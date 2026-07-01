НЕВАЛЫ-ЧОРИ

НЕВАЛЫ-ЧОРИ - телль (холм) с ма­те­риа­ла­ми эпи­па­ле­о­ли­та и до­ке­ра­мического не­оли­та Б (около 14000-10200 годов и около 8800-8000 годов до н. э.) в центральной зо­не Пло­до­род­но­го по­лу­ме­ся­ца, в 3 км юж­нее верх­не­го те­че­ния реки Ев­фрат, по бе­ре­гам её ле­во­го при­то­ка, ру­чья Кан­та­ра-Чай (провинция Шан­лы­ур­фа, Юго-Восточная Тур­ция).

От­крыт в 1979 году немецким ар­хео­ло­гом Х. Г. Ге­бе­лем, ис­сле­до­вал­ся в 1983, 1985-1987, 1989-1991 годах немецко-турецкой экс­пе­ди­ци­ей под руководством Х. Ха­упт­ман­на; за­то­п­лен в 1992 году при со­ору­же­нии пло­ти­ны имени Ата­тюр­ка. В пре­ма­те­ри­ко­вом кон­тек­сте най­де­но несколько мик­ро­ли­тических ору­дий эпи­па­ле­о­ли­та. В слое до­ке­ра­мического нео­ли­та Б (до 2 м) вы­де­ле­но 5 строи­тель­ных уров­ней.

Ха­рак­тер за­строй­ки восточной час­ти Невалы-Чори на уров­нях I-IV схож и луч­ше все­го за­фик­си­ро­ван на уров­не III: до­ма рас­по­ло­же­ны 2 ря­да­ми, уз­кой сто­ро­ной с вхо­дом ори­ен­ти­ро­ва­ны обыч­но на юго- юго-за­пад, в на­прав­ле­нии до­ли­ны. При воз­ве­де­нии но­во­го до­ма час­то ис­поль­зо­ва­лась ос­но­ва пре­ды­ду­ще­го. Все­го изу­че­но 29 раз­но­вре­мен­ных до­мов - пря­мо­уголь­ных в пла­не (11,3-18,2×4,5-8 м), с не­сколь­ки­ми по­ме­ще­ния­ми (тол­щи­на внеш­них стен 0,3-0,6 м) и на­зем­ным ка­мен­ным фун­да­мен­том. С внеш­ней сто­ро­ны вдоль длин­ных стен на рас­стоя­нии 1-1,10 м вы­яв­ле­ны уг­луб­ле­ния и ка­мен­ные об­клад­ки от стол­бов (ве­ро­ят­но, под­дер­жи­вав­ших кры­шу, вы­хо­див­шую за пе­ри­метр стен). Сте­ны сло­же­ны из из­вест­ня­ка и по­кры­ты гус­тым рас­тво­ром гли­ны с до­бав­ка­ми, в ком­на­тах ино­гда фик­си­ру­ет­ся шту­ка­тур­ка. Под­пол де­лил­ся пе­ре­го­род­ка­ми на ка­на­лы, с ко­то­ры­ми свя­за­ны во­до­сточ­ные же­ло­ба. В до­мах и ме­ж­ду ни­ми из­вест­ны уг­луб­лён­ные, вы­ло­жен­ные галь­кой оча­ги . По ма­те­риа­лам уров­ня V (верх­не­го) от­ме­чены раз­рыв в за­се­ле­нии Невалы-Чори и из­ме­не­ния в за­строй­ке. Под по­ла­ми многих до­мов об­на­ру­же­ны по­гре­бе­ния, в основном кол­лек­тив­ные. Встре­ча­ют­ся пол­ные ске­ле­ты (вы­тя­ну­тые на спи­не или в по­зе эм­брио­на, ино­гда без че­ре­пов или с кам­нем на мес­те че­ре­па), но ча­ще - груп­пы кос­тей (в основе че­ре­па, час­то без ниж­ней че­лю­сти, и длин­ные кос­ти ске­ле­та).

В северо-западной (от­де­лён­ной ручь­ём) час­ти Невалы-Чори от­кры­ты ос­тат­ки 3 по­сле­до­ва­тель­но функ­цио­ни­ро­вав­ших мо­ну­мен­таль­ных по­стро­ек (уров­ни I-III). С се­ве­ро-вос­то­ка к ним при­мы­ка­ла сте­на (тол­щи­на 0,5-0,9 м, со­хра­нив­шая­ся вы­со­та 2,8 м), ве­ро­ят­но, сим­во­ли­че­ски от­де­ляв­шая са­краль­ный уча­сток. Строе­ние I со­ору­же­но в кот­ло­ва­не, вре­зан­ном в склон на глу­би­ну около 3 м. Строе­ние II (13,9×13,5 м) ори­ен­ти­ро­ва­но вхо­дом на юго-за­пад. Внут­ри с 3 сто­рон у стен на­хо­ди­лась ска­мья (ши­ри­на 1 м) из бу­та (в т. ч. от со­ору­же­ния I) и гли­ны, по­кры­тая ка­мен­ны­ми пли­та­ми; в неё на рас­стоя­нии 2,3-2,4 м вклю­че­ны ос­но­ва­ния 13 пря­мо­уголь­ных в се­че­нии (0,5: 0,4 м) рель­еф­ных стел. Их Т- или (ре­же) Г-об­раз­ная ка­пи­тель обо­зна­ча­ла го­ло­ву, столб - силь­но сти­ли­зо­ван­ное ту­ло­ви­ще че­ло­ве­ко­по­доб­но­го су­ще­ст­ва со слег­ка со­гну­ты­ми ру­ка­ми и кис­тя­ми рук, сло­жен­ны­ми на жи­во­те (т. н. сте­лы ти­па Невалы-Чори; рисунок 1; бли­жай­шие ана­ло­гии из­ве­ст­ны в Гё­бек­ли-Те­пе, смотрите «Урфа»). От вхо­да внутрь ве­ли 2 сту­пень­ки; пол (тол­щи­ной до 15 см) был сде­лан из ку­соч­ков из­вест­ня­ка, от­шли­фо­ван­ные свер­ху, они со­став­ля­ли се­ро-бе­лую мо­заи­ку. Сте­ны и ска­мьи по­кры­ты бе­лой шту­ка­тур­кой, есть сле­ды крас­ной и чёр­ной рос­пи­си. В юго- восточной сте­не бы­ла ни­ша 1,85×2,5 м; внут­ри неё рас­по­ло­жен по­ста­мент. В восточном уг­лу на ка­мен­ной ска­мье, как и в строе­нии I, ус­та­нов­лен пря­мо­уголь­ный по­диум, в ко­то­ром за­му­ро­ва­на ка­мен­ная скульп­ту­ра пти­цы. В нём, а также в по­ста­мен­те ни­ши, ска­мье, сте­нах бы­ли за­му­ро­ва­ны час­ти стел строе­ния I. Центральная часть это­го по­ме­ще­ния силь­но раз­ру­ше­на. Строе­ние III (12,1×12,8 м; рисунок, 2) так­же име­ло ска­мью; в неё с про­ме­жут­ком в 2,5 м вму­ро­ва­ны 10 стел, 2 ус­та­нов­ле­ны у вхо­да и 2 - в цен­тре. В ос­но­ва­нии ни­ши, на­хо­див­шей­ся те­перь на­про­тив вхо­да, бы­ло за­му­ро­ва­но изо­бра­же­ние че­ло­ве­че­ской го­ло­вы из из­вест­ня­ка (высота 37 см; на за­тыл­ке - спус­каю­щая­ся с ма­куш­ки ко­са-змея), в ска­мье под ни­шей - фи­гур­ка «пти­це­че­ло­ве­ка» высота 23 см. Пе­ред ни­шей най­ден фраг­мент, ко­то­рый изо­бра­жа­ет че­ло­ве­че­ский торс (высота 37 см).

Все­го в Невалы-Чори об­на­ру­же­но 14 круп­ных ка­мен­ных фраг­мен­тов и скульп­тур (не счи­тая стел) ан­тро­по­морф­ных су­ществ, птиц, су­ществ сме­шан­но­го ти­па; ре­кон­ст­руи­ро­ва­на часть ко­лон­ны с ком­по­зи­ци­ей из рель­еф­ных фи­гур жен­щин и птиц (рисунок, 3). За пре­де­ла­ми са­краль­но­го рай­она най­де­но 670 ан­тро­по­морф­ных (179 муж­ских) и 30 зоо­морф­ных гли­ня­ных ста­ту­эток. Най­де­ны так­же фраг­мент ка­мен­но­го со­су­да с рель­еф­ным изо­бра­же­ни­ем 2 че­ло­ве­че­ских фи­гур, стоя­щих с под­ня­ты­ми ру­ка­ми и рас­став­лен­ны­ми но­га­ми (пред­по­ло­жи­тель­но в ри­ту­аль­ном тан­це) по бо­кам от че­ре­па­хо­по­доб­но­го су­ще­ст­ва; из­вест­ня­ко­вая пла­сти­на с вы­ре­зан­ным ри­сун­ком трёх бе­гу­щих лю­дей. В до­ме 6 (уро­вень III), на­ря­ду с обыч­ны­ми для жи­лищ Невалы-Чори на­ход­ка­ми, об­на­ру­же­ны: ка­мен­ные, кос­тя­ные и ро­го­вые ин­ст­ру­мен­ты для из­го­тов­ле­ния скульп­тур и, ве­ро­ят­но, др. из­де­лий; об­лом­ки из­вест­ня­ка; мо­дель стол­ба Г-об­раз­ной фор­мы; несколько ма­лень­ких ка­мен­ных ан­тро­по- и зоо­морф­ных скульп­тур, в т. ч. изо­бра­же­ния че­ло­ве­че­ских го­лов и мас­ки.

Сре­ди крем­нё­вых из­де­лий пре­об­ла­да­ют лез­вия-вкла­ды­ши; че­реш­ко­вые («биб­лос­ские») и оваль­ные на­ко­неч­ни­ки стрел имеют ана­ло­гии на па­мят­ни­ках до­ке­ра­мического не­оли­та с тер­ри­то­рии Северной Си­рии; ха­рак­тер­ны так­же скреб­ки, свёр­ла, до­ло­та. Из кам­ня (из­вест­няк, ба­зальт, мра­мор, стеа­тит) де­ла­ли плит­ки, пес­ты, сту­пы, тё­роч­ни­ки, «утюж­ки» с по­пе­реч­ным же­лоб­ком, со­су­ды, «кам­ни для пра­щи», бу­сы. С уров­ня III по­яв­ля­ют­ся «бу­ла­вы». На уров­нях IV и V най­де­но 44 шли­фо­ван­ных то­по­ра. Есть кос­тя­ные про­кол­ки, кос­тя­ные и ро­го­вые ру­ко­яти, «кры­ла­тая» бу­си­на из са­мо­род­ной ме­ди. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва охо­та (га­зель, зубр, ка­бан, олень, лань, ди­кий осёл и др.) и со­би­ра­тель­ст­во (фис­таш­ки, мин­даль, ви­но­град и др.). Есть сви­де­тель­ст­ва ран­не­го зем­ле­де­лия (пше­ни­ца-дву­зер­нян­ка, че­че­ви­ца, го­рох, ви­ка), раз­ве­де­ния коз и овец.

Ма­те­риа­лы Невалы-Чори и др. па­мят­ни­ков в вер­ховь­ях Евф­ра­та (например, Би­рис-Ме­зар­лы­гы, Сё­гют-Тар­ла­сы) и Ти­гра (Ха­лан-Че­ми, Нем­рик и др.) сви­де­тель­ству­ют о пе­ре­хо­де к осед­ло­му об­ра­зу жиз­ни, появлении эле­мен­тов про­из­во­дя­щей эко­но­ми­ки, «ре­во­лю­ции сим­во­лов» на ос­но­ве ме­ст­ных эпи­па­ле­о­ли­тических тра­ди­ций не­за­ви­си­мо от ле­ван­тий­ско­го ре­гио­на. Около 8000 года до н. э. эти тра­ди­ции пре­ры­ва­ют­ся, но их от­дель­ные чер­ты про­сле­же­ны в ма­те­риа­лах не­ко­то­рых по­се­ле­ний эпо­хи ке­ра­мического не­оли­та, например Са­би-Абь­яд (Северная Си­рия, VII-е тысячелетие до н. э.), Ча­тал-Хю­юк, в куль­ту­рах Ха­лаф, Са­мар­ра, Убейд.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)