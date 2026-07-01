НЕРИС
НЕРИС - литовская поэтесса, народный поэт Литовской ССР (1954 год, посмертно).
Настоящая фамилия Бачинскайте (Bačinskaitė), по мужу - Бучене (Bučienė) Саломея. Из семьи зажиточных крестьян. Окончила факультет теологии и философии Литовского университета в Каунасе (1928 год). Работала учительницей. В 1936-1937 годах жила в Париже, затем в Каунасе. В 1940 году ратовала за вступление Литвы в состав СССР; в 1941 году депутат ВС СССР. В 1941-1944 годах находилась в эвакуации в Пензе, Уфе, Москве.
Представительница неоромантизма. Дебютировала как поэт в 1921 году. Для первого поэтического сборника «Ранним утром» («Anksti rytᶐ », 1927 год), отмеченного романтическим мироощущением, характерно обращение к образам и символике народных сказок; его основные мотивы - молодость и любовь. Конфликт с окружающим миром и обличение мещанства - в центре сборника «Следы на песке» («Pėdos smėly», 1931 год). Сближение в 1931 году с писателями прокоммунистического движения «Трячас фронтас» («Третий фронт») нашло отражение в сборнике «По ломкому льду» («Per lu̅žtantᶖ ledᶐ », 1935 год), обращённом к социальным проблемам и проникнутом идеей жертвенного служения людям. Вершина поэтического творчества - сборник «Полынью зацвету» («Diemedžiu žydėsiu», 1938 год), по ритмике близкий к литовским народным песням, в котором преломились раздумья о жизни и смерти, о глубинной связи человека с родной землёй. По мотивам литовских народных сказок созданы поэмы «Эгле, королева ужей» («Eglė žalčių karalienė», русский перевод 1989 года) и «Сиротка» («Našlaitė», обе 1940 года). В стихотворениях военных лет патриотический пафос сочетается с элегическими мотивами осмысления прожитой жизни, одиночества в чужом краю: сборники «Пой, сердце, жизнь» («Dainuok, širdie, gyvenimᶐ», 1943 год), «Соловей не может не петь» [«Lakštingala negali nečiulbėti», 1945 год; в авторской редакции под названием «У большой дороги» («Prie didelio kelio») опубликовано в 1994 году]. Творчество Нерис оказало большое воздействие на развитие литовской поэзии. Среди других произведений: поэма «Путь большевика» (1940 год, о В.И. Ленине); переводы. Государственная премия СССР (1947 год, посмертно).