НЕРИС

НЕРИС - литовская поэтесса, народный поэт Литовской ССР (1954 год, посмертно).

Настоящая фамилия Ба­чин­скай­те (Bačinskaitė), по му­жу - Бу­че­не (Bučienė) Са­ло­мея. Из се­мьи за­жи­точ­ных кре­сть­ян. Окон­чи­ла факультет тео­ло­гии и фи­ло­со­фии Ли­товского университета в Кау­на­се (1928 год). Ра­бо­та­ла учи­тель­ни­цей. В 1936-1937 годах жи­ла в Па­ри­же , за­тем в Кау­на­се. В 1940 году ра­то­ва­ла за всту­п­ле­ние Лит­вы в со­став СССР; в 1941 году де­пу­тат ВС СССР. В 1941-1944 годах на­хо­ди­лась в эва­куа­ции в Пен­зе, Уфе, Мо­ск­ве.

Пред­ста­ви­тель­ни­ца нео­ро­ман­тиз­ма . Де­бю­ти­ро­ва­ла как по­эт в 1921 году. Для пер­во­го по­этического сборника «Ран­ним ут­ром» («Anksti rytᶐ », 1927 год), от­ме­чен­но­го ро­ман­тическим ми­ро­ощу­ще­ни­ем, ха­рак­тер­но об­ра­ще­ние к об­раз­ам и сим­во­ли­ке народных ска­зок; его основные мо­ти­вы - мо­ло­дость и лю­бовь. Кон­фликт с ок­ру­жаю­щим ми­ром и об­ли­че­ние ме­щан­ст­ва - в цен­тре сборника «Сле­ды на пес­ке» («Pėdos smėly», 1931 год). Сбли­же­ние в 1931 году с пи­са­те­ля­ми про­ком­му­ни­стического дви­же­ния «Тря­час фрон­тас» («Тре­тий фронт») на­шло от­ра­же­ние в сборнике «По лом­ко­му льду» («Per lu̅žtantᶖ ledᶐ », 1935 год), об­ра­щён­ном к со­ци­аль­ным про­бле­мам и про­ник­ну­том иде­ей жерт­вен­но­го слу­же­ния лю­дям. Вер­ши­на по­этического твор­че­ст­ва - сборник «По­лы­нью за­цве­ту» («Diemedžiu žydėsiu», 1938 год), по рит­ми­ке близ­кий к ли­товским народным пес­ням, в ко­то­ром пре­ло­ми­лись раз­ду­мья о жиз­ни и смер­ти, о глу­бин­ной свя­зи че­ло­ве­ка с род­ной зем­лёй. По мо­ти­вам ли­товских народных ска­зок соз­да­ны по­эмы «Эг­ле, ко­ро­ле­ва ужей» («Eglė žalčių karalienė», русский перевод 1989 года) и «Си­рот­ка» («Našlaitė», обе 1940 года). В сти­хо­тво­ре­ни­ях во­енных лет пат­рио­тический па­фос со­че­та­ет­ся с эле­гическими мо­ти­ва­ми ос­мыс­ле­ния про­жи­той жиз­ни, оди­но­че­ст­ва в чу­жом краю: сборники «Пой, серд­це, жизнь» («Dainuok, širdie, gyvenimᶐ», 1943 год), «Со­ло­вей не мо­жет не петь» [«Lakštin­gala negali nečiulbėti», 1945 год; в ав­тор­ской редакции под названием «У боль­шой до­ро­ги» («Prie didelio kelio») опубликовано в 1994 году]. Твор­че­ст­во Нерис ока­за­ло боль­шое воз­дей­ст­вие на раз­ви­тие ли­товской по­эзии. Сре­ди других про­из­ве­де­ний: по­эма «Путь боль­ше­ви­ка» (1940 год, о В.И. Ле­ни­не); пе­ре­во­ды. Государственная премия СССР (1947 год, посмертно).