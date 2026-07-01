НЕВЕР

НЕВЕР - историческая область в центре Франции, в среднем течении реки Луара.

Главный го­род - Не­вер. Пер­вый граф Невера упо­ми­на­ет­ся в 853 году (в ран­ний пе­ри­од ис­то­рии граф­ст­ва ти­тул не­ред­ко но­си­ли не­вер­ские епи­ско­пы). Ус­той­чи­вая ди­на­стия сло­жи­лась к концу X века.; её ос­но­вате­лем стал Ланд­ри де Мон­со (989-1028 годы), граф Невер, Осе­ра и Тон­не­ра, зять и вас­сал От­то­на Гильо­ма, гра­фа Бур­гун­дии (Франш-Кон­те) (982-1026 годы) и гер­цо­га Бур­гун­дии (1002-1004 годы). В 1181 году род де Мон­со пре­сёк­ся по муж­ской ли­нии. В даль­ней­шем граф­ст­во Невер пе­ре­хо­ди­ло к раз­ным феодальным линь­я­жам: Кур­те­не (в 1184-1219 года гра­фом Невер был Пьер де Кур­те­не, один из вож­дей 4-го кре­сто­во­го по­хо­да и в 1216-1219 годах латинский им­пе­ра­тор Кон­стан­ти­но­по­ля), Дон­зи, Ша­тий­он, Фо­рез, Бур­бон, гер­цо­гам Бур­гун­дии. В 1265 гра­фом году Невер стал Жан Три­стан, 4-й сын французского ко­ро­ля Лю­до­ви­ка IX Свя­то­го , же­на­тый на на­след­ни­це граф­ст­ва Ио­лан­де (1262-1280 годы).

По­сле смер­ти Жа­на Трис­та­на (1270 год) Ио­лан­да вы­шла за­муж за Ро­бер­та де Дам­пь­е­ра (умер 1322 год), сы­на и на­след­ни­ка гра­фа Флан­дрии Ги де Дам­пье­ра. Их прав­нуч­ка Мар­га­ри­та де Маль (умерла 1405 год), дочь Не­вер­ско­го гра­фа Лю­до­ви­ка III де Маль (бо­лее из­ве­ст­но­го как Лю­до­вик II Фла­нд­рский, умер 1384 год), вы­шла за­муж (1369 год) за млад­ше­го сы­на ко­ро­ля Фран­ции Ио­ан­на II Доб­ро­го - Фи­лип­па Храб­ро­го (умер 1404 год) и при­нес­ла ему в при­да­ное граф­ст­ва Невера, Ар­туа, Бур­гун­дию (Франш-Кон­те), Ре­тель и Фла­нд­рию. С 1384 года по 1404 год ти­тул гра­фа Невера но­сил их стар­ший сын, бу­ду­щий гер­цог Бур­гун­дии Жан Бес­ст­раш­ный (умер 1419 год). В 1404 году Невер, а в 1406 году и Ре­тель дос­та­лись в феод его млад­ше­му бра­ту Фи­лип­пу, по­гиб­ше­му в 1415 году в бит­ве при Азен­ку­ре.

Со смер­тью млад­ше­го сы­на Фи­лип­па - Жа­на де Не­вер в 1491 году род не­вер­ских Ва­луа по муж­ской ли­нии пре­рвал­ся. Невер и Ре­тель со­ста­ви­ли при­да­ное до­че­ри по­след­не­го - Ели­за­ве­ты (умерла 1483 год), вы­шед­шей в 1455 году за­муж за Ио­ган­на (Жа­на), пра­ви­те­ля вест­фальских герцогства Кле­ве и графства Марк (1448-1481 годы), и ста­ли вла­де­ни­ем их сы­на Эн­гель­бер­та (1491-1506 годы), ос­но­вав­ше­го но­вую ди­на­стию. Сме­на ди­на­стий не при­ве­ла к су­ще­ст­вен­ным из­ме­не­ни­ям в сис­те­ме управ­ле­ния Невера, имев­ше­го с конца XIV века свои Шта­ты, где бы­ли пред­став­ле­ны 3 основных со­сло­вия, и свою ку­тю­му, при­знан­ную гра­фом Жа­ном в 1490 году (до­пол­не­на в 1607 году). В 1539 году граф­ст­во Невера пре­об­ра­зо­ва­но в гер­цог­ство.

В 1565 году в ре­зуль­та­те бра­ка Ген­ри­ет­ты Клев­ской (1564-1601 годы) с Лу­ид­жи Гон­за­га (1539-1595 годы) Невер пе­ре­шёл во вла­де­ние его се­мьи; к это­му вре­ме­ни стал ут­ра­чи­вать ре­аль­ную ав­тоно­мию и пре­вра­щать­ся в ко­ро­лев­скую про­вин­цию Ни­вер­не. В 1659 году гер­цог Карл IV (1637-1659 годы) про­дал ти­тул гер­цогов Не­вер и Ре­тель Дж. Ма­за­ри­ни . В 1661 году в Невере ему на­сле­до­вал пле­мян­ник со сто­ро­ны ма­те­ри Фи­липп Жюль­ен Ман­чи­ни (умер 1707 год), по­том­ки ко­то­ро­го счи­та­лись вла­де­тель­ны­ми гер­цо­га­ми Невера вплоть до на­ча­ла Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века . Не­смот­ря на со­хра­не­ние за гер­цо­га­ми ря­да важ­ных пре­ро­га­тив, с середины XVII века про­вин­ция управ­ля­лась ко­ро­лев­ски­ми чи­нов­ни­ка­ми; ос­нов­ная её часть, вклю­чая город Не­вер, во­шла в со­став же­не­ра­ли­те Му­ле­на, северные рай­оны были раз­де­ле­ны ме­ж­ду же­не­ра­ли­те Бур­жа, Ор­леа­на и Па­ри­жа. 04.03.1790 года провинция Ни­вер­не пре­об­ра­зо­ва­на в департамент Ньевр (Nièvre), су­ще­ст­вую­щий в тех же гра­ни­цах до на­ших дней.

Дополнительная литература:

Lespinasse R. de. Le Nivernais et les comtes de Nevers. P., 1909–1914. Vol. 1–3

Despois L. Histoire de l’autorité royale dans le comté de Nivernais. P., 1912

Flamare H. de. Le Nivernais pendant la guerre de cent ans. Nevers, 1913. Vol. 1–2

Bossuat A. Le servage en Nivernais au XV siècle d’après les registres du Parlement // Bibliothèque de l’Ecole des chartes. 1959. Vol. 117. № 1

Thuillier G. Aspects de l’économie nivernaise au XIXe s. P., 1966

Cor­nu P. Etude sur les forêts du Niver­nais. Nevers, 1981

Crouzet D. Recherches sur la crise de l’aristocratie en France au XVIe si ̀ecle: le cas de la maison de Nevers // His­toire, économie et société, 1982. № 1.

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