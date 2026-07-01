НЕВЕЛЬСКОЙ Геннадий Иванович

Российский исследователь Дальнего Востока, адмирал. Дворянин.

Ро­дил­ся в се­мье мор. офи­це­ра. Окон­чил Морской ка­дет­ский кор­пус (1832) и офи­цер­ские клас­сы (1836), слу­жил лей­те­нан­том под ко­мандо­ва­нием Ф. П. Лит­ке . В 1846 со­вер­шил пла­ва­ние во­круг Ев­ро­пы. В 1848–49, бу­ду­чи ко­ман­ди­ром транс­пор­та «Бай­кал», про­шёл из Крон­штад­та во­круг мы­са Горн в Пе­тро­пав­ловск-Кам­чат­ский, ис­сле­до­вал и со­ста­вил опи­са­ние сев. час­ти о. Са­ха­лин, Са­ха­лин­ско­го зал. Охот­ско­го м., устья р. Амур; до­ка­зал, что Са­ха­лин – это ост­ров, а не по­лу­ост­ров; ус­та­но­вил дос­туп­ность р. Амур для мор. су­дов. От­пра­вил ко­рабль на зи­мов­ку в Пе­тро­пав­ловск-Кам­чат­ский, из Охот­ска от­был в С.-Пе­тер­бург, где был при­нят им­пе­ра­то­ром Ни­ко­ла­ем I и по вы­со­чай­ше­му по­ве­ле­нию на­прав­лен в 1850 в экс­пе­ди­цию для за­ня­тия устья Аму­ра (см. Амур­ская эк­спе­ди­ция 1849–55 ). В 1850 ос­но­вал Ни­ко­ла­ев­ский пост (с 1926 г. Ни­ко­ла­евск-на-Аму­ре), по­ло­жив на­ча­ло при­со­еди­не­нию При­аму­рья к Рос­сии, а в 1853 – во­ен­ные по­сты на по­бе­ре­жье зал. Им­пе­ра­то­ра Ни­ко­лая (ны­не Со­вет­ская Га­вань) и в юж. час­ти о. Са­ха­лин. В 1855 нач. шта­ба мор. сил при ге­не­рал-гу­бер­на­то­ре Вост. Си­би­ри. В 1856 из-за тре­ний с Ад­ми­рал­тей­ст­вом был от­стра­нён от долж­но­сти и ото­зван в С.-Пе­тер­бург; в 1857 на­зна­чен гла­вой Учё­но­го от­де­ла Мор. тех­нич. к-та. В 1857–74 со­став­лял ин­ст­рук­ции для ко­ман­ди­ров ко­раб­лей, от­прав­ляв­ших­ся на Даль­ний Вос­ток. Име­нем Н. на­зва­ны: про­лив (са­мая уз­кая часть Та­тар­ско­го прол.), за­лив, го­ра и го­род на Са­ха­ли­не.