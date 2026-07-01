НЕОФОЛЬКЛОРИЗМ

НЕОФОЛЬКЛОРИЗМ - направление европейской профессиональной музыки 1-й трети XX века, органически связанное с опорой на особенности фольклора .

Неофольклоризм раз­вил­ся в рам­ках об­щей тен­ден­ции к от­ка­зу от из­ли­шеств позд­не­го ро­ман­тиз­ма (см. так­же Не­оклас­си­цизм). Вни­ма­ние ком­по­зи­то­ров при­влек­ли от­кры­тые в ря­де стран Ев­ро­пы ра­нее не­из­вест­ные ар­ха­ические слои музыкального фольк­ло­ра, не впи­сы­ваю­щие­ся в нор­мы клас­си­ко-ро­ман­тические сти­ли­сти­ки (уз­ко­объ­ём­ные зву­ко­ря­ды, пен­та­то­ни­ка, эк­зо­тические рит­мы и т. п.). Их ис­поль­зо­ва­ние в тра­диционных жан­рах без пря­мо­го ци­ти­ро­ва­ния народных ме­ло­дий соз­да­ва­ло (час­то не­пред­на­ме­рен­но) оп­ре­де­лён­ный национальный ко­ло­рит (та­ко­вы фортепианные ми­ниа­тю­ры К. Де­бюс­си , свя­зан­ные с испанской те­ма­ти­кой). Про­грамм­ны­ми для неофольклоризма яви­лись ста­тьи и вы­сту­п­ле­ния М. де Фа­льи и осо­бен­но Б. Бар­то­ка - ком­по­зи­то­ра и учё­но­го-фольк­ло­ри­ста. Со­б­ран­ные в хо­де мно­го­численных экс­пе­ди­ций ма­те­риа­лы и собственный творческий опыт по­зво­ли­ли ему сде­лать ряд обоб­ще­ний о влия­нии кре­сть­ян­ско­го фольк­ло­ра (в уз­ко­спе­ци­фическом смыс­ле) на современную профессиональную му­зы­ку. Наи­бо­лее яр­кие и по­сле­до­ва­тель­ные пред­ста­ви­те­ли Н. - Бар­ток и И.Ф. Стра­вин­ский.

Для му­зы­ки неофольклоризма ха­рак­тер­на кон­цен­тра­ция тех или иных черт фольк­ло­ра, направление мет­ри­че­ской не­ре­гу­ляр­но­сти русской кре­сть­ян­ской пес­ни (ба­лет с пе­ни­ем «Бай­ка про Ли­су, Пе­ту­ха, Ко­та да Ба­ра­на» Стра­вин­ско­го), спе­ци­фических ла­до­ме­ло­ди­че­ских осо­бен­но­стей фольк­ло­ра тех на­ро­дов, музыкальное мыш­ле­ние ко­то­рых от­ли­ча­ет­ся от об­ще­ев­ро­пей­ско­го (сюи­ты венгерских и румынских тан­цев, арабский фольк­лор в 3-й час­ти фортепианной сюи­ты оркестра 14 Бар­то­ка). Ти­пич­ны гар­мо­нические и рит­мические «вар­ва­риз­мы» («Allegro bаrbаrо» для фортепиано Бар­то­ка, ба­лет «Вес­на свя­щен­ная» Стра­вин­ско­го), свой­ст­вен­ные фольк­ло­ру ва­ри­ант­ность раз­ви­тия, «сжа­тость вы­ра­же­ния» (по сло­вам Бар­то­ка). В музыкальных со­чи­не­ни­ях это­го на­прав­ле­ния, кро­ме вос­про­из­ве­де­ния внеш­ней кра­соч­но­сти народной жиз­ни («Про­ван­саль­ская сюи­та» Д. Мийо), по­лу­чи­ли обоб­щён­ное во­пло­ще­ние национальный ха­рак­тер («7 ис­пан­ских пе­сен» де Фа­льи, 3-я со­на­та для скрип­ки и фортепиано Дж. Энес­ку), язык (ба­лет с пе­ни­ем «Сва­деб­ка» Стра­вин­ско­го, опе­ра «Ену­фа» Л. Яна­че­ка), эти­ка («Вен­гер­ский пса­лом» для те­но­ра, хо­ра и ор­ке­ст­ра З. Ко­дая ). неофольклоризма взаи­мо­дей­ст­ву­ет с им­прес­сио­низ­мом («Ис­пан­ская рап­со­дия» М. Ра­ве­ля, «Ибе­рия» К. Де­бюс­си), не­оклас­си­циз­мом («Бра­зиль­ские ба­хиа­ны» Э. Ви­ла-Ло­бо­са).

Обо­га­ще­ние музыкального язы­ка пу­тём ис­поль­зо­ва­ния эле­мен­тов ар­ха­ического фольк­ло­ра в зна­чительной сте­пе­ни свой­ст­вен­но современной му­зы­ке 1960-1980-х годов; со­от­вет­ст­вую­щее на­прав­ле­ние при­ня­то обо­зна­чать тер­ми­ном « но­вая фольк­лор­ная вол­на ».

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