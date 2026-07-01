НЕВЕР
НЕВЕР - историческая область в центре Франции, в среднем течении реки Луара.
Главный город - Невер. Первый граф Невера упоминается в 853 году (в ранний период истории графства титул нередко носили неверские епископы). Устойчивая династия сложилась к концу X века.; её основателем стал Ландри де Монсо (989-1028 годы), граф Невер, Осера и Тоннера, зять и вассал Оттона Гильома, графа Бургундии (Франш-Конте) (982-1026 годы) и герцога Бургундии (1002-1004 годы). В 1181 году род де Монсо пресёкся по мужской линии. В дальнейшем графство Невер переходило к разным феодальным линьяжам: Куртене (в 1184-1219 года графом Невер был Пьер де Куртене, один из вождей 4-го крестового похода и в 1216-1219 годах латинский император Константинополя), Донзи, Шатийон, Форез, Бурбон, герцогам Бургундии. В 1265 графом году Невер стал Жан Тристан, 4-й сын французского короля Людовика IX Святого, женатый на наследнице графства Иоланде (1262-1280 годы).
После смерти Жана Тристана (1270 год) Иоланда вышла замуж за Роберта де Дампьера (умер 1322 год), сына и наследника графа Фландрии Ги де Дампьера. Их правнучка Маргарита де Маль (умерла 1405 год), дочь Неверского графа Людовика III де Маль (более известного как Людовик II Фландрский, умер 1384 год), вышла замуж (1369 год) за младшего сына короля Франции Иоанна II Доброго - Филиппа Храброго (умер 1404 год) и принесла ему в приданое графства Невера, Артуа, Бургундию (Франш-Конте), Ретель и Фландрию. С 1384 года по 1404 год титул графа Невера носил их старший сын, будущий герцог Бургундии Жан Бесстрашный (умер 1419 год). В 1404 году Невер, а в 1406 году и Ретель достались в феод его младшему брату Филиппу, погибшему в 1415 году в битве при Азенкуре.
Со смертью младшего сына Филиппа - Жана де Невер в 1491 году род неверских Валуа по мужской линии прервался. Невер и Ретель составили приданое дочери последнего - Елизаветы (умерла 1483 год), вышедшей в 1455 году замуж за Иоганна (Жана), правителя вестфальских герцогства Клеве и графства Марк (1448-1481 годы), и стали владением их сына Энгельберта (1491-1506 годы), основавшего новую династию. Смена династий не привела к существенным изменениям в системе управления Невера, имевшего с конца XIV века свои Штаты, где были представлены 3 основных сословия, и свою кутюму, признанную графом Жаном в 1490 году (дополнена в 1607 году). В 1539 году графство Невера преобразовано в герцогство.
В 1565 году в результате брака Генриетты Клевской (1564-1601 годы) с Луиджи Гонзага (1539-1595 годы) Невер перешёл во владение его семьи; к этому времени стал утрачивать реальную автономию и превращаться в королевскую провинцию Ниверне. В 1659 году герцог Карл IV (1637-1659 годы) продал титул герцогов Невер и Ретель Дж. Мазарини. В 1661 году в Невере ему наследовал племянник со стороны матери Филипп Жюльен Манчини (умер 1707 год), потомки которого считались владетельными герцогами Невера вплоть до начала Французской революции XVIII века. Несмотря на сохранение за герцогами ряда важных прерогатив, с середины XVII века провинция управлялась королевскими чиновниками; основная её часть, включая город Невер, вошла в состав женералите Мулена, северные районы были разделены между женералите Буржа, Орлеана и Парижа. 04.03.1790 года провинция Ниверне преобразована в департамент Ньевр (Nièvre), существующий в тех же границах до наших дней.
Дополнительная литература:
Lespinasse R. de. Le Nivernais et les comtes de Nevers. P., 1909–1914. Vol. 1–3
Despois L. Histoire de l’autorité royale dans le comté de Nivernais. P., 1912
Flamare H. de. Le Nivernais pendant la guerre de cent ans. Nevers, 1913. Vol. 1–2
Bossuat A. Le servage en Nivernais au XV siècle d’après les registres du Parlement // Bibliothèque de l’Ecole des chartes. 1959. Vol. 117. № 1
Thuillier G. Aspects de l’économie nivernaise au XIXe s. P., 1966
Cornu P. Etude sur les forêts du Nivernais. Nevers, 1981
Crouzet D. Recherches sur la crise de l’aristocratie en France au XVIe si ̀ecle: le cas de la maison de Nevers // Histoire, économie et société, 1982. № 1.