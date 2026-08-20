«Непобеди́мая Арма́да»

«Непобеди́мая Арма́да» ( исп. La Armada Invencible, англ. The Spanish Armada — «Испанская армада») — флот, отправленный в 1588 испанским королем Филиппом II для завоевания Англии. При Елизавете I Тюдор (1558–1603) англо-­испанские отношения, прежде союзнические, резко ухудшились вследствие поддержки Англией освободительного движения в Нидерландах, ее проникновения в испанские владения в Америке и действий пиратов. В 1587 началась подготовка к вторжению в Англию. Герцог Пармский Алессандро Фарнезе должен был привести из Нидерландов армию, а адмирал Альваро де Басан, маркиз Санта-­Крус, возглавить флот для переправы через Ла-­Манш. После смерти Басана (9 февраля 1588) на его место был назначен Алонсо Перес де Гусман, герцог Медина Сидония, не имевший опыта морской вой­ны и получивший от Филиппа II детальные инструкции. 19 июля 1588 «Н. А.» (около 130 кораблей, около 30 тыс. человек на борту) вошла в Ла-­Манш. Английский флот (около 200 кораблей) возглавили Ч. Ховард и Ф. Дрейк . «Н. А.» почти без потерь достигла Кале, куда должна была прибыть армия Фарнезе. Однако Фарнезе опоздал, а флот не мог ждать из-за отсутствия удобных гаваней, сложных погодных условий и атак англичан. Медина Сидония, не имевший инструкций для такой ситуации, принял решение отказаться от вторжения, обогнуть Британские о-ва с севера и вернуться в Испанию. При прохождении проливов и в боях с англичанами было утрачено 7 кораблей, в штормах у берегов Шотландии и Ирландии — еще 28; остальные вернулись в Испанию. Название «Н. А.» закрепилось за флотом в насмешку уже после его поражения, которое стало тяжелым ударом для Испании и важной вехой на пути к утверждению Англии как великой морской державы.

Лит. : Стенюи Р. Сокровища Непобедимой Армады. М., 1979; Martin C., Parker G. The Spanish Armada. London, 1988; Hutchinson R. The Spanish Armada. London, 2013. В. А. Ведюшкин.