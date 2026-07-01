НЕОФОЛЬКЛОРИЗМ
НЕОФОЛЬКЛОРИЗМ - направление европейской профессиональной музыки 1-й трети XX века, органически связанное с опорой на особенности фольклора.
Неофольклоризм развился в рамках общей тенденции к отказу от излишеств позднего романтизма (см. также Неоклассицизм). Внимание композиторов привлекли открытые в ряде стран Европы ранее неизвестные архаические слои музыкального фольклора, не вписывающиеся в нормы классико-романтические стилистики (узкообъёмные звукоряды, пентатоника, экзотические ритмы и т. п.). Их использование в традиционных жанрах без прямого цитирования народных мелодий создавало (часто непреднамеренно) определённый национальный колорит (таковы фортепианные миниатюры К. Дебюсси, связанные с испанской тематикой). Программными для неофольклоризма явились статьи и выступления М. де Фальи и особенно Б. Бартока - композитора и учёного-фольклориста. Собранные в ходе многочисленных экспедиций материалы и собственный творческий опыт позволили ему сделать ряд обобщений о влиянии крестьянского фольклора (в узкоспецифическом смысле) на современную профессиональную музыку. Наиболее яркие и последовательные представители Н. - Барток и И.Ф. Стравинский.
Для музыки неофольклоризма характерна концентрация тех или иных черт фольклора, направление метрической нерегулярности русской крестьянской песни (балет с пением «Байка про Лису, Петуха, Кота да Барана» Стравинского), специфических ладомелодических особенностей фольклора тех народов, музыкальное мышление которых отличается от общеевропейского (сюиты венгерских и румынских танцев, арабский фольклор в 3-й части фортепианной сюиты оркестра 14 Бартока). Типичны гармонические и ритмические «варваризмы» («Allegro bаrbаrо» для фортепиано Бартока, балет «Весна священная» Стравинского), свойственные фольклору вариантность развития, «сжатость выражения» (по словам Бартока). В музыкальных сочинениях этого направления, кроме воспроизведения внешней красочности народной жизни («Провансальская сюита» Д. Мийо), получили обобщённое воплощение национальный характер («7 испанских песен» де Фальи, 3-я соната для скрипки и фортепиано Дж. Энеску), язык (балет с пением «Свадебка» Стравинского, опера «Енуфа» Л. Яначека), этика («Венгерский псалом» для тенора, хора и оркестра З. Кодая). неофольклоризма взаимодействует с импрессионизмом («Испанская рапсодия» М. Равеля, «Иберия» К. Дебюсси), неоклассицизмом («Бразильские бахианы» Э. Вила-Лобоса).
Обогащение музыкального языка путём использования элементов архаического фольклора в значительной степени свойственно современной музыке 1960-1980-х годов; соответствующее направление принято обозначать термином «новая фольклорная волна».
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