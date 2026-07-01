Неолиберали́зм

Неолиберали́зм — течение в экономической мысли, макроэкономическая модель регулирования народного хозяйства и общественных отношений, ставящее частную собственность и рынок выше обеспечиваемой государством социальной справедливости. Подчеркивает невозможность действенно управлять общественными процессами и критикует подобные попытки социального конструктивизма (инженерии) как принципиально антигуманные. Основан на учении австрийской школы и развивавшем ее монетаризме (см. Л. Мизес , Ф. фон Хайек , М. Фридман ). Призывает поощрять спрос, а не предложение, снижать налоги, приватизировать экономику, отказаться от протекционизма в пользу свободной торговли, а государственное регулирование ограничить контролем над денежной массой в экономике, который должен вести к низкой, 3–4 %, инфляции (так называемый Вашингтонский консенсус, 1989). Хотя идеи Н. развивались со 2‑й половины 1940‑х (в частности, в обществе Мон-­Пельрен), они обрели влияние только с рубежа 1970–1980‑х, после неудачи неокейнсианства в преодолении экономического кризиса 1974–1975. Наиболее ярко выразился в политике консерваторов М. Тэтчер (Великобритания, 1979–1990) и Р. Рейгана (США, 1981–1989).

Остается основой макроэкономического курса государств и международных финансовых институтов ( Международный валютный фонд , Всемирный банк) вплоть до сегодняшнего дня, в том числе воспринят социалистическими и рабочими партиями. Лег в основу реформ в бывших социалистических странах. Привел к усилению предпринимательства, мощному росту спекулятивного капитала, и — несмотря на уверенный экономический рост со второй половины 1980‑х до 2008–2009 — углублению имущественного расслоения (в частности, но не исключительно из-за частичного демонтажа государства всеобщего благоденствия) и стагнации уровня жизни среднего класса. Экономический кризис 2008–2009, ставший следствием неолиберальной дерегуляции финансовых рынков, был в целом уточненными методами Н. и преодолен, а действенный альтернативный курс пока не разработан.

Несмотря на призывы сократить государственное вмешательство, воплощение Н. на практике (сокращение налогов превысило сокращение социальных программ, до конца холодной вой­ны и с 2000‑х росли военные расходы) привело к резкому росту бюджетного дефицита в развитых капиталистических странах. В 1970–2000‑е в США и Великобритании Н. тесно связан с политическим и нравственным консерватизмом (неоконсерватизм). Либертарианцы — критики Н. за непоследовательность.

С 1990‑х термин часто используется расширительно критически, подразумевая систему общественных отношений, основанную на рынке в ущерб общему благу.

В художественной литературе Н. отразился в романах Айн Рэнд (1905–1982).

Лит. : США: консервативная волна / Пер. с англ.; введение, общ. ред. А. Ю. Мельвиля. М., 1984; Усоскин В. М. Денежный мир Милтона Фридмана. М., 1989; Харви Д. Краткая история неолиберализма / Пер. с англ. М., 2007 [2005]; Худокормов А. Г. Экономическая теория: новейшие течения Запада. М., 2011; Гловели Г. Д. История экономических учений. М., 2012. А. А. Исэров .