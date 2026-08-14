НЕСТЕРОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

НЕСТЕРОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский жи­во­пи­сец, гра­фик, ака­де­мик (1898 год) и действительный член (1910 год) Пе­тербургской АХ, заслуженный де­ятель ис­кусств РСФСР (1942 год).

Ро­дил­ся в ку­печеской се­мье. Учил­ся в МУЖВЗ (1877-1881, 1884-1886 годы) у И.М. Пря­ниш­ни­ко­ва, В.Г. Пе­ро­ва , А.К. Сав­ра­со­ва , В.Е. Ма­ков­ско­го; в пе­тербургской АХ (1881-1884 годы) у П.П. Чис­тя­ко­ва, В.И. Яко­би, В.П. Ве­ре­ща­ги­на , поль­зо­вал­ся со­ве­та­ми И.Н. Крам­ско­го . Член ТПХВ (1896-1901 годы), член-уч­ре­ди­тель Сою­за рус­ских ху­дож­ни­ков (1903 год).

В ран­них ра­бо­тах за­мет­но влия­ние жан­ро­вой жи­во­пи­си пе­ре­движ­ни­ков («В снеж­ки», 1879 год; «Эк­за­ме­ны в сель­ской шко­ле», 1884 год, обе - ГТГ; «За при­во­рот­ным зель­ем», 1888 год, Ху­дожественный му­зей, Са­ра­тов; кар­ти­ны на ис­то­рические сю­же­ты - «Из­бра­ние Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча на цар­ст­во», 1886 год, ГТГ; «До го­су­да­ря че­ло­бит­чи­ки», 1886 год, ча­ст­ное со­б­ра­ние, Мо­ск­ва). В 1886-1889 годах ис­пол­нил мно­го книж­ных ил­лю­ст­ра­ций (к ро­ма­ну «Ка­пи­тан­ская доч­ка» и сказ­кам А.С. Пуш­ки­на, и др.).

С конца 1880-х годов сфор­ми­ро­вал­ся по­сто­ян­ный ин­те­рес М.В. Нестерова к эпо­хе до­пет­ров­ской Ру­си, к те­мам от­шель­ни­че­ст­ва, бы­та ски­тов и мо­на­сты­рей. Кар­ти­на «Пус­тын­ник» (1888-1889 годы, ГТГ), по­ка­зан­ная на 17-й вы­став­ке ТПХВ, под­твер­ди­ла роль М.В. Нестерова как од­но­го из со­зда­телей «жи­во­пис­но-эмо­цио­наль­но­го» на­прав­ле­ния в русском искусстве. В конце 1880-х - начале 1890-х годов М.В. Нестеров по­се­тил Ав­ст­рию, Ита­лию, Гер­ма­нию и Фран­цию, где по­зна­ко­мил­ся с искусством ев­ропеского сим­во­лиз­ма (ис­пы­тал влия­ние П. Пю­ви де Ша­ван­на) и ис­пол­нил мно­го­численные пей­за­жи.

В свя­зи с 500-ле­ти­ем со дня кон­чи­ны святого Сер­гия Ра­до­неж­ско­го (1891 год) М.В. Нестеров с 1889 года на­чал ра­бо­тать над се­ри­ей по­свя­щён­ных ему по­ло­тен. В кар­ти­не «Ви­дение от­ро­ку Вар­фо­ло­мею» (1889-1890 годы, ГТГ) оду­хо­тво­рён­ный и гар­мо­нич­ный об­раз от­ро­ка тон­ко со­че­та­ет­ся с осо­бым «не­сте­ров­ским» эмо­цио­наль­но на­сы­щен­ным пей­за­жем; она ста­ла од­ним из ха­рак­тер­ных про­из­ве­де­ний ран­не­го русского мо­дер­на. По­лот­на «Юность пре­по­доб­но­го Сер­гия» (1892-1897 годы, ГТГ), «Тру­ды пре­по­доб­но­го Сер­гия» (трип­тих, 1896-1897 годы, ГТГ), «Сер­гий Ра­до­неж­ский бла­го­слов­ля­ет Дмит­рия Дон­ско­го на бит­ву с та­та­ра­ми» (эс­киз, 1897 год, ГТГ), «Пре­по­доб­ный Сер­гий Ра­до­неж­ский» (1899 год, ГРМ) раз­ви­ва­ют идеи си­лы до­б­ра и нрав­ст­вен­но­го со­вер­шен­ст­ва.

В 1890-1910 годах М.В. Нестеров жил в Кие­ве. Уча­ст­во­вал в рос­пи­сях Вла­ди­мир­ско­го со­бо­ра в Кие­ве (1890-1895 годы), мо­за­ич­ном уб­ран­ст­ве хра­ма Вос­кре­се­ния Хри­сто­ва (Спа­са на Кро­ви) в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1894-1897 годы), ис­пол­нил рос­пи­си церкви Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го в Аба­сту­ма­ни в Гру­зии (1898-1904 годы) и хра­ма По­кро­ва Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы Мар­фо-Ма­ри­ин­ской оби­те­ли в Мо­ск­ве (1910-1912 годы), соз­да­вая «боль­шой на­цио­наль­ный стиль» цер­ков­ной жи­во­пи­си в рам­ках пра­во­слав­но­го ка­но­на. Сим­во­лический под­текст ощу­тим в кар­ти­нах «Под бла­го­вест» (1895 год, ГРМ), «Мол­ча­ние» (1903 год), «Ли­сич­ка» (1914 год, обе - в ГТГ); во всех за­мет­ную роль иг­ра­ет об­раз русской при­ро­ды. Мо­лит­вен­ным, мис­ти­че­ским ду­хом на­пол­не­на кар­ти­на «Дмит­рий-ца­ре­вич уби­ен­ный» (1899 год, ГРМ), в ко­то­рой тро­га­тель­ная фи­гу­ра ца­ре­ви­ча пред­став­ле­на на фо­не про­зрач­но­го, неж­но­го сти­ли­зо­ван­но­го пей­за­жа.

Мис­ти­ко-ре­ли­ги­оз­ные идеи бо­го­ис­ка­тель­ства раз­ви­ва­ет Нестеров в мас­штаб­ных про­из­ве­де­ни­ях «Свя­тая Русь» (1901-1905 годы, ГРМ; Зо­ло­тая ме­даль Ме­ж­ду­народной вы­став­ки в Мюн­хе­не, 1909 год), «На Ру­си ("Ду­ша на­ро­да")» (1914-1916 годы, ГТГ). Кар­ти­ны-сюи­ты «Хри­сто­ва не­вес­та» (1886 год, ча­ст­ное со­б­ра­ние), «На го­рах» (1896 год, Ки­ев­ский му­зей русского искусства), «Ве­ли­кий по­стриг» (1897-1898 годы, ГРМ), «Ду­мы» (1900 год, ГРМ), «В ле­сах» (1917-1922 годы, Ху­дожественный му­зей, Ниж­ний Нов­го­род) и др., про­ни­зан­ные свет­лы­ми и чис­ты­ми чув­ст­ва­ми, по­свя­ще­ны судь­бе рус­ской жен­щи­ны, те­ме гар­мо­нии че­ло­ве­ка и при­ро­ды. Пей­заж­ная жи­во­пись М.В. Нестерова от­ли­ча­ет­ся осо­бым ли­ри­че­ским, по­этическим на­стро­ем, в ней про­яв­ля­ют­ся луч­шие тра­ди­ции русской реа­ли­стической жи­во­пи­си в со­че­та­нии с осо­бой эмо­цио­наль­но­стью и сти­ли­за­ци­ей: «Осен­ний пей­заж» (1906 год, ГТГ), «Ре­ка Бе­лая» (1909 год), «Ро­ди­на Ак­са­ко­ва» (1914 год, оба - в Башкирском ху­дожественном му­зее, Уфа), «Осень в де­рев­не» (1942 год, ГТГ).

С начала 1880-х годов М.В. Нестеров об­ра­тил­ся к порт­ре­ту. Луч­шим ра­бо­там в этом жан­ре свой­ст­вен­ны по­этическим от­но­ше­ние к мо­де­ли, за­дум­чи­вость, тон­кая связь с ок­ру­жаю­щим про­стран­ст­вом: порт­ре­ты Е.П. Не­сте­ро­вой, же­ны ху­дож­ни­ка (1905 год, ГТГ), Н.Г. Яш­виль (1905 год, Ки­ев­ский му­зей русского искусства), до­че­ри ху­дож­ни­ка, О.М. Не­сте­ро­вой-Шре­тер («Ама­зон­ка», 1906 год, ГРМ), «Де­вуш­ка у пру­да» (Н.М. Не­сте­ро­ва, 1923 год, ча­ст­ное со­б­ра­ние). К про­из­ве­де­ни­ям фи­ло­соф­ско-ре­лигиозного пла­на, де­мон­ст­ри­рую­щим уст­рем­лён­ность че­ло­ве­ка в мир нрав­ст­вен­ных ис­ка­ний, мож­но от­не­сти порт­рет Л.Н. Тол­сто­го (1907 год, Му­зей Л.Н. Тол­сто­го, Мо­ск­ва), ав­то­порт­рет (1915 год, ГРМ), кар­ти­ну «Фи­ло­со­фы» (порт­рет П.А. Фло­рен­ско­го и С.Н. Бул­га­ко­ва , 1917 год, ГТГ).

В по­сле­ре­во­лю­ци­он­ный пе­ри­од М.В. Нестеров соз­да­вал пре­имуществено порт­ре­ты-кар­ти­ны: «Мыс­ли­тель» ( И.А. Иль­ин , 1921-1922 годы, ГРМ), В.М. Вас­не­цо­ва (1925 год, ГТГ), ав­то­порт­рет (1928 год, ГТГ), брать­ев П.Д. и А.Д. Ко­ри­ных (1930 год), И.Д. Шад­ра (1934 год), И.П. Пав­ло­ва (1935 год), Е.С. Круг­ли­ко­вой (1938 год), В.И. Му­хиной ( 1940 год), А.В. Щу­се­ва (1941 год, все - в ГТГ). В них рас­кры­ва­ют­ся не толь­ко кра­со­та и мощь творческой лич­но­сти, осо­бен­но­сти ха­рак­те­ра мо­де­ли, но и об­ласть дея­тель­но­сти порт­ре­ти­руе­мо­го.

В 1919 году М.В. Нестеров по­да­рил г. Уфа со­б­ра­ние кар­тин русских ху­дож­ни­ков, став­шее ос­но­вой Башкирского государственного ху­дожественного му­зея, но­ся­ще­го его имя.

Государственная премия СССР (1941 год). Ху­дожественно-фи­лосское ос­мыс­ле­ние русской ис­то­рии в твор­че­ст­ве М.В. Нестерова ока­за­ло за­мет­ное влия­ние на искусство П.Д. Ко­ри­на и И.С. Гла­зу­но­ва .

Сочинения:

Дав­ние дни: Вос­по­ми­на­ния. Очер­ки. Пись­ма. Уфа, 1986;

Пись­ма: Из­бран­ное. [2-е изд.]. Л., 1988;

О пе­ре­жи­том. 1862-1917: Вос­по­ми­на­ния. М., 2006.