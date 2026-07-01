НЕУПОКОЕВЫ

Степан Иванович (1720 – 1768) – родоначальник купеческой семьи Неупокоевых; происходил из служилых людей. С 1763 г. – в купеческом сословии. Семья: супруга – Пелагея Степановна; дети: Петр, Дмитрий, Осип, Александр, Алексей, Афимья.

Петр Степанович (1746 – около 1806) – сын Степана Ивановича. Служащий Семипалатинской крепости. В 1780-х гг. перебрался в Томск, записался в купцы 3-й гильдии. Собственник мыловаренного и кожевенного заводов. Осуществлял торговлю скотом, перевозки грузов на своих судах. В 1784 г. семья Неупокоевых собирала средства на строительство каменного здания Духосошественской церкви. В 1788 – 1790 гг. – ратман. Семья: супруга – Авдотья Алексеевна; дети: Степан, Гаврила, Михаил, Федосья.

Дмитрий Степанович (1752 – позднее 1896) – сын Степана Ивановича. Первоначально имел совместный капитал с братом Петром. С середины 1790-х гг. завел свое дело. Записался как купец 3-й гильдии, затем – как мещанин. Владелец мыловаренного предприятия. Был купеческим старостой. Семья: супруга – Марья (или Марфа) Лукьяновна; дети: Егор, Иван, Степанида, Анна, Марья, Анисья, Анфиса, Авдотья, Пелагея.

Александр Степанович – сын Степана Ивановича, екатеринбургский купец.

Степан Петрович (род. 1778 (или 1780)) – сын Петра Степановича. Записался в купцы 3-й гильдии. Занимался написанием обывательских книг. Семья: первая супруга – Пелагея Ивановна, вторая супруга – Анна Григорьевна; дети: Наталья, Ефрем, Василий, Серафима, Августина.

Гаврила Петрович (род. 1783 (или 1786)) – сын Петра Степановича. Записался в купцы 2-й гильдии. Был ратманом, общественным нотариусом. Семья: первая супруга – Васса Екимовна, вторая супруга – Василиса Сафроновна; дети: Ольга, Анфиноген, Елизавета.

Михаил Петрович (1784 (или 1787) – 06.12.1842) – сын Петра Степановича. Числился как купец 3-й гильдии, с 1821 г. – купец 2-й гильдии Томска. Специализировался на продаже вина, российских и китайских товаров в городах Сибири и Европейской России. Владелец лавки и ренскового погреба в Томске. Золотопромышленник; акционер Российско-Американской компании. В 1818 г. избран бургомистром; член городового сиротского суда; в 1822 – 1824, 1836 – 1839 гг. – городской голова. Опекун имущества и детей купца П.Ф. Серебренникова. Семья: супруга – Ирина Михайловна Мыльникова; дочери: Настасья, Феоктиста.