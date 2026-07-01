НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ - по российскому пра­ву гра­ж­да­не, не дос­тиг­шие 18 лет, т. е. со­вер­шен­но­ле­тия.

Пра­во­вое по­ло­же­ние несовершеннолетних оп­ре­де­ле­но различными от­рас­ля­ми российского за­ко­но­да­тель­ст­ва. С дос­ти­же­ни­ем со­вер­шен­но­ле­тия гражданское за­ко­но­да­тель­ст­во свя­зы­ва­ет воз­ник­но­ве­ние у гра­ж­да­ни­на пол­ной гражданской дее­спо­соб­но­сти - спо­соб­но­сти свои­ми дей­ст­вия­ми при­об­ре­тать и осу­ще­ст­в­лять гражданские пра­ва, соз­да­вать для се­бя гражданские обя­зан­но­сти и ис­пол­нять их.

В за­ви­си­мо­сти от воз­рас­та - до 14 лет или от 14 до 18 лет - несовершеннолетние об­ла­да­ют раз­ным объ­ё­мом дее­спо­соб­но­сти. За несовершеннолетних в воз­рас­те до 14 лет (ма­ло­лет­них) все юри­ди­че­ски зна­чи­мые дей­ст­вия, в т. ч. сдел­ки, за ис­клю­че­ни­ем пря­мо пе­ре­чис­лен­ных в за­ко­не, мо­гут со­вер­шать от их име­ни толь­ко их ро­ди­те­ли, усы­но­ви­те­ли, опе­ку­ны. Эти же ли­ца не­сут иму­ществ. от­вет­ст­вен­ность по сдел­кам ма­ло­лет­не­го и от­ве­ча­ют за вред, при­чи­нён­ный ма­ло­лет­ни­ми. В от­ли­чие от ма­ло­лет­них, несовршеннолетние от 14 до 18 лет час­тич­но дее­спо­соб­ны и со­вер­ша­ют сдел­ки са­мо­стоя­тель­но с письменного со­гла­сия сво­их за­кон­ных пред­ста­ви­те­лей - ро­ди­те­лей, усы­но­ви­те­лей или по­пе­чи­те­ля, и са­мо­стоя­тель­но не­сут иму­ществ. от­вет­ст­вен­ность по со­вер­шён­ным ими сдел­кам, а так­же не­сут от­вет­ст­вен­ность за при­чи­нён­ный ими вред на об­щих ос­но­ва­ни­ях. По дос­ти­же­нии 16 лет несовершеннолетние впра­ве быть чле­на­ми коо­пе­ра­ти­вов . В слу­чае, ко­гда за­ко­ном до­пус­ка­ет­ся эман­си­па­ция несовершеннолетних или всту­п­ле­ние в брак до до­сти­же­ния 18 лет, несовершеннолетний при­об­ре­та­ет дее­спо­соб­ность в пол­ном объ­ё­ме со вре­ме­ни эман­си­па­ции или всту­п­ле­ния в брак.

Ре­гу­ли­ро­ва­ние се­мей­ных от­но­ше­ний осу­ще­ст­в­ля­ет­ся в со­от­вет­ст­вии с прин­ци­пом обес­пе­че­ния при­ори­тет­ной за­щи­ты прав и ин­те­ре­сов несовершеннолетних чле­нов се­мьи. В оп­ре­де­лён­ных слу­ча­ях за­кон при­да­ёт пра­во­вое зна­че­ние мне­нию несовершеннолетних, дос­тиг­ше­го воз­рас­та 10 лет. Это ка­са­ет­ся во­про­сов, за­тра­ги­ваю­щих важ­ней­шие ин­те­ре­сы ре­бён­ка: из­ме­не­ния име­ни и/или фа­ми­лии ре­бён­ка; вос­ста­нов­ле­ния ро­ди­те­лей в ро­ди­тель­ских пра­вах; усы­нов­ле­ния; пе­ре­да­чи на вос­пи­та­ние в при­ём­ную се­мью и др. В этих слу­ча­ях ор­га­ны опе­ки и по­пе­чи­тель­ст­ва или суд мо­гут при­нять ре­ше­ние толь­ко с со­гла­сия ре­бён­ка, дос­тиг­ше­го 10 лет.

Тру­до­вым за­ко­но­да­тель­ст­вом ус­та­нов­ле­ны осо­бен­но­сти ре­гу­ли­ро­ва­ния тру­да ра­бот­ни­ков в воз­рас­те до 18 лет: ра­бо­ты, на ко­то­рых за­пре­ща­ет­ся при­ме­не­ние тру­да несовершеннолетних; ре­гу­ляр­ные медицинские ос­мот­ры (об­сле­до­ва­ния) несовершеннолетних; еже­год­ный основной оп­ла­чи­вае­мый от­пуск; нор­мы вы­ра­бот­ки; оп­ла­та тру­да при со­кра­щён­ной про­дол­жи­тель­но­сти еже­днев­ной ра­бо­ты, осо­бен­но­сти тру­до­уст­рой­ст­ва лиц в воз­рас­те до 18 лет и др. По об­ще­му пра­ви­лу за­клю­че­ние тру­до­во­го до­го­во­ра до­пус­ка­ет­ся с ли­ца­ми, дос­тиг­ши­ми воз­рас­та 16 лет. С со­гла­сия од­но­го из ро­ди­те­лей (по­пе­чи­те­ля) и ор­га­на опе­ки и по­пе­чи­тель­ства тру­до­вой до­го­вор мо­жет быть за­клю­чён с уча­щим­ся, дос­тиг­шим воз­рас­та 14 лет, для вы­пол­не­ния в сво­бод­ное от учё­бы вре­мя лёг­ко­го тру­да, не при­чи­няю­ще­го вре­да его здо­ро­вью и не на­ру­шаю­ще­го про­цес­са обу­че­ния.

По об­ще­му пра­ви­лу воз­раст уго­лов­ной от­вет­ст­вен­но­сти на­сту­па­ет по дос­ти­же­нии ли­цом, со­вер­шив­шим пре­сту­п­ле­ние, 16 лет. Од­на­ко в слу­чае со­вер­ше­ния несовершеннолетним тяж­ко­го или осо­бо тяж­ко­го пре­сту­п­ле­ния (убий­ст­ва, по­хи­ще­ния че­ло­ве­ка, из­на­си­ло­ва­ния, кра­жи, раз­боя и др.) под­ле­жат уго­лов­ной от­вет­ст­вен­но­сти ли­ца, дос­тиг­шие ко вре­ме­ни со­вер­ше­ния пре­сту­п­ле­ния 14 лет. Осо­бую груп­пу со­став­ля­ют пре­сту­п­ле­ния про­тив се­мьи и несовершеннолетних (во­вле­че­ние несовершеннолетних в со­вер­ше­ние пре­сту­п­ле­ния и ан­ти­об­ще­ст­вен­ной дея­тель­но­сти, не­ис­пол­не­ние обя­зан­но­стей по вос­пи­та­нию несовершеннолетних и др.).

За­щи­та прав и за­кон­ных ин­те­ре­сов несовершеннолетних осу­ще­ст­в­ля­ет­ся ро­ди­те­ля­ми (ли­ца­ми, их за­ме­няю­щи­ми), а в слу­ча­ях, пре­ду­смот­рен­ных за­ко­ном, - ор­га­на­ми опе­ки и по­пе­чи­тель­ст­ва, про­ку­ро­ром и су­дом.

Ана­ло­гич­ное ре­гу­ли­ро­ва­ние осо­бен­но­стей пра­во­во­го ста­ту­са несовершеннолетних ус­та­нов­ле­но и в боль­шин­ст­ве за­ру­беж­ных стран.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)