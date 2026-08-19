НЕРЕХТА
НЕРЕХТА - город в России, в юго-западной части Костромской области, центр Нерехтского района.
Население 22,5 тыс. челеловек (2012 год). Расположен на реке Нерехта, близ впадения в неё реки Солоница. Узел железно-дорожных линий. Автодорогой связан с Костромой.
Впервые упоминается в Летописце Переяславля-Суздальского в 1213 (1214) году при описании междоусобной борьбы сыновей владимирского князя Всеволода Юрьевича Большое Гнездо. В XIV-XVI веках Нерехта - крупный торгово-ремесленный посад с многочисленными соляными варницами (первое письменное упоминание о солеварении в Нерехте относится к 1423 году), принадлежавшими великим князьям московским (неоднократно отдавали их во владение своим жёнам) и царям, а также крупным монастырям (в частности, Троице-Сергиеву монастырю и переяславскому Горицкому монастырю). Будучи крупным поселением, Нерехта, однако, никогда не имела фортификационных сооружений. Во 2-й половине XVI века принадлежала царевичу Фёдору Ивановичу. В Смутное время летом 1609 года разорена польско-литовскими войсками (вероятно, отрядом А.И. Лисовского). После этого заметно сократился объём нерехтского солеварения, а затем оно и вовсе прекратилось. Восстановила своё значение торгово-ремесленного центра во 2-й четверти - середине XVII века, в 1654 году здесь открыта таможня. В 1719 году названа пригородом Костромской провинции Московской губернии. Со 2-й половине XVIII века важный центр полотняного производства, а также различных ремёсел (в том числе иконописного, сапожного, серебряного). Нерехта с 1778 года - уездный город Костромской губернии (1778-1928 годы; до 1796 года Костромское наместничество). Нерехта серьёзно пострадала от пожаров в 1785, 1815 и 1838 годах. В 1887 году близ города прошла железная дорога Ярославль - Кострома (станция Нерехта была построена в 0,5 км от города, ныне - в его черте), в 1898 году открыто движение по железно-дорожной линии Нерехта - Середа. Районный центр Костромской губернии (1928-1929 годы), Ивановской промышленной (с 1936 года Ивановской) области (1929-1944 годы), Костромской области (1944-1963 годы, с 1964 года). С 1970-х годов в городе развивается металлообработка.
Среди городов Костромской области Нерехта выделяется высокой сохранностью исторической городской застройки. Город застраивался по регулярному плану 1781 года после пожара 1785 года при участии архитектора С.А. Воротилова из села Большие Соли, входившего в Нерехтский уезд. В центре радиально-кольцевой системы - расположенная на правом берегу реки Нерехта Торговая площадь (ныне площадь Свободы; приобрела классицистический облик в XIX веке), от которой отходят улицы, продолжающиеся дорогами на Кострому, Ярославль, Суздаль и Нижний Новгород. План скорректирован в 1803 году и 1838-1839 годах.
Наиболее древние сохранившиеся постройки - 5-главые церкви: 2-столпная с «ярославским» крыльцом церковь в честь Владимирской иконы Божией Матери (1676-1688 годы, южный придел 1770-х годов; росписи артели ярославских живописцев во главе с М.А. Сопляковым, 1775 год; иконостас из села Кулиги, 1800-е годы; в 1833 году пристроена тёплая церковь с 6-колонным классицистическим портиком, предположительно архитектором П.И. Фурсовым), бывший Богородице-Сретенского монастырь (основан в 1634 году, закрыт в 1764 году); бесстолпный Казанский собор (1709-1713 годы, на месте деревянного собора Святых Бориса и Глеба; завершения утрачены; росписи артели Соплякова, 1780 год) с доминирующей в центре Нерехты классицистической колокольней (1837-1848 годы); бесстолпная Богоявленская церковь на левом берегу Нерехты (1710-1725 годы; росписи артели ярославских мастеров во главе с А. и И. Шустовыми, 1768-1769 годы; в 1987 году установлен иконостас около 1776 года из села Верховье Солигаличского района; придел Святителя Николая освящён в 1717 году; трапезная 1-й половины XIX века, шатровая колокольня XVIII века, сломана в 1930-е годы, восстановлена в 1980-е годы, архитектор А.П. Чернов); Благовещенская церковь типа «восьмерик на четверике» (1713-1720-е годы; трапезная с приделом Святого Георгия - около 1772 года; росписи 2-й половины XVIII века; завершения и колокольня снесены в 1930-е годы).
Облик Нерехта во многом определяют построенные в 1770-1790-е годы по проектам С.А. Воротилова 2-этажные церкви типа «восьмерик на четверике» с колокольнями над притворами: Воскресения (нижняя церковь Святой Варвары; 1770-1787 годы, росписи 1795 года, середина XIX века; в 1990-е годы смонтирован иконостас 2-й четверти XIX века из села Красное-Сумароково) с наиболее нарядным барочным декором и с характерным «воротиловским» колоколообразным куполом колокольни; Преображения (нижняя церковь Пророка Илии и Успения; 1787-1791 годы; план близок овалу, торцевые ризалиты завершены классицистическими треугольными фронтонами; росписи середины XIX и начала XX веков) и кладбищенская Воздвижения Креста Господня (1787-1788 годы; росписи 1810 года, А.Т. Демидов).
После 1785 года возводились каменные здания в стиле классицизма: постройки конца 1780-х - 1800-х годов (дом Хворинова, в котором в 1798 году останавливался император Павел I; дома городской головы И.В. Князева-Буслаева, настоятеля Богоявленской церкви, купца Мешалина; флигель усадьбы Полубениных; квасоварня); жилые дома, построенные после пожаров 1815 года (дома Диевых, Градусова; священника Владимирской церкви, около 1833 года; усадьба купцов Симонова и Гудкова; дома по восточной стороне Торговой площади) и 1838 года (дом купцов Дьяконовых); гражданские здания - духовное правление (1824-1825 годы), гостиные ряды с 23 колоннами на бывшей Торговой площади (1836-1840 годы, предположительно архитектор П.И. Фурсов; боковые крылья 2-й половины XIX века) с мясными лавками купца Мешалина (около 1855 года), присутственные места (переоборудованы в 1830-е годы из дома купцов Серебряниковых 1-й четверти XIX века).
Среди памятников промышленной архитектуры: барочное 2-этажное здание (1761 год, 2-й этаж перестроен после пожаров 1794 и 1798 годов; ныне горвоенкомат) полотняной фабрики М.Я. Грязновского-Лапшина и М.П. Большова-Пастухова (закрыта около 1790 года), комплекс ткацко-прядильной фабрики Брюхановых, Сыромятниковых и Дьяконовых (основана в 1841 году; в 1920-1980-е годы называлась «Красная текстильщица») со зданиями 1850-1920-х годов.
В духе эклектизма построены: женская прогимназия (2-я половина XIX века, с включением дома И. Суслова и П. Пащинина, сооружённого после 1815 года), здание отделения Ассигнационного банка и городской думы (1880-е годы, в основе - здание конца XVIII века), торговый дом Пащинина (2-я половина XIX века), комплекс железно-дорожной станции с вокзалом в русском стиле (1887-1888 годы), главный корпус земской уездной больницы (1892 год; деревянные крылья с элементами модерна - начала XX века), доходный дом Ф.В. Савельева (конца XIX века); жилые дома А.А. Сыромятникова (лепной декор 1871 года), льнозаводчика А. Серебрянникова (1880-е годы) и другие дома, в том числе в духе кирпичного стиля и в стиле неоклассицизма (деревянный дом усадьбы Шишеловой, начала XX века).
В строгом варианте стиля модерн - здания реального училища (перестроено в 1900-е годы из здания 1845 года), мужской гимназии (открыта в 1911 году); больница льнопрядильной фабрики, украшенная майоликовыми плитками (1905-1907 годы, предположительно архитектором И.В. Брюхановым). Краеведческий музей (1975 года; в здании бывшей частной аптеки, начала 1900-х годов).
Сохранилась значительная часть рядовой застройки середины XIX века - 1920-х годов (в том числе деревянные и полукаменные дома с накладной узорчатой резьбой, иногда с использованием форм модерна), деревянные 2-этажные дома с балконами (Говоровых, Дьяконовых, конца XIX века). Школа в стиле неоклассицизма (1954 год).
Заводы: механический (филиал государственного научно-производственного предприятия «Базальт»; автозапчасти, в том числе тормозные колодки, велосипеды и другое), керамических материалов (кирпич, декоративные облицовочные керамические плитки), железо-бетонных изделий. Производство мебели, стальных труб и фасонных изделий с теплоизоляционной и гидрозащитной оболочками, бумажно-картонной тары, швейных и трикотажных изделий и др. Выпуск сувенирной продукции.
Близ Нерехта находятся: в селе Троица - Троице-Сыпанов Пахомиево-Нерехтский монастырь (основан в середине XIV века, закрыт в 1764 году, возрождён в 1992 году; Троицкий собор, 1675-1676 годы; трапезная и южный придел - 1830-1834 годы, архитектор П.И. Фурсов; шатровая колокольня - 1683-1684 годов; ограда со Святыми воротами - между 1676 и 1689 годами); в селе Тетеринское - 5-главая Успенская церковь (1720-1724 годы, красочные росписи артели мастеров из села Большие Соли, 1795-1799 годы; иконостас 2-й половине XVIII века, правлен в 1906 году П.О. Трубниковым; трапезная - 1805-1806 годы, подрядчик П.А. Воротилов) с уникальной 5-ярусной классицистической колокольней (1815-1820 годы, итальянский архитектор Я. Маричелли); в селе Татьянино - церковь Рождества Христова типа «восьмерик на четверике» в духе московского барокко (1734 год, колокольня 1-й четверти XIX века); в селе Красное-Сумароково - усадьба Красное (Троицкая церковь, около 1766 года; росписи костромских мастеров И. и Л. Носковых, 1768 год; колокольня конца XVIII века; регулярный парк). В сёлах Владычное, Воскресенское, Выголово, Григорцево, Емсна, Княгинино, Кулиги, Поемичье, Протасово, Фёдоровское - 5-главые церкви с шатровыми колокольнями в духе архитектуры XVII века (1760-1790-е годы).
Дополнительная литература:
Диев М.Я. Город Нерехта в XVIII и первой четверти XIX в. // Труды Костромского научного общества по изучению местного края. Кострома, 1919. Вып. 13;
Мешалин И.В. Экономическое описание Нерехтского уезда Костромской губернии. Нерехта, 1927;
Андреев А.Ф., Большаков И.Г., Магницкий М. П. Нерехта. Кострома, 1963;
Кудряшов Е.В. Ранние памятники промышленной архитектуры Нерехты // Архитектурное наследие и реставрация. М., 1988. Вып. 3;
Большаков И.Г., Михеев Е.Л., Бадин В. В. Нерехта. Ярославль, 1989;
Демидов С.В., Кудряшов Е.В. Нерехта. М., 1996;
Археология Костромского края. Кострома, 1997.
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