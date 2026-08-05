НЕВСКАЯ БИТВА

Невская битва – сражение между войсками Новгородской республики (князь Александр Ярославич) и Швеции (Биргер Магнуссон, по другой, более вероятной версии – ярл Ульф Фаси) на реке Неве у впадения в нее реки Ижоры 15 июля 1240 г. Произошло в результате попытки шведов утвердиться в принадлежащем Новгородской республике устье Невы и приступить к христианизации ижоры и карелов. Завершилось победой новгородского войска.

Сведения о Невской битве содержатся в «Житии Александра Невского» (1280-е гг.) и Новгородской I летописи старшего извода (начало XIV в.). Западные источники об этом сражении не упоминают.

Шведский поход на новгородские земли в устье Невы обычно связывают с буллой папы римского Григория IX от 9 декабря 1237 г., обращавшей внимание на помехи в христианизации еми (тавастов) в центральной Финляндии, чинимые врагами католичества – соседями еми (т.е. карелами и/или русскими). Это обращение папы и стимулировало, как полагают, организацию шведами похода с целью закрепиться в устье Невы. Овладение этим районом:

– отрезало бы русских (новгородцев) от еми,

– создало бы условия для проникновения в земли карелов и крещения их по католическому обряду (а заодно и для окатоличивания двух других финно-угорских этносов – жившей по течению Невы ижоры и обитавшей по юго-восточному побережью Финского залива води),

– отрезало Новгородскую республику от Балтийского моря и позволяло тем самым контролировать балтийскую торговлю Новгорода.

Судя по наличию в шведском войске епископов, к крещению ижоры предполагалось приступить сразу по закреплении в устье Невы.

Организатором похода обычно считают ярла, т.е. фактического правителя Швеции в 1230-х – 1248 гг. Ульфа Фаси, но не исключено, что им был будущий ярл Швеции Биргер Магнуссон. К походу были привлечены не только собственно шведские, но и норвежские и финские (из суми и еми) контингенты.

В первых числах июля 1240 г. шведская флотилия вошла в устье Невы и прошла по Неве до устья Ижоры. Здесь, на мысу, образованном слиянием Ижоры и Невы, на правом (по-видимому) берегу Ижоры, шведское войско высадилось на берег и приступило к постройке крепости (по другой версии, укрепленного лагеря) – которая и должна была закрепить за Швецией невское устье.

Согласно «Житию Александра Невского», предводитель шведов сам известил Новгород о захвате им устья Невы. Однако новгородский князь Александр Ярославич молниеносно организовал контрудар. Не тратя времени на сбор всего новгородского войска, он двинулся на шведов только со своей дружиной и с теми немногими новгородцами, которые успели присоединиться к ней. По-видимому, войско Александра направилось из Новгорода на судах вниз по Волхову, у Ладоги присоединило к себе ополчение ладожан, вышло в Ладожское озеро, вошло в Неву и высадилось на левый берег Невы недалеко от устья Ижоры. Здесь Александр получил информацию о противнике, добытую начальником новгородской морской стражи в устье Невы, крещеным ижорским старейшиной Пелгусием (Филиппом). По-видимому, замысел боя вырабатывался им с учетом этой информации.

В 10 часов утра 15 июля 1240 г. войско Александра внезапно атаковало не выставивших охранения шведов. Объектом удара стал не только лагерь, но и суда противника.

«Житие Александра Невского» упоминает шестерых русских воинов, особо отличившихся в сражении. Новгородец (видимо, боярин) Миша, действуя во главе собственной пешей дружины, «погубил» три шведских корабля. Новгородец боярин Сбыслав Якунович (в 1243 – начале 1250-х гг. – новгородский посадник) раз за разом бесстрашно набрасывался на врага, орудуя топором. Гаврило Олексич (видимо, новгородец) на коне ворвался на шведское судно, был сброшен в воду, но продолжал драться и сразился со шведским военачальником. Княжеский дружинник Савва обрушил, подрубив столб, шатер предводителя шведов – чем вызвал подъем духа у русских. Княжеский ловчий Яков Полочанин сражался так, что заслужил похвалу Александра. Княжеский слуга Ратмир пал в неравной схватке с окружившими его врагами. Сам же Александр ранил в бою на копьях в лицо предводителя шведов.

Не выдержав внезапного удара, шведы отступили на свои суда и ночью пустились в обратное плавание. Их потери были очень велики. Согласно «Житию Александра Невского», только теми трупами, что удалось вынести с поля боя, шведы нагрузили несколько (?) судов (которые и затопили в море, тем самым захоронив погибших). Согласно летописи, только трупами знатных воинов были заполнены два судна. Русские потеряли убитыми 20 или даже меньше новгородцев и ладожан и как минимум 1 княжеского дружинника.

Победа в Невской битве на 60 лет покончила с попытками Швеции утвердиться в устье Невы и лишить тем самым Новгород выхода к Балтийскому морю.