НЕСТЯЖАТЕЛИ
НЕСТЯЖАТЕЛИ - представители одного из направлений русской религиозно-общественной мысли конца XV - первой половины XVI веков, которые, подчёркивая социальные аспекты монашеского обета нестяжания, выступали с критикой монастырского землевладения, а также кабальных форм подневольного труда крестьян на монастырских землях. В таком значении термин «нестяжатели» употребляли прп. Максим Грек и прп. Зиновий Отенский (до этого нестяжателями называли просто монахов, ведущих аскетический образ жизни).
Вершиной идеологии нестяжателей стали учение и аскетическая практика прп. Нила Сорского. По мнению прп. Нила, главын способом обеспечения жизнедеятельности монастыря должен быть собственных труд монахов. В сочинении Нила Сорского «Предание учеником» (1490-е годы - 1508 год) содержится запрет на использование дарового подневольного труда; наёмные монастырские работники должны, по мысли преподобного, получать справедливую плату и даже более того, чего они заслуживают. Монахам разрешается принимать милостыню, но не излишнюю; приобретать простые и дешёвые вещи, но только самые необходимые. Нил Сорский не одобрял также приобретения монастырём богатств ради благотворительности. Таким образои, нестяжание для него - общий принцип жизни как монастыря в целом, так и каждого конкретного монаха. Он рассматривал нестяжание как необходимое условие для молитвы, поскольку любые заботы о приобретении имущества отвлекают от неё монахов.
Взгляды нестяжателей различались в своих акцентах и трактовках. Так, учение Нила Сорского носило исихастский характер (см. Исихазм), исходило преимущественно из духовных запросов. В сочинениях Вассиана (Патрикеева) учение о нестяжании приобрело социально-политич. окраску: Вассиан обличал собирание монастырских богатств неправедными средствами, стремление монахов к «мирским попечениям», поэтому предлагал передать управление монастырскими землями епископам и подчинённым им экономам. Однако сам Вассиан не был аскетом и не придерживался принципа личного нестяжания, в чём его обличал Зиновий Отенский. Максим Грек выступал против увеличения монастырских богатств, приобретаемых с помощью спекуляций, ростовщичества, жестоких форм эксплуатации крестьянского труда, однако очень осторожно высказывался о секуляризации монастырских земель. В середине XVI века одним из виднейших идеологов нестяжателей стал игумен Троицкого монастыря (будущая Троице-Сергиева лавра) Артемий. Он осуждал землевладение монастырей, однако считал, что земли не следует отнимать силой, монахи сами должны отказаться от них.
Государственная власть неоднократно пыталась использовать идеологию нестяжателей для оправдания секуляризации монастырских земель. Вопрос о праве монастырей владеть сёлами был поставлен на церковном соборе 1503 года по инициативе великого князя Ивана III Васильевича. По некоторым источникам, на соборе разгорелась полемика между прп. Нилом Сорским, утверждавшим, что «монахам не достойно иметь сёла», и прп. Иосифом Волоцким, считавшим владение вотчинами необходимым условием стабильного существования монастырей и Церкви (см. также Иосифляне). В 1515-1517 годы Вассиан (Патрикеев) по благословению митрополита Московского Варлаама составил новую редакцию Кормчей книги (известно 3 авторских редакции), призванную исследовать вопрос о каноничности монастырского землевладения. Этой же теме была подчинена совместная работа Вассиана и Максима Грека по исправлению и переводу с греческого языка богослужебных и канонических книг. Осуждение на церковном соборе 1531 года Вассиана и Максима Грека, уже находившегося в заточении по приговору собора 1525 года, существенно ослабило позиции нестяжателей и фактически прекратило их филологические и богословские исследования.
Движение нестяжателей перестало существовать после того, как в 1550-е годы на церковных соборах были осуждены и сосланы игумен Артемий и его единомышленники монах Иоасаф (Белобаев), прп. Феодорит Кольский и др., а также после принятия постановлений Стоглавого собора (1551 год), соборов 1573 года, 1580-1584 годов, ограничивших рост монастырского землевладения.
Исторические источники:
Преподобные Нил Сорский и Иннокентий Комельский. Сочинения. СПб., 2005.
Дополнительная литература:
Павлов А.С. Исторический очерк секуляризации церковных земель в России. Од., 1871. Ч. 1: Попытки к обращению в государственную собственность поземельных владений русской церкви в XVI в. (1503–1580);
Лурье Я.С. Идеологическая борьба в русской публицистике конца XV – начала XVI в. М.; Л., 1960;
Казакова Н.А. Когда началась полемика нестяжателей с иосифлянами // Из истории феодальной России. Л., 1978;
Синицына Н.В. Нестяжательство и Русская православная церковь XIV–XVI вв. // Религии мира: История и современность. Ежегодник. 1983. М., 1983;