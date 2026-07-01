НЕВАЛЫ-ЧОРИ
НЕВАЛЫ-ЧОРИ - телль (холм) с материалами эпипалеолита и докерамического неолита Б (около 14000-10200 годов и около 8800-8000 годов до н. э.) в центральной зоне Плодородного полумесяца, в 3 км южнее верхнего течения реки Евфрат, по берегам её левого притока, ручья Кантара-Чай (провинция Шанлыурфа, Юго-Восточная Турция).
Открыт в 1979 году немецким археологом Х. Г. Гебелем, исследовался в 1983, 1985-1987, 1989-1991 годах немецко-турецкой экспедицией под руководством Х. Хауптманна; затоплен в 1992 году при сооружении плотины имени Ататюрка. В прематериковом контексте найдено несколько микролитических орудий эпипалеолита. В слое докерамического неолита Б (до 2 м) выделено 5 строительных уровней.
Характер застройки восточной части Невалы-Чори на уровнях I-IV схож и лучше всего зафиксирован на уровне III: дома расположены 2 рядами, узкой стороной с входом ориентированы обычно на юго- юго-запад, в направлении долины. При возведении нового дома часто использовалась основа предыдущего. Всего изучено 29 разновременных домов - прямоугольных в плане (11,3-18,2×4,5-8 м), с несколькими помещениями (толщина внешних стен 0,3-0,6 м) и наземным каменным фундаментом. С внешней стороны вдоль длинных стен на расстоянии 1-1,10 м выявлены углубления и каменные обкладки от столбов (вероятно, поддерживавших крышу, выходившую за периметр стен). Стены сложены из известняка и покрыты густым раствором глины с добавками, в комнатах иногда фиксируется штукатурка. Подпол делился перегородками на каналы, с которыми связаны водосточные желоба. В домах и между ними известны углублённые, выложенные галькой очаги. По материалам уровня V (верхнего) отмечены разрыв в заселении Невалы-Чори и изменения в застройке. Под полами многих домов обнаружены погребения, в основном коллективные. Встречаются полные скелеты (вытянутые на спине или в позе эмбриона, иногда без черепов или с камнем на месте черепа), но чаще - группы костей (в основе черепа, часто без нижней челюсти, и длинные кости скелета).
В северо-западной (отделённой ручьём) части Невалы-Чори открыты остатки 3 последовательно функционировавших монументальных построек (уровни I-III). С северо-востока к ним примыкала стена (толщина 0,5-0,9 м, сохранившаяся высота 2,8 м), вероятно, символически отделявшая сакральный участок. Строение I сооружено в котловане, врезанном в склон на глубину около 3 м. Строение II (13,9×13,5 м) ориентировано входом на юго-запад. Внутри с 3 сторон у стен находилась скамья (ширина 1 м) из бута (в т. ч. от сооружения I) и глины, покрытая каменными плитами; в неё на расстоянии 2,3-2,4 м включены основания 13 прямоугольных в сечении (0,5: 0,4 м) рельефных стел. Их Т- или (реже) Г-образная капитель обозначала голову, столб - сильно стилизованное туловище человекоподобного существа со слегка согнутыми руками и кистями рук, сложенными на животе (т. н. стелы типа Невалы-Чори; рисунок 1; ближайшие аналогии известны в Гёбекли-Тепе, смотрите «Урфа»). От входа внутрь вели 2 ступеньки; пол (толщиной до 15 см) был сделан из кусочков известняка, отшлифованные сверху, они составляли серо-белую мозаику. Стены и скамьи покрыты белой штукатуркой, есть следы красной и чёрной росписи. В юго- восточной стене была ниша 1,85×2,5 м; внутри неё расположен постамент. В восточном углу на каменной скамье, как и в строении I, установлен прямоугольный подиум, в котором замурована каменная скульптура птицы. В нём, а также в постаменте ниши, скамье, стенах были замурованы части стел строения I. Центральная часть этого помещения сильно разрушена. Строение III (12,1×12,8 м; рисунок, 2) также имело скамью; в неё с промежутком в 2,5 м вмурованы 10 стел, 2 установлены у входа и 2 - в центре. В основании ниши, находившейся теперь напротив входа, было замуровано изображение человеческой головы из известняка (высота 37 см; на затылке - спускающаяся с макушки коса-змея), в скамье под нишей - фигурка «птицечеловека» высота 23 см. Перед нишей найден фрагмент, который изображает человеческий торс (высота 37 см).
Всего в Невалы-Чори обнаружено 14 крупных каменных фрагментов и скульптур (не считая стел) антропоморфных существ, птиц, существ смешанного типа; реконструирована часть колонны с композицией из рельефных фигур женщин и птиц (рисунок, 3). За пределами сакрального района найдено 670 антропоморфных (179 мужских) и 30 зооморфных глиняных статуэток. Найдены также фрагмент каменного сосуда с рельефным изображением 2 человеческих фигур, стоящих с поднятыми руками и расставленными ногами (предположительно в ритуальном танце) по бокам от черепахоподобного существа; известняковая пластина с вырезанным рисунком трёх бегущих людей. В доме 6 (уровень III), наряду с обычными для жилищ Невалы-Чори находками, обнаружены: каменные, костяные и роговые инструменты для изготовления скульптур и, вероятно, др. изделий; обломки известняка; модель столба Г-образной формы; несколько маленьких каменных антропо- и зооморфных скульптур, в т. ч. изображения человеческих голов и маски.
Среди кремнёвых изделий преобладают лезвия-вкладыши; черешковые («библосские») и овальные наконечники стрел имеют аналогии на памятниках докерамического неолита с территории Северной Сирии; характерны также скребки, свёрла, долота. Из камня (известняк, базальт, мрамор, стеатит) делали плитки, песты, ступы, тёрочники, «утюжки» с поперечным желобком, сосуды, «камни для пращи», бусы. С уровня III появляются «булавы». На уровнях IV и V найдено 44 шлифованных топора. Есть костяные проколки, костяные и роговые рукояти, «крылатая» бусина из самородной меди. В основе хозяйства охота (газель, зубр, кабан, олень, лань, дикий осёл и др.) и собирательство (фисташки, миндаль, виноград и др.). Есть свидетельства раннего земледелия (пшеница-двузернянка, чечевица, горох, вика), разведения коз и овец.
Материалы Невалы-Чори и др. памятников в верховьях Евфрата (например, Бирис-Мезарлыгы, Сёгют-Тарласы) и Тигра (Халан-Чеми, Немрик и др.) свидетельствуют о переходе к оседлому образу жизни, появлении элементов производящей экономики, «революции символов» на основе местных эпипалеолитических традиций независимо от левантийского региона. Около 8000 года до н. э. эти традиции прерываются, но их отдельные черты прослежены в материалах некоторых поселений эпохи керамического неолита, например Саби-Абьяд (Северная Сирия, VII-е тысячелетие до н. э.), Чатал-Хююк, в культурах Халаф, Самарра, Убейд.