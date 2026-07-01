НЕВЕЛЬСКОЙ Геннадий Иванович
Российский исследователь Дальнего Востока, адмирал. Дворянин.
Родился в семье мор. офицера. Окончил Морской кадетский корпус (1832) и офицерские классы (1836), служил лейтенантом под командованием Ф. П. Литке. В 1846 совершил плавание вокруг Европы. В 1848–49, будучи командиром транспорта «Байкал», прошёл из Кронштадта вокруг мыса Горн в Петропавловск-Камчатский, исследовал и составил описание сев. части о. Сахалин, Сахалинского зал. Охотского м., устья р. Амур; доказал, что Сахалин – это остров, а не полуостров; установил доступность р. Амур для мор. судов. Отправил корабль на зимовку в Петропавловск-Камчатский, из Охотска отбыл в С.-Петербург, где был принят императором Николаем I и по высочайшему повелению направлен в 1850 в экспедицию для занятия устья Амура (см. Амурская экспедиция 1849–55). В 1850 основал Николаевский пост (с 1926 г. Николаевск-на-Амуре), положив начало присоединению Приамурья к России, а в 1853 – военные посты на побережье зал. Императора Николая (ныне Советская Гавань) и в юж. части о. Сахалин. В 1855 нач. штаба мор. сил при генерал-губернаторе Вост. Сибири. В 1856 из-за трений с Адмиралтейством был отстранён от должности и отозван в С.-Петербург; в 1857 назначен главой Учёного отдела Мор. технич. к-та. В 1857–74 составлял инструкции для командиров кораблей, отправлявшихся на Дальний Восток. Именем Н. названы: пролив (самая узкая часть Татарского прол.), залив, гора и город на Сахалине.