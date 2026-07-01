НЕВОЛИНСКАЯ КУЛЬТУРА

НЕВОЛИНСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура эпохи Великого переселения народов и начала Средневековья в основной части бассейна реки Сылва, в Кунгурской лесостепи.

Па­мят­ни­ки опи­сы­ва­лись с 1775 года, пуб­ли­ка­ции на­хо­док с 1870-х годов, рас­коп­ки с конца 1890-х годов; пер­во­на­чаль­но рас­смат­ри­ва­лись в кон­тек­сте древ­но­стей кру­га ло­мова­тов­ской куль­ту­ры, в т. ч. как её не­во­лин­ский этап. Вы­де­ле­ние культуры на­ме­че­но В. А. Обо­ри­ным, наи­бо­лее пол­но обос­но­ва­но Р. Д. Гол­ди­ной с 1960-х годов. Раз­ли­ча­ют несколько тер­ри­то­ри­аль­ных групп и пе­рио­дов (по Гол­ди­ной: бро­дов­ский, конец IV-V века; верх-са­ин­ский, в основном VI век; бар­тым­ский, конец VI-VII века; не­во­лин­ский, конец VII-VIII века; су­хо­лож­ский, конец VIII - первая половина IX веков). На­зва­на по мо­гиль­ни­ку у села Не­во­ли­но на реке Ирень (Кун­гур­ский район Перм­ско­го края, Рос­сия), ис­сле­до­вав­ше­му­ся А. В. Шмид­том в 1926-1927 годах, О. Н. Ба­де­ром в 1950 году, Гол­ди­ной в 1968, 1979, 1981, 1982 годах.

Го­ро­ди­ща (в ка­ж­дой из групп па­мят­ни­ков вы­де­ля­ет­ся наи­бо­лее круп­ное), се­ли­ща. До­ма не­боль­шие, по­лу­зем­лян­ки или не­мно­го уг­луб­лён­ные в зем­лю, в пла­не близ­ки квад­ра­ту или пря­мо­уголь­ни­ку со скруг­лён­ны­ми уг­ла­ми; есть 2 ок­руг­лые (диа­метр 4-5 м) уг­луб­лён­ные по­строй­ки с 1-2 основными стол­ба­ми в цен­тре (пред­по­ло­жи­тель­но свя­за­ны с куль­та­ми). Ино­гда про­сле­жи­ва­ют стол­бо­вые кон­ст­рук­ции, там­бу­ры. Очаг с ка­мен­ны­ми кон­ст­рук­ция­ми, как пра­ви­ло, на­хо­дил­ся в уг­лу. Уса­дьбы час­то рас­по­ла­га­лись в ряд. Кур­ган­ные мо­гиль­ни­ки (на­сы­пи не­боль­шие, с коль­це­вы­ми ро­ви­ка­ми) око­ло начала VII века сме­ня­ют­ся грун­то­вы­ми; мо­ги­лы об­ра­зу­ют груп­пы, час­то - ря­ды. Тру­по­по­ло­же­ния (есть пар­ные, кол­лек­тив­ные еди­нич­ны) в под­пря­мо­уголь­ных ямах, час­то в де­ревянных гро­бах, ко­ло­дах, сру­бах, встре­ча­ют­ся с ка­мен­ной об­клад­кой; вы­тя­ну­ты поч­ти все­гда на спи­не, пре­об­ла­даю­щая ори­ен­ти­ров­ка раз­ли­ча­ет­ся по нек­ро­по­лям.

Ин­вен­тарь в основном рас­по­ло­жен в по­ряд­ке но­ше­ния, но поя­са мо­гут быть вы­тя­ну­ты вдоль те­ла, не­ко­то­рые ве­щи по­ло­же­ны в ко­ро­боч­ку. В муж­ских по­гре­бе­ни­ях не­ред­ко ору­жие , кон­ское сна­ря­же­ние (уз­да бы­ва­ет и у жен­щин). Из­вест­на ис­кус­ст­вен­ная де­фор­ма­ция че­ре­пов. Ке­ра­ми­ка леп­ная круг­ло­дон­ная; по про­пор­ци­ям раз­ли­ча­ют горш­ко­об­раз­ные, ча­ше­об­раз­ные, мис­ко­об­раз­ные со­су­ды; с гор­ло­ви­ной и без неё; пар­ные руч­ки-уш­ки ред­ки. В позд­ние пе­рио­ды чис­ло ор­на­мен­ти­рованных со­су­дов воз­рас­та­ет; верх­нюю часть ук­ра­ша­ли на­сеч­ка­ми, за­щи­па­ми, от­тис­ка­ми шну­ра, гре­бён­ки, ям­ка­ми, врез­ны­ми ли­ния­ми, об­ра­зую­щи­ми поя­са из го­ри­зон­таль­ных ли­ний, зиг­за­ги, ёлоч­ки, сет­ку. Есть де­ревянная по­су­да с ме­тал­лическими на­клад­ка­ми, в т. ч. с зоо­морф­ны­ми руч­ка­ми, сде­лан­ная на гон­чар­ном кру­ге из южных цен­тров, в т. ч. сал­то­во-ма­яц­кой куль­ту­ры, и др.

В ук­ра­ше­ни­ях мно­го под­ве­сок. Ре­мен­ная гар­ни­ту­ра обыч­ных для При­ка­мья ти­пов. Жен­ские поя­са, да­ти­руе­мые второй половиной VII-VIII веками, с ши­ро­ки­ми под­вес­ны­ми по­ло­са­ми, обиль­но ук­ра­шен­ные на­клад­ка­ми в ви­де пе­ре­вёр­ну­то­го ге­раль­дического щи­та с про­ре­зя­ми, на­по­ми­наю­щи­ми ли­чи­ну, Ж-об­раз­ны­ми, круг­лы­ми на­клад­ка­ми, «трой­чат­ка­ми», про­рез­ны­ми на­ко­неч­ни­ка­ми и др. по­лу­чи­ли название «не­во­лин­ские». Срав­ни­тель­но боль­шое чис­ло клин­ко­во­го ору­жия и кон­ско­го сна­ря­же­ния вы­де­ля­ет культуру на фо­не др. куль­тур Верх­не­го и Среднего При­ка­мья. Из­вест­но около 20 кла­дов с ме­тал­лической по­су­дой и мо­не­та­ми (в основном са­са­нид­ское се­реб­ро; есть из Средней Азии, Ви­зан­тии), ук­ра­ше­ния­ми, слит­ка­ми ме­тал­ла. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва неволинской культуры - зем­ле­де­лие (под­се­ка, пе­ре­лог), жи­вот­но­вод­ст­во (ло­щадь, круп­ный, ре­же мел­кий, ро­га­тый скот, сви­ней нет или ма­ло), охо­та (не­ма­ло­важ­на пуш­ная) и др. про­мыс­лы.

Фор­ми­ро­ва­ние неволинской культуры свя­зы­ва­ют с ря­дом ми­гра­ций, ис­то­ки ко­то­рых ос­та­ют­ся пред­ме­том дис­кус­сий. Про­сле­жи­ва­ют тра­ди­ции кру­га Гля­де­но­во, Ха­ри­но, куль­тур Среднего При­ка­мья (Осин­ская груп­па и др.) и пр. Не­со­мнен­на важ­ная роль неволинской культуры в свя­зях При­ка­мья с куль­ту­ра­ми сте­пей и др. бо­лее южных ре­гио­нов. Зна­чи­мы и свя­зи с За­ураль­ем, но вклю­че­ние па­мят­ни­ков бас­сей­на Сыл­вы в ряд куль­тур угор­ско­го кру­га (ба­каль­ской и др.) у современных ис­сле­до­ва­те­лей не на­хо­дит под­держ­ки. Судь­ба но­си­те­лей неволинской культуры не­яс­на. Для X-XIII веков на её тер­ри­то­рии из­вест­ны срав­ни­тель­но не­мно­го­численные па­мят­ни­ки, вы­де­ляе­мые в сыл­вен­скую куль­ту­ру. Хо­тя роль в их фор­ми­ро­ва­нии неволинской культуры оце­ни­ва­ют не­од­но­знач­но, ряд учё­ных от­но­сят но­си­те­лей неволинской культуры к на­се­ле­нию, близ­ко­му пред­кам ко­ми-пер­мя­ков .

Дополнительная литература:

Erdélуi I., Ojtozi E., Gening W. Das Gräberfeld von Newolino. Bdpst, 1969

Гол­ди­на Р.Д., Во­до­ла­го Н.В. Мо­гиль­ни­ки не­во­лин­ской куль­ту­ры в При­ура­лье. Ир­кутск, 1990

Гав­ри­ту­хин И.О., Об­лом­ский А.М. Га­по­нов­ский клад и его куль­тур­но-ис­то­ри­че­ский кон­текст. М., 1996.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)