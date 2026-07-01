НЕВИННЫЙ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

НЕВИННЫЙ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ - российский актёр, народный артист СССР (1986 год).

В 1954-1955 годах в Туль­ском ТЮЗе. По окон­ча­нии Шко­лы-сту­дии МХАТ (курс В. Я. Ста­ни­цы­на) с 1959 года в труп­пе МХАТ (с 1989 года имени А. П. Че­хо­ва). Луч­шие ро­ли в пье­сах А. П. Че­хо­ва - Бор­кин («Ива­нов»), Шам­ра­ев («Чай­ка»), Те­ле­гин («Дя­дя Ва­ня»), Ан­д­рей («Три се­ст­ры»), а так­же Хле­ста­ков, Яич­ни­ца («Ре­ви­зор», «Же­нить­ба» Н. В. Го­го­ля ), Сая­пин («Ути­ная охо­та» А. В. Вам­пи­ло­ва), Кру­гель («Иг­ро­ки-XXI» по Го­го­лю), Пет­ро­вич («Ми­шин юби­лей» А. И. Гель­ма­на, Р. Нель­со­на), Ко­ля-Во­ло­дя («Пер­ла­мут­ро­вая Зи­наи­да» М. М. Ро­щи­на), Вар­ла­ам («Бо­рис Го­ду­нов» А. С. Пуш­ки­на ), отец Ге­ра­сим («И свет во тьме све­тит…» Л. Н. Тол­сто­го ), Пан­та­ло­не («Ве­не­ци­ан­ский ан­тик­вар» К. Голь­до­ни ).

В ки­но с 1960 года (Сер­гей Зай­цев - «Ис­пы­та­тель­ный срок»). Ак­тёр за­ра­зи­тель­но­го тем­пе­ра­мен­та, чья ис­пол­ни­тель­ская ма­не­ра, вос­хо­дя­щая к фольк­лор­ной тра­ди­ции, спо­соб­ст­во­ва­ла вы­ра­же­нию мно­го­слой­но­сти русского ха­рак­те­ра. По­сто­ян­ный ге­рой мо­ло­до­го Невинный - бой­кий про­сто­ва­тый па­рень, лег­ко и ве­се­ло про­жи­ваю­щий жизнь, од­на­ко в оп­ре­де­лён­ных об­стоя­тель­ст­вах склон­ный к под­лос­ти и пре­да­тель­ст­ву. Ог­ра­ни­чен­ность и ду­хов­ную пус­то­ту сво­их пер­со­на­жей Невинный дос­то­вер­но и не­од­но­знач­но вы­ра­зил в ки­но­ра­ботах 1960-1970-х годах: Сав­чук («Тре­тий тайм»), Се­реб­ров­ский («Это слу­чи­лось в ми­ли­ции»), Па­вел Мар­ку­шев («Пред­се­да­тель»), Па­вел Су­слов («Ви­ри­нея»), Жур­чен­ко («Един­ст­вен­ная»), Се­бей­кин (т/ф «Ста­рый Но­вый год»).

Соз­дал за­по­ми­наю­щие­ся гро­те­ско­во -ко­ме­дий­ные и тра­ги­ко­мические об­ра­зы (Фар­лаф - «Рус­лан и Люд­ми­ла», Зем­ля­ни­ка - «Ин­ког­ни­то из Пе­тер­бур­га», Ве­сель­чак У - «Гос­тья из бу­ду­ще­го», Юс­си Ва­та­нен - «За спич­ка­ми», Со­ба­ке­вич - т/ф «Мёрт­вые ду­ши»), а так­же сыг­рал яр­кие дра­ма­тические ро­ли (Пуш­ка­рёв - «Трое на шос­се», Бо­рис За­ха­ров - «Ещё люб­лю, ещё на­де­юсь…»). Сре­ди др. филь­мов: «Ау-у!», «Не мо­жет быть!», «Га­раж», «Не­бе­са обе­то­ван­ные», «Но­мер "люкс" для ге­не­ра­ла с де­воч­кой», «По­ли­цей­ские и во­ры», те­ле­филь­мы «День за днём», «Мо­ск­ва. Чис­тые пру­ды».