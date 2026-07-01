НЕВИННЫЙ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
НЕВИННЫЙ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ - российский актёр, народный артист СССР (1986 год).
В 1954-1955 годах в Тульском ТЮЗе. По окончании Школы-студии МХАТ (курс В. Я. Станицына) с 1959 года в труппе МХАТ (с 1989 года имени А. П. Чехова). Лучшие роли в пьесах А. П. Чехова - Боркин («Иванов»), Шамраев («Чайка»), Телегин («Дядя Ваня»), Андрей («Три сестры»), а также Хлестаков, Яичница («Ревизор», «Женитьба» Н. В. Гоголя), Саяпин («Утиная охота» А. В. Вампилова), Кругель («Игроки-XXI» по Гоголю), Петрович («Мишин юбилей» А. И. Гельмана, Р. Нельсона), Коля-Володя («Перламутровая Зинаида» М. М. Рощина), Варлаам («Борис Годунов» А. С. Пушкина), отец Герасим («И свет во тьме светит…» Л. Н. Толстого), Панталоне («Венецианский антиквар» К. Гольдони).
В кино с 1960 года (Сергей Зайцев - «Испытательный срок»). Актёр заразительного темперамента, чья исполнительская манера, восходящая к фольклорной традиции, способствовала выражению многослойности русского характера. Постоянный герой молодого Невинный - бойкий простоватый парень, легко и весело проживающий жизнь, однако в определённых обстоятельствах склонный к подлости и предательству. Ограниченность и духовную пустоту своих персонажей Невинный достоверно и неоднозначно выразил в киноработах 1960-1970-х годах: Савчук («Третий тайм»), Серебровский («Это случилось в милиции»), Павел Маркушев («Председатель»), Павел Суслов («Виринея»), Журченко («Единственная»), Себейкин (т/ф «Старый Новый год»).
Создал запоминающиеся гротесково-комедийные и трагикомические образы (Фарлаф - «Руслан и Людмила», Земляника - «Инкогнито из Петербурга», Весельчак У - «Гостья из будущего», Юсси Ватанен - «За спичками», Собакевич - т/ф «Мёртвые души»), а также сыграл яркие драматические роли (Пушкарёв - «Трое на шоссе», Борис Захаров - «Ещё люблю, ещё надеюсь…»). Среди др. фильмов: «Ау-у!», «Не может быть!», «Гараж», «Небеса обетованные», «Номер "люкс" для генерала с девочкой», «Полицейские и воры», телефильмы «День за днём», «Москва. Чистые пруды».