НЕПОТ, КОРНЕЛИЙ (лат. Cornelius Nepos)

Римский историк.

Родился в Трансальпийской Галлии . Не принимал участия в политической жизни, занимаясь исключительно литературой. Был другом Тита Помпония Аттика, Цицерона , Варрона и Катулла . Он писал стихи, занимался антикварными изысканиями, но славу ему принесли его исторические сочинения.

Первым историческим опытом Непота стала «Хроника» (Chronica; ок. 54 г. до н.э.), краткое изложение в хронологическом порядке всеобщей истории от мифологических времен Сатурна до современности, при этом он касался не только политической истории, но и развития литературы. Основание Рима Непот датировал 751/750 г. до н.э. Образцами для «Хроники» послужили Аполлоний Афинский и Кастор Родосский; ей пользовались Цицерон, Тит Ливий , Плутарх и другие историки.

Второе его произведение – «Примеры» (Exempla; после 44 г. до н.э.), сборник рассказов о добродетели и пороке и описаний природных феноменов. Непоту принадлежало сочинение по географии. Сочинение было использовано Валерием Максимом, Плинием Старшим , Светонием .

Самым известным сочинением Непота было «О знаменитых людях» (De viris illustribus; 35-32 гг. до н.э.). Оно было составлено по примеру «Портретов» Варрона, герои были распределены по группам: цари, полководцы, поэты, ораторы, историки, философы, юристы, грамматики. Каждая группа описывалась в двух книгах: одна была посвящена римлянам, вторая – иностранцам. Сохранились 22 краткие биографии полководцев (19 греков, перса Датама и карфагенян Гамилькара и Ганнибала) и развернутые жизнеописания Катона Старшего и Тита Помпония Аттика.

Непот не стремится к исторической точности, его цель – заинтересовать читателя, поэтому он невнимательно относится к данным своих источников, допуская ошибки, и приводит много анекдотов из жизни великих людей. Язык Непота порой шероховат; его сочинение критиковали уже Плиний Старший и Квинтилиан, но благодаря доступности повествования оно было излюбленным школьным чтением.

Сочинения :

Cornelii Nepotis Vitae cum fragmentis / Ed. Marshall P. K. Leipzig, 1977;

Корнелий Непот. О знаменитых иноземных полководцах. Из книги о римских историках / Пер. Н. Н. Трухиной. М., 1992.