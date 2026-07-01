НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ - по российскому праву граждане, не достигшие 18 лет, т. е. совершеннолетия.
Правовое положение несовершеннолетних определено различными отраслями российского законодательства. С достижением совершеннолетия гражданское законодательство связывает возникновение у гражданина полной гражданской дееспособности - способности своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их.
В зависимости от возраста - до 14 лет или от 14 до 18 лет - несовершеннолетние обладают разным объёмом дееспособности. За несовершеннолетних в возрасте до 14 лет (малолетних) все юридически значимые действия, в т. ч. сделки, за исключением прямо перечисленных в законе, могут совершать от их имени только их родители, усыновители, опекуны. Эти же лица несут имуществ. ответственность по сделкам малолетнего и отвечают за вред, причинённый малолетними. В отличие от малолетних, несовршеннолетние от 14 до 18 лет частично дееспособны и совершают сделки самостоятельно с письменного согласия своих законных представителей - родителей, усыновителей или попечителя, и самостоятельно несут имуществ. ответственность по совершённым ими сделкам, а также несут ответственность за причинённый ими вред на общих основаниях. По достижении 16 лет несовершеннолетние вправе быть членами кооперативов. В случае, когда законом допускается эмансипация несовершеннолетних или вступление в брак до достижения 18 лет, несовершеннолетний приобретает дееспособность в полном объёме со времени эмансипации или вступления в брак.
Регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с принципом обеспечения приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних членов семьи. В определённых случаях закон придаёт правовое значение мнению несовершеннолетних, достигшего возраста 10 лет. Это касается вопросов, затрагивающих важнейшие интересы ребёнка: изменения имени и/или фамилии ребёнка; восстановления родителей в родительских правах; усыновления; передачи на воспитание в приёмную семью и др. В этих случаях органы опеки и попечительства или суд могут принять решение только с согласия ребёнка, достигшего 10 лет.
Трудовым законодательством установлены особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет: работы, на которых запрещается применение труда несовершеннолетних; регулярные медицинские осмотры (обследования) несовершеннолетних; ежегодный основной оплачиваемый отпуск; нормы выработки; оплата труда при сокращённой продолжительности ежедневной работы, особенности трудоустройства лиц в возрасте до 18 лет и др. По общему правилу заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 16 лет. С согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства трудовой договор может быть заключён с учащимся, достигшим возраста 14 лет, для выполнения в свободное от учёбы время лёгкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего процесса обучения.
По общему правилу возраст уголовной ответственности наступает по достижении лицом, совершившим преступление, 16 лет. Однако в случае совершения несовершеннолетним тяжкого или особо тяжкого преступления (убийства, похищения человека, изнасилования, кражи, разбоя и др.) подлежат уголовной ответственности лица, достигшие ко времени совершения преступления 14 лет. Особую группу составляют преступления против семьи и несовершеннолетних (вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления и антиобщественной деятельности, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и др.).
Защита прав и законных интересов несовершеннолетних осуществляется родителями (лицами, их заменяющими), а в случаях, предусмотренных законом, - органами опеки и попечительства, прокурором и судом.
Аналогичное регулирование особенностей правового статуса несовершеннолетних установлено и в большинстве зарубежных стран.