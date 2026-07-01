НЕВОЛИНСКАЯ КУЛЬТУРА
НЕВОЛИНСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура эпохи Великого переселения народов и начала Средневековья в основной части бассейна реки Сылва, в Кунгурской лесостепи.
Памятники описывались с 1775 года, публикации находок с 1870-х годов, раскопки с конца 1890-х годов; первоначально рассматривались в контексте древностей круга ломоватовской культуры, в т. ч. как её неволинский этап. Выделение культуры намечено В. А. Обориным, наиболее полно обосновано Р. Д. Голдиной с 1960-х годов. Различают несколько территориальных групп и периодов (по Голдиной: бродовский, конец IV-V века; верх-саинский, в основном VI век; бартымский, конец VI-VII века; неволинский, конец VII-VIII века; сухоложский, конец VIII - первая половина IX веков). Названа по могильнику у села Неволино на реке Ирень (Кунгурский район Пермского края, Россия), исследовавшемуся А. В. Шмидтом в 1926-1927 годах, О. Н. Бадером в 1950 году, Голдиной в 1968, 1979, 1981, 1982 годах.
Городища (в каждой из групп памятников выделяется наиболее крупное), селища. Дома небольшие, полуземлянки или немного углублённые в землю, в плане близки квадрату или прямоугольнику со скруглёнными углами; есть 2 округлые (диаметр 4-5 м) углублённые постройки с 1-2 основными столбами в центре (предположительно связаны с культами). Иногда прослеживают столбовые конструкции, тамбуры. Очаг с каменными конструкциями, как правило, находился в углу. Усадьбы часто располагались в ряд. Курганные могильники (насыпи небольшие, с кольцевыми ровиками) около начала VII века сменяются грунтовыми; могилы образуют группы, часто - ряды. Трупоположения (есть парные, коллективные единичны) в подпрямоугольных ямах, часто в деревянных гробах, колодах, срубах, встречаются с каменной обкладкой; вытянуты почти всегда на спине, преобладающая ориентировка различается по некрополям.
Инвентарь в основном расположен в порядке ношения, но пояса могут быть вытянуты вдоль тела, некоторые вещи положены в коробочку. В мужских погребениях нередко оружие, конское снаряжение (узда бывает и у женщин). Известна искусственная деформация черепов. Керамика лепная круглодонная; по пропорциям различают горшкообразные, чашеобразные, мискообразные сосуды; с горловиной и без неё; парные ручки-ушки редки. В поздние периоды число орнаментированных сосудов возрастает; верхнюю часть украшали насечками, защипами, оттисками шнура, гребёнки, ямками, врезными линиями, образующими пояса из горизонтальных линий, зигзаги, ёлочки, сетку. Есть деревянная посуда с металлическими накладками, в т. ч. с зооморфными ручками, сделанная на гончарном круге из южных центров, в т. ч. салтово-маяцкой культуры, и др.
В украшениях много подвесок. Ременная гарнитура обычных для Прикамья типов. Женские пояса, датируемые второй половиной VII-VIII веками, с широкими подвесными полосами, обильно украшенные накладками в виде перевёрнутого геральдического щита с прорезями, напоминающими личину, Ж-образными, круглыми накладками, «тройчатками», прорезными наконечниками и др. получили название «неволинские». Сравнительно большое число клинкового оружия и конского снаряжения выделяет культуру на фоне др. культур Верхнего и Среднего Прикамья. Известно около 20 кладов с металлической посудой и монетами (в основном сасанидское серебро; есть из Средней Азии, Византии), украшениями, слитками металла. В основе хозяйства неволинской культуры - земледелие (подсека, перелог), животноводство (лощадь, крупный, реже мелкий, рогатый скот, свиней нет или мало), охота (немаловажна пушная) и др. промыслы.
Формирование неволинской культуры связывают с рядом миграций, истоки которых остаются предметом дискуссий. Прослеживают традиции круга Гляденово, Харино, культур Среднего Прикамья (Осинская группа и др.) и пр. Несомненна важная роль неволинской культуры в связях Прикамья с культурами степей и др. более южных регионов. Значимы и связи с Зауральем, но включение памятников бассейна Сылвы в ряд культур угорского круга (бакальской и др.) у современных исследователей не находит поддержки. Судьба носителей неволинской культуры неясна. Для X-XIII веков на её территории известны сравнительно немногочисленные памятники, выделяемые в сылвенскую культуру. Хотя роль в их формировании неволинской культуры оценивают неоднозначно, ряд учёных относят носителей неволинской культуры к населению, близкому предкам коми-пермяков.
Дополнительная литература:
Erdélуi I., Ojtozi E., Gening W. Das Gräberfeld von Newolino. Bdpst, 1969
Голдина Р.Д., Водолаго Н.В. Могильники неволинской культуры в Приуралье. Иркутск, 1990
Гавритухин И.О., Обломский А.М. Гапоновский клад и его культурно-исторический контекст. М., 1996.