Неро́н, Клавдий Цезарь Август Гер­маник

Неро́н, Клавдий Цезарь Август Гер­маник ( лат. Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus) (15.12.37, Анций, близ Рима — 09.06.68, вилла близ Рима) — последний римский император (54–68) из династии Юлиев-­Клавдиев. Н. родился в семье Гнея Домиция Агенобарба и Юлии Агриппины Младшей, правнучки императора Августа . После смерти отца воспитывался родственниками. В 50 император Клавдий , женившись на Агриппине Младшей, усыновил Н. Его наставником стал философ Сенека . В 53 Н. женился на Октавии, дочери Клавдия, после смерти которого в 54 Н. был провозглашен императором. Первый период правления Н., так называемое золотое пятилетие, прошло в сотрудничестве с сенатом, были произведены изменения в судебной, финансовой и административной системах. В это время Н. находился под сильным влиянием своей матери, Сенеки и префекта претория Бурра. Постепенно отношения Н. с матерью ухудшились, и в 59 он организовал ее убийство. После смерти Бурра в 62 и отставки Сенеки правление Н. приобрело деспотический характер: он перестал учитывать мнение сената и высших должностных лиц, начал процессы об умалении величия и отправил в ссылку, а затем казнил свою жену Октавию. Государственные дела пришли в упадок, что привело к возникновению заговоров, самый известный из которых возглавил Пизон (65). Его раскрытие стало поводом к началу репрессий, жертвами которых стали Сенека, поэт Лукан и многие римские аристократы. Из-за чрезмерного увлечения театром и гонками колесниц Н. сам начал выступать перед римским плебсом как певец и возница, а в 66–67 совершил поездку по Греции, где лично принял участие в Олимпийских играх и состязаниях поэтов. В июле 64 в Риме произошел большой пожар, и многие полагали, что он был устроен Н.; чтобы отвести подозрения, в поджоге были обвинены христиане. После пожара Н. руководил реконструкцией города и начал строительство своей новой резиденции — Золотого дворца. При Н. велись вой­ны с Парфией за контроль над Ближним Востоком и Арменией, в Британии было подавлено восстание Боудикки . В 66 началась I Иудейская вой­на . После возвращения Н. из Греции против него выступили наместники Испании и Галлии, а также рейнские легионы, преторианцы и сенат в самом Риме. Лишенный какой бы то ни было поддержки, Н. покончил с собой.

Лит. : Warmington B. H . Nero: Reality and Legend. London, 1969; Griffin M. T . Nero: The End of the Dynasty. London, 1984 (рус. пер.: Гриффин М. Т . Нерон: Конец династии. М., 1999); Дуров В. С . Нерон, или Актер на троне. СПб., 1994; Cronin V . Nero. London, 2011; A Companion to the Neronian Age / Ed. by E. Buckley, M. T. Dinter. Oxford, 2013; The Cambridge Companion to the Age of Nero / Ed. by S. Bartsch. Cambridge, 2017. А. Д. Пантелеев.