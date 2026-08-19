НЕРЕХТА

НЕРЕХТА - город в России, в юго-западной части Костромской области , центр Нерехтского района.

Население 22,5 тыс. челеловек (2012 год). Рас­по­ло­жен на реке Не­рех­та, близ впа­де­ния в неё реки Со­ло­ни­ца. Узел железно-дорожных ли­ний. Ав­тодорогой связан с Костромой.

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в Ле­то­пис­це Пе­ре­яс­лав­ля-Суз­даль­ско­го в 1213 (1214) году при опи­са­нии меж­до­усоб­ной борь­бы сы­но­вей вла­ди­мир­ско­го князя Все­во­ло­да Юрь­е­ви­ча Боль­шое Гнез­до. В XIV-XVI веках Нерехта - круп­ный тор­го­во-ре­мес­лен­ный по­сад с мно­го­численными со­ля­ны­ми вар­ни­ца­ми (пер­вое письменное упо­ми­на­ние о со­ле­ва­ре­нии в Нерехте от­но­сит­ся к 1423 году), при­над­ле­жав­ши­ми великим князь­ям мо­с­ков­ским (не­од­но­крат­но от­да­ва­ли их во вла­де­ние сво­им жё­нам) и ца­рям, а так­же круп­ным мо­на­сты­рям (в ча­ст­но­сти, Трои­це-Сер­гие­ву монастырю и пе­ре­яс­лав­ско­му Го­риц­ко­му монастырю). Бу­ду­чи круп­ным по­се­ле­ни­ем, Нерехта, од­на­ко, ни­ко­гда не име­ла фор­ти­фи­кационных со­ору­же­ний. Во 2-й половине XVI века при­над­ле­жа­ла ца­ре­ви­чу Фё­до­ру Ива­но­ви­чу. В Смут­ное вре­мя ле­том 1609 года ра­зо­ре­на поль­ско-ли­товскими вой­ска­ми (ве­ро­ят­но, от­ря­дом А.И. Ли­сов­ско­го). По­сле это­го за­мет­но со­кра­тил­ся объ­ём не­рехт­ско­го со­ле­ва­ре­ния, а за­тем оно и во­все пре­кра­ти­лось. Вос­ста­но­ви­ла своё зна­че­ние тор­го­во-ре­мес­лен­но­го цен­тра во 2-й четверти - середине XVII века, в 1654 году здесь от­кры­та та­мож­ня. В 1719 году на­зва­на при­го­ро­дом Ко­ст­ром­ской провинции Московской гу­бер­нии. Со 2-й половине XVIII века важ­ный центр по­лот­ня­но­го про­изводства, а так­же различных ре­мё­сел (в том числе ико­но­пис­но­го, са­пож­но­го, се­реб­ря­но­го). Нерехта с 1778 года - уезд­ный го­род Ко­ст­ром­ской губернии (1778-1928 годы; до 1796 года Ко­ст­ром­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во). Нерехта серь­ёз­но по­стра­да­ла от по­жа­ров в 1785, 1815 и 1838 годах. В 1887 году близ го­ро­да про­шла железная дорога Яро­славль - Ко­ст­ро­ма (станция Нерехта бы­ла по­строе­на в 0,5 км от го­ро­да, ны­не - в его чер­те), в 1898 году от­кры­то дви­же­ние по железно-дорожной ли­нии Не­рех­та - Се­ре­да. Рай­он­ный центр Ко­ст­ром­ской губернии (1928-1929 годы), Ива­нов­ской про­мыш­лен­ной (с 1936 года Ива­нов­ской) области (1929-1944 годы), Ко­ст­ром­ской области (1944-1963 годы, с 1964 года). С 1970-х годов в го­ро­де раз­ви­ва­ет­ся ме­тал­ло­об­ра­бот­ка.

Сре­ди го­ро­дов Ко­ст­ром­ской области Нерехта вы­де­ля­ет­ся вы­со­кой со­хран­но­стью ис­то­рической городской застройки. Го­род за­страи­вал­ся по ре­гу­ляр­но­му пла­ну 1781 года по­сле по­жа­ра 1785 года при уча­стии архитектора С.А. Во­ро­ти­ло­ва из села Боль­шие Со­ли, вхо­див­ше­го в Не­рехт­ский уезд. В цен­тре ра­ди­аль­но-коль­це­вой сис­те­мы - рас­по­ло­жен­ная на пра­вом бе­ре­гу реки Не­рех­та Тор­го­вая площадь (ны­не площадь Сво­бо­ды; при­об­ре­ла клас­си­ци­стический об­лик в XIX веке), от ко­то­рой от­хо­дят ули­цы, про­дол­жаю­щие­ся до­ро­га­ми на Ко­ст­ро­му , Яро­славль, Суз­даль и Ниж­ний Нов­го­род. План скор­рек­ти­ро­ван в 1803 году и 1838-1839 годах.

Наи­бо­лее древ­ние со­хра­нив­шие­ся по­строй­ки - 5-гла­вые церк­ви: 2-столп­ная с «яро­слав­ским» крыль­цом церковь в честь Вла­ди­мир­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (1676-1688 годы, южный при­дел 1770-х годов; рос­пи­си ар­те­ли яро­слав­ских жи­во­пис­цев во гла­ве с М.А. Со­п­ля­ко­вым, 1775 год; ико­но­стас из села Ку­ли­ги, 1800-е годы; в 1833 году при­ст­рое­на тё­п­лая цер­ковь с 6-ко­лон­ным клас­си­ци­стическим пор­ти­ком, пред­по­ло­жи­тель­но архитектором П.И. Фур­совым), бывший Бо­го­ро­ди­це-Сре­тен­ско­го монастырь (ос­но­ван в 1634 году, за­крыт в 1764 году); бес­столп­ный Ка­зан­ский со­бор (1709-1713 годы, на мес­те де­ревянного со­бо­ра Свя­тых Бо­ри­са и Гле­ба; за­вер­ше­ния ут­ра­че­ны; рос­пи­си ар­те­ли Со­п­ля­ко­ва, 1780 год) с до­ми­ни­рую­щей в цен­тре Нерехты клас­си­ци­стической ко­ло­коль­ней (1837-1848 годы); бес­столп­ная Бо­го­яв­лен­ская церковь на ле­вом бе­ре­гу Не­рех­ты (1710-1725 годы; рос­пи­си ар­те­ли яро­слав­ских мас­те­ров во гла­ве с А. и И. Шус­то­вы­ми, 1768-1769 годы; в 1987 году ус­та­нов­лен ико­но­стас около 1776 года из села Вер­хо­вье Со­ли­га­лич­ско­го района; при­дел Святителя Ни­ко­лая ос­вя­щён в 1717 году; тра­пез­ная 1-й половины XIX века, шат­ро­вая ко­ло­коль­ня XVIII века, сло­ма­на в 1930-е годы, вос­ста­нов­ле­на в 1980-е годы, архитектор А.П. Чер­нов); Бла­го­ве­щен­ская церковь ти­па «вось­ме­рик на чет­ве­ри­ке» (1713-1720-е годы; тра­пез­ная с при­де­лом Святого Ге­ор­гия - около 1772 года; рос­пи­си 2-й половины XVIII века; за­вер­ше­ния и ко­ло­коль­ня сне­се­ны в 1930-е годы).

Об­лик Нерехта во мно­гом оп­ре­де­ля­ют по­ст­ро­ен­ные в 1770-1790-е годы по про­ек­там С.А. Во­ро­ти­ло­ва 2-этаж­ные церк­ви ти­па «вось­ме­рик на чет­ве­ри­ке» с ко­ло­коль­ня­ми над при­тво­ра­ми: Вос­кре­се­ния (ниж­няя церковь Святой Вар­ва­ры; 1770-1787 годы, рос­пи­си 1795 года, середина XIX века; в 1990-е годы смон­ти­ро­ван ико­но­стас 2-й четверти XIX века из села Крас­ное-Су­ма­ро­ко­во) с наи­бо­лее на­ряд­ным ба­роч­ным де­ко­ром и с ха­рак­тер­ным «во­ро­ти­лов­ским» ко­ло­ко­ло­об­ра­зным ку­по­лом ко­ло­коль­ни; Пре­об­ра­же­ния (ниж­няя церковь Про­ро­ка Илии и Ус­пе­ния; 1787-1791 годы; план бли­зок ова­лу, тор­це­вые ри­за­ли­ты за­вер­ше­ны клас­си­ци­стическими тре­уголь­ны­ми фрон­то­на­ми; рос­пи­си середины XIX и начала XX веков) и клад­би­щен­ская Воз­дви­же­ния Кре­ста Гос­под­ня (1787-1788 годы; рос­пи­си 1810 года, А.Т. Де­ми­дов).

По­сле 1785 года воз­во­ди­лись ка­мен­ные зда­ния в сти­ле клас­си­циз­ма: по­строй­ки конца 1780-х - 1800-х годов (дом Хво­ри­но­ва, в ко­то­ром в 1798 году ос­та­нав­ли­вал­ся император Па­вел I ; до­ма городской го­ло­вы И.В. Кня­зе­ва-Бус­лае­ва, на­стоя­те­ля Бо­го­яв­лен­ской церкви, куп­ца Ме­ша­ли­на; фли­гель усадь­бы По­лу­бе­ни­ных; ква­со­вар­ня); жи­лые до­ма, по­стро­ен­ные по­сле по­жа­ров 1815 года (до­ма Дие­вых, Гра­ду­со­ва; свя­щен­ни­ка Вла­ди­мир­ской церкви, около 1833 года; усадь­ба куп­цов Си­мо­но­ва и Гуд­ко­ва; до­ма по восточной сто­ро­не Тор­го­вой площади) и 1838 года (дом куп­цов Дья­ко­но­вых); гражданские зда­ния - ду­хов­ное прав­ле­ние (1824-1825 годы), гос­ти­ные ря­ды с 23 ко­лон­на­ми на бывшей Тор­го­вой площади (1836-1840 годы, пред­по­ло­жи­тель­но архитектор П.И. Фур­сов; бо­ко­вые кры­лья 2-й половины XIX века) с мяс­ны­ми лав­ка­ми куп­ца Ме­ша­ли­на (около 1855 года), при­сут­ст­вен­ные мес­та (пе­ре­обо­ру­до­ва­ны в 1830-е годы из до­ма куп­цов Се­реб­ря­ни­ко­вых 1-й четверти XIX века).

Сре­ди па­мят­ни­ков промышленной ар­хи­тек­ту­ры: ба­роч­ное 2-этаж­ное зда­ние (1761 год, 2-й этаж пе­ре­стро­ен по­сле по­жа­ров 1794 и 1798 годов; ны­не гор­во­ен­ко­мат) по­лот­ня­ной фаб­ри­ки М.Я. Гряз­нов­ско­го-Лап­ши­на и М.П. Боль­шо­ва-Пас­ту­хо­ва (за­кры­та около 1790 года), ком­плекс ткац­ко-пря­диль­ной фаб­ри­ки Брю­ха­но­вых, Сы­ро­мят­ни­ко­вых и Дья­ко­но­вых (ос­но­ва­на в 1841 году; в 1920-1980-е годы на­зы­ва­лась «Крас­ная тек­стиль­щи­ца») со зда­ния­ми 1850-1920-х годов.

В ду­хе эк­лек­тиз­ма по­строе­ны: жен­ская про­гим­на­зия (2-я половина XIX века, с вклю­че­ни­ем до­ма И. Су­сло­ва и П. Па­щи­ни­на, со­ору­жён­но­го по­сле 1815 года), зда­ние от­де­ле­ния Ас­сиг­национного бан­ка и городской ду­мы (1880-е годы, в ос­но­ве - зда­ние конца XVIII века), тор­го­вый дом Па­щи­ни­на (2-я половина XIX века), ком­плекс железно-дорожной стан­ции с во­кза­лом в рус­ском сти­ле (1887-1888 годы), главный кор­пус зем­ской уезд­ной боль­ни­цы (1892 год; де­ревянные кры­лья с эле­мен­та­ми мо­дер­на - начала XX века), до­ход­ный дом Ф.В. Са­вель­е­ва (конца XIX века); жи­лые до­ма А.А. Сы­ро­мят­ни­ко­ва (леп­ной де­кор 1871 года), льно­за­вод­чи­ка А. Се­реб­рян­ни­ко­ва (1880-е годы) и другие до­ма, в том числе в ду­хе кир­пич­но­го сти­ля и в сти­ле не­оклас­си­циз­ма (де­ревянный дом усадь­бы Ши­ше­ло­вой, начала XX века).

В стро­гом ва­ри­ан­те сти­ля мо­дерн - зда­ния ре­аль­но­го училища (пе­ре­строе­но в 1900-е годы из зда­ния 1845 года), муж­ской гим­на­зии (от­кры­та в 1911 году); боль­ни­ца льно­пря­диль­ной фаб­ри­ки, ук­ра­шен­ная май­о­ли­ко­вы­ми плит­ка­ми (1905-1907 годы, пред­по­ло­жи­тель­но архитектором И.В. Брю­ха­новым). Крае­ведческий му­зей (1975 года; в зда­нии бывшей ча­ст­ной ап­те­ки, начала 1900-х годов).

Со­хра­ни­лась зна­чительная часть ря­до­вой за­строй­ки середины XIX века - 1920-х годов (в том числе де­ревянные и по­лу­ка­мен­ные до­ма с на­клад­ной узор­ча­той резь­бой, ино­гда с ис­поль­зо­ва­ни­ем форм мо­дер­на), де­ревянные 2-этаж­ные до­ма с бал­ко­на­ми (Го­во­ро­вых, Дья­ко­но­вых, конца XIX века). Шко­ла в сти­ле нео­клас­си­циз­ма (1954 год).

За­во­ды: ме­ха­ни­че­ский (фи­ли­ал государственного на­учно-про­из­водственного пред­при­ятия «Ба­зальт»; ав­то­зап­ча­сти, в том числе тор­моз­ные ко­лод­ки, ве­ло­си­пе­ды и другое), ке­ра­мических ма­те­риа­лов (кир­пич, де­ко­ра­тив­ные об­ли­цо­воч­ные ке­ра­мические плит­ки), железо-бе­тонных из­де­лий. Про­изводство ме­бе­ли, сталь­ных труб и фа­сон­ных из­де­лий с те­п­ло­изо­ляционной и гид­ро­за­щит­ной обо­лоч­ка­ми, бу­маж­но-кар­тон­ной та­ры, швей­ных и три­ко­таж­ных из­де­лий и др. Вы­пуск су­ве­нир­ной про­дук­ции.

Близ Нерехта на­хо­дят­ся: в селе Трои­ца - Трои­це-Сы­па­нов Па­хо­мие­во-Не­рехт­ский монастырь (ос­но­ван в середине XIV века, за­крыт в 1764 году, воз­ро­ж­дён в 1992 году; Тро­иц­кий со­бор, 1675-1676 годы; тра­пез­ная и южный при­дел - 1830-1834 годы, архитектор П.И. Фур­сов; шат­ро­вая ко­ло­коль­ня - 1683-1684 годов; ог­ра­да со Свя­ты­ми во­ро­та­ми - ме­ж­ду 1676 и 1689 годами); в селе Те­те­рин­ское - 5-гла­вая Ус­пен­ская церковь (1720-1724 годы, кра­соч­ные рос­пи­си ар­те­ли мас­те­ров из села Боль­шие Со­ли, 1795-1799 годы; ико­но­стас 2-й половине XVIII века, прав­лен в 1906 году П.О. Труб­ни­ко­вым; тра­пез­ная - 1805-1806 годы, под­ряд­чик П.А. Во­ро­ти­лов) с уни­каль­ной 5-ярус­ной клас­си­ци­стической ко­ло­коль­ней (1815-1820 годы, итальянский архитектор Я. Ма­ри­чел­ли); в селе Тать­я­ни­но - церковь Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва ти­па «вось­ме­рик на чет­ве­ри­ке» в ду­хе московского ба­рок­ко (1734 год, ко­ло­коль­ня 1-й четверти XIX века); в селе Крас­ное-Су­ма­ро­ко­во - усадь­ба Крас­ное (Тро­иц­кая церковь, около 1766 года; рос­пи­си ко­ст­ром­ских мас­те­ров И. и Л. Нос­ко­вых, 1768 год; ко­ло­коль­ня конца XVIII века; ре­гу­ляр­ный парк). В сё­лах Вла­дыч­ное, Вос­кре­сен­ское, Вы­го­ло­во, Гри­гор­це­во, Емс­на, Кня­ги­ни­но, Ку­ли­ги, По­еми­чье, Про­та­со­во, Фё­до­ров­ское - 5-гла­вые церк­ви с шат­ро­вы­ми ко­ло­коль­ня­ми в ду­хе ар­хи­тек­ту­ры XVII века (1760-1790-е годы).

Дополнительная литература:

Ди­ев М.Я. Го­род Не­рех­та в XVIII и пер­вой чет­вер­ти XIX в. // Тру­ды Ко­ст­ром­ско­го на­уч­но­го об­ще­ст­ва по изу­че­нию ме­ст­но­го края. Ко­ст­ро­ма, 1919. Вып. 13;

Ме­ша­лин И.В. Эко­но­ми­че­ское опи­са­ние Не­рехт­ско­го уез­да Ко­ст­ром­ской гу­бер­нии. Не­рех­та, 1927;

Ан­д­ре­ев А.Ф., Боль­ша­ков И.Г., Маг­ниц­кий М. П. Не­рех­та. Ко­ст­ро­ма, 1963;

Куд­ря­шов Е.В. Ран­ние па­мят­ни­ки про­мыш­лен­ной ар­хи­тек­ту­ры Не­рех­ты // Ар­хи­тек­тур­ное на­сле­дие и рес­тав­ра­ция. М., 1988. Вып. 3;

Боль­ша­ков И.Г., Ми­хе­ев Е.Л., Ба­дин В. В. Не­рех­та. Яро­славль, 1989;

Де­ми­дов С.В., Куд­ря­шов Е.В. Не­рех­та. М., 1996;

Ар­хео­ло­гия Ко­ст­ром­ско­го края. Ко­ст­ро­ма, 1997.

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