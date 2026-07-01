НЕНЦЫ
НЕНЦЫ - самодийский народ в России.
Самоназвания ненэць, хасова - «человек»; устаревшее - самоеды, юраки, древнерусское - самоядь. Живут в основном на севере Европейской части России и Западной Сибири - от верховьев реки Мудьюга в Архангельской области на западе до правобережья Енисея на востоке: в низовьях Мезени, в Малоземельской тундре и Большеземельской тундре, на полуострове Канин, острове Колгуев, Югорском полуострове, острове Вайгач и Южном острове архипелага Новая Земля, полуострове Ямал, в низовьях Оби, бассейне рек Надым, Пур, Таз и на Гыданском полуострове. Численность 44,6 тыс. человек (2010 год, перепись), из них в Тюменской области 31,6 тыс. человек (в т. ч. в Ямало-Ненецком автономном округе 29,7 тыс. человек, Ханты-Мансийском автономном округе 1,4 тыс. человек), Архангельской области 8 тыс. человек (в т. ч. в Ненецком автономном округе 7,5 тыс. человек), Красноярском крае 3,6 тыс. человек, в основном в Таймырском (Долгано-Ненецком) районе, Республике Коми 0,5 тыс. человек. Около половины ненцев сохраняют ненецкий язык, остальные говорят по-русски. Верующие - православные, часть придерживается традиционных верований.
Согласно традиционным теориям этногенеза ненцев, они сформировались на основе смешения самодийских переселенцев с юга в I-м тысячелетии н. э. и аборигенного населения - охотников на дикого оленя и морских зверобоев. Ныне исследователи помещают прародину самодийцев в пределы современного ареала ненцев (Припечорье и Приобье). С ними связывают кулайскую культуру, некоторые исследователи также усть-полуйскую культуру I-го тысячелетия до н. э. - I-го тысячелетия н. э. Предкам ненцев приписывают создание бичевницкой культуры в Припечорье, нижнеобской - в северном Приобье, вожпайской - в междуречье низовьев Оби и Енисея. Торговые контакты с новгородцами (с XI века) вызвали миграции ненцев на запад, способствовали увеличению оленьих стад и амплитуды оленеводческих миграций. Выделяются этнографические группы тундровых и лесных ненцев (пянг хасава, пяк, самоназвание - нещанг), живущих в таёжной зоне по верхнему и среднему течению реки Пур, в верховьях реки Надым и по притокам средней Оби.
Расширение Российского государства на территорию европейской и сибирской тундр в XVII-XVIII веках оттеснило ненцев на север и восток. Возросла мобильность ненецких групп, совершавших набеги на русские остроги. Роды (еркар) из нескольких десятков человек во главе с вождём (ерв, русский - князец) объединялись в экзогамные племена (тэнз): Логеи (Лэхэ-тэнз, Лага-тэнз) - между Уралом и Каниным полуостровом; Ванюта (Вануйта, Ванойта-тэнз) - на Мезени, Печоре и нижней Оби в районе Обдорска (ныне Салехард); хантыйское по происхождению племя Хаби-тэнз в междуречье Оби и Надыма; наиболее могущественные племена: Карачеев (Харючи-тэнз), исконно проживавшее на Ямале и прилегающих склонах Урала, а в XVII - XVII веках контролировавшее всю тундру от Печоры до Енисея; у лесных ненцев - Пяк, имеющее общие роды с энцами (манту). Позднее сформировалась дуальная организация (сидя тэнз), причём фратрия Харючи, согласно преданиям, ассоциировалась с многооленным, Ванюйта - с бедным оседлым рыболовческим хозяйством. Одновременно с освоением ненцами арктической тундры таёжные группы ненцев (печорская, сыневская, войкарская, куноватская, ляпинская) были ассимилированы коми и обскими уграми.
Традиционная культура типична для народов Западной Сибири. Древнейшие занятия ненцев - охота, рыболовство и зверобойный промысел. С начала н. э. стали держать оленей для транспорта и как манщиков при промысле дикого оленя. В XVII-XVIII веках формируется крупностадное оленеводство самодийского типа, основанное на дальних сезонных меридиональных миграциях (т. н. оленеводческая революция). Передвигались на косокопыльных нартах самодийского типа. Летом занимались загонной охотой на линную водоплавающую дичь, осенью - зимой - пушным промыслом. На океанском побережье жили малооленные группы, практиковавшие охоту на дикого оленя, белого медведя, морской зверобойный промысел, рыболовство. Лесные ненцы охотились на оленя и боровую дичь, занимались рыболовством, держали небольшие стада оленей, для которых летом сооружали дымокуры; вели замкнутый образ жизни. В XIX веке в устьях крупных рек развивалось промышленное неводное рыболовство.
Основная социальная единица - семья (мяд тер), занимающая один чум (мя, мят) и владеющая в среднем 300-400 оленей. С осени по весну ненцы кочевали небольшими группами из 1-2 семей (тахава), на летних стойбищах (мядырма) они образовывали группы из 2-3 семей (нгэсы), к июлю - августу создавали объединённые стойбища из 3-12 семей (нгоб нгэсурма). На стойбище чумы ставились в линию. Перед женской частью чума (нё) располагались хозяйственные нарты, за мужской частью (си) - священная нарта (хэхэхан), обычно с 7 парами копыльев и личинами, вырезанными на передке; на ней хранились культовые предметы и собирались для важных разговоров мужчины (женщинам запрещалось подходить к этому месту). Лесные ненцы ставили хлебные печи (нянь кол), амбары (чин, тин), загоны для оленей, навесы и др.; при перекочёвках часто оставляли на прежнем месте остов чума. Со второй половины XX века у них также распространились срубные избы.
Традиционная одежда - штаны и малица (мальця, мюй) с совиком (соок, кумши) у мужчин, у женщин - шуба (паны), летом суконный кафтан (ной паны); обувь - меховые сапоги (пимы, пива). Женщины подпоясывались плетёными поясами, иногда - с большими круглыми пряжками с ажурными изображениями оленей и др. У большеземельских ненцев женщины носили зимой капоры с опушкой из песцового меха, у канинских ненцев - высокие меховые шапки с короткими ушами и орнаментированные полосами из камусов, спускающимися к поясу; косы обматывали жгутами из цветных нитей с бусами и цепочками, а также бляхами, часто антропоморфными, на концах (танё). Основная пища зимой - сырая, копчёная и вяленая оленина, юкола, строганина из рыбы, летом - свежая рыба, мясо водоплавающей птицы.
Сохраняется деление на экзогамные патрилинейные роды (еркар) и фратрии (тэнз) Харючи и Вануйта; особый тэнз составляют лесные ненцы. Браки легко распадаются. Практиковались полигиния, левират, выплата брачного выкупа (немир) и приданого (нгединзей). Система терминов родства бифуркативно-линейного типа для младших категорий родства и линейного типа - для старших категорий родства 1-го восходящего поколения. Сиблинги делятся по относительномувозрасту и полу.
Свадьба сопровождалась состязаниями (гонки на оленьих упряжках, метание аркана и топора и др.). Местами сохраняются наземные погребения в ящиках; с покойным кладут его вещи в испорченном состоянии, на месте погребения оставляют нарты, на которых везли покойного, оленей убивают (их мясо иногда тут же съедают, череп вешают рядом). Детей хоронили в люльках на деревьях. Распространены культы духов-хозяев, небесного духа (Нум), женского божества земли (Я-Небя) и др. Семейных духов-покровителей изображали в виде антропо- или зооморфных фигурок (хэхэ), которые хранили в священном месте чума или на священной нарте хэхэхан; изображение женского духа-покровителя (Мяд пухуця) делалось из тряпок.
Устраивали кровавые (хан) и бескровные (ханго) жертвоприношения. На жертвенных местах (хэбидя-я) ставили идолов (сядэй) в виде кольев с личинами на конце и оставляли оленьи черепа; наиболее известные жертвенные места - Козьмин перелесок на реке Несь, гора Манясей на Полярном Урале, мыс Болванский Нос на севере острова Вайгач, Явмал на Ямале. Существовали шаманы (тадебя), связанные с духами неба (нув-няны), земли (я-няны) и ведавшие похоронным обрядом (самбана); наиболее «сильные» шаманы (выдутана) при камлании надевали ровдужную рубаху с бляхой на груди и головной убор, закрывающий лицо. Распространены представления о явлениях природы (Верхний и Нижний миры состоят из нескольких слоёв, ветер - взмах крыльев семикрылой птицы Минлей, гром - шум нарт сыновей Севера, дождь - таяние снега на нижнем слое неба, звёзды - небесные озёра и т. д.).
Распространены мифы (хэбидя лаханако; о сотворении земли гагарой из кусочка ила, соперничестве с Нумом подземного злого духа Нга и др.), исторические предания (лаханако, ваал), сказки (вадако). Словесно-музыкальный фольклор: эпические жанры (сюдбабц/шютпяфс, ярабц/дялафс), сказки с музыкальными вставками и поющиеся сказки (сесавэй лаханако/шосавэй лаханако, сё/шё, шютпявс); лирические жанры - личные песни автобиографического содержания (хынабц/кынавс; любовные, шуточные, плачи, молитвы и др.), хмельные песни (ябе сё), детские (нюкубц/нюмыйкофс), колыбельные (хонадэй) и др. Шаманский репертуар включает обрядовые песнопения (самбдабц/ татепян кынафс), поющиеся повествования, личные песни и др.
Музыкальные инструменты: шаманский бубен (пензер/пеншал) с колотушкой (пенгабць/пенкафс), звенящие подвески на шаманском костюме, женской и детской одежде, охотничьи и шаманские свистки, детская гуделка (вывко). Музыкальная стилистика в целом относится к архаическому типу; для неё характерно несовпадение жанровой и стилистической типологии. Композиционные формы частью основаны на ладовых и ритмичных формулах, частью импровизационные; метрика стиха и напева строгая либо относительно свободная; узкообъёмные звукоряды могут значительно расширяться за счёт скачков. Характерны зонность ступеней ладового звукоряда, суперсегментные тембровые признаки и специфические приёмы артикуляции (вибрато, глиссандо, форшлаги). Развиты резьба по кости и дереву, мозаика по меху и сукну (орнамент приобского типа), у западных ненцев инкрустация оловом по дереву (рукояти ножей хубтавы хар).
Среди сибирских ненцев православие распространялось с XVII века. Среди европейских ненцев в 1825-1830 годах действовала миссия под руководством архимандрита Вениамина Смирнова, создавшего грамматику и лексикон ненецкого языка и переведшего на него часть Нового Завета. В середине XIX века была основана миссионерская школа в Обдорске. Православие утвердилось среди оседлых групп (река Колва, низовья Печоры, острова Колгуев и Новая Земля, Обдорск).
Дополнительная литература:
Старцев Г. А. Самоеды (ненча). М., 1930;
Samojedische Volksdichtung, gesammelt von M. A. Castren / Hrsg. T. Lehtisalo. Hels., 1940;
Lehtisalo T. Juraksamojedische Volksdichtung. Hels., 1947;
Куприянова З. Н. Ненецкий фольклор. Л., 1960;
Эпические песни ненцев. М., 1965;
Samojedische Melodien / Hrsg. A. O. Väisänen. Hels., 1965;
Гомон А. Г. О некоторых особенностях традиционных ненецких импровизаций // Финно-угорский музыкальный фольклор и взаимосвязи с соседними культурами. Тал., 1980;
Ненянг Л. П. Ненецкие песни. Красноярск, 1985;
Терещенко Н. М. Ненецкий эпос: Материалы и исследования по самодийским языкам. Л., 1990;
Хомич Л. В. Ненцы: очерки традиционной культуры. СПб., 1995;
Ненецкий фольклор: Мифы, сказки, исторические предания. Красноярск, 1995.
Иллюстрации:
Фото С. Иванова. Ненецкие женщины. Ямало-Ненецкий автономный округ. Фото 1984. Архив БРЭ.
Фото М. А. Зенько. Лесной ненец в малице. Ханты-Мансийский автономный округ. Фото 1990-х гг. Архив БРЭ.
Фото М. А. Зенько. Ненецкая женщина в шубе. Ямало-Ненецкий автономный округ. Фото 1998. Архив БРЭ.