НЕМРИК

НЕМРИК - телль с материалами раннего и среднего докерамического неолита в центральной зоне Плодородного полумесяца, в верхнем течении реки Тигр, в 55 км северо-западнее современного города Мосул.

От­крыт польским археоло­гом С. К. Коз­лов­ским. Рас­коп­ки экс­пе­ди­ции Вар­шав­ско­го университета под руководством Коз­лов­ско­го в со­труд­ни­че­ст­ве с Ирак­ским департаментом древ­но­стей в 1985-1989 годах. С двух сто­рон телль окайм­ля­ют две ны­не поч­ти пе­ре­со­хшие ва­ди. На ос­но­ве стра­ти­гра­фи­чес­ких на­блю­де­ний вы­де­ле­но 5 фаз.

На про­тя­же­нии фаз 1 и 2 (около 10000 года и 9200 года до н. э.) - круг­лые в пла­не (диа­метр 3,5-5 м) до­ма с об­ма­зан­ны­ми гли­ной сте­на­ми и уг­луб­лён­ной ча­стью. Над­зем­ная часть сде­ла­на из гли­ня­ных бло­ков и вы­су­шен­ных на солн­це гли­ня­ных кир­пи­чей и лёг­ких ма­те­риа­лов (вет­ки, пру­тья и т. д.), скреп­лён­ных гли­ня­ным рас­тво­ром. В центрвльной час­ти со­хра­ни­лись сле­ды от стол­бов (как пра­ви­ло, 2 или 4; ино­гда про­сле­жи­ва­ет­ся де­ре­во), уг­луб­ле­ния в по­лу. В не­ко­то­рых до­мах к сте­нам при­мы­ка­ли не­высо­кие, сде­лан­ные из гли­ны и кам­ней плат­фор­мы и ска­мьи. Поч­ва ме­ж­ду до­ма­ми по­кры­та сло­ем при­не­сён­ной гли­ны. На фа­зе 3 (до 8000 года до н. э.) тип по­стро­ек со­хра­ня­ет­ся, по­яв­ля­ют­ся внутренние пе­ре­го­род­ки из ок­руг­лых сыр­цо­вых кир­пи­чей, скре­п­лён­ных гли­ня­ным рас­тво­ром; плат­фор­мы и ска­мьи сим­мет­рич­но рас­по­ла­га­лись у стен, ино­гда на 2 уров­нях; кры­ша опи­ра­лась на 4 стол­ба, час­то рас­по­ло­жен­ные друг про­тив дру­га па­ра­ми.

В од­ном слу­чае в цен­тре до­ма вы­яв­ле­но уг­луб­лён­ное в зем­лю ме­сто для оча­га . Во мно­гих до­мах бы­ли об­на­ру­же­ны ма­лень­кие, круг­лые в пла­не уг­луб­ле­ния, за­кры­тые плит­ка­ми из из­вест­ня­ка, и отдельные плит­ки, при­сло­нён­ные к пе­ре­го­род­кам. В до­ме 10 най­де­но мно­го тё­роч­ных кам­ней и сту­пок. На фа­зе 4 (около 8000 года до н. э.) диа­метр до­мов дос­тигал 7 м, внутри рас­по­ла­га­лись 2 или 4 стол­ба из гли­ны с при­ме­ся­ми. По­верх­ность ме­ж­ду до­ма­ми вы­ло­же­на би­той галь­кой, в ней за­кре­п­ля­лись тё­роч­ные кам­ни. Для фа­зы 5 (оеоло 8000-7500 годов до н. э.) ха­рак­тер­ны сде­лан­ные из спрес­со­ван­ной гли­ны и вы­су­шен­ных на солн­це гли­ня­ных кир­пи­чей уг­луб­лён­ные или на­зем­ные под­пря­мо­уголь­ные до­ма (8-6,5×7-5,5 м, длин­ная ось ори­ен­ти­ро­ва­на по ли­нии се­вер - юг) со стол­ба­ми в интерьере и плат­фор­ма­ми у стен.

В южной час­ти до­мов обыч­но име­лась пе­ре­го­род­ка. Внутренние по­верх­но­сти по­ме­ще­ний по­кры­ты гли­ня­ной или из­вест­ко­вой об­маз­кой; на сте­нах, по­лу и стол­бах не­ко­то­рых до­мов со­хра­ни­лись сле­ды жёл­той, чёр­ной и крас­ной крас­ки. Вы­яв­ле­на и круг­лая в пла­не кон­ст­рук­ция (пред­по­ло­жи­тель­но склад) из сыр­цо­вых кир­пи­чей на рас­тво­ре из гли­ны с при­ме­ся­ми. По­верх­ность ме­ж­ду до­ма­ми и на 60 м к се­ве­ру от них по­кры­та би­той галь­кой, в неё вму­ро­ва­ны тё­роч­ные кам­ни раз­ных форм и раз­ме­ров. К за­па­ду от до­мов, рас­по­ло­жен­ных дву­мя па­рал­лель­ны­ми ря­да­ми, на­хо­ди­лась оваль­ная яма дли­ной 4,5 м. На фа­зах 1-3 по­гре­бе­ния в основном рас­по­ла­га­лись под по­ла­ми до­мов, ре­же за их пре­де­ла­ми. На фа­зах 4 и 5 на юго-за­па­де по­се­ле­ния был уча­сток для ин­ди­ви­ду­аль­ных по­гре­бе­ний. Тру­по­по­ло­же­ния в яме, на бо­ку в по­зе эм­брио­на, ино­гда со­про­во­ж­дае­мые на­ко­неч­ни­ка­ми стрел и др. не­мно­го­численными пред­ме­та­ми (в по­гре­бе­нии под по­лом до­ма 6 най­де­на ка­мен­ная ан­тро­по­морф­ная ста­ту­эт­ка).

Крем­нё­вая ин­ду­ст­рия пред­став­ле­на на­ко­неч­ни­ка­ми, в т. ч. ром­бо­вид­ной фор­мы (нем­рик­ский тип), ре­ту­ши­ро­ван­ны­ми раз­ны­ми спо­со­ба­ми пла­сти­на­ми, свёр­ла­ми, скреб­ка­ми, тёс­ла­ми, то­по­ра­ми, в т. ч. по­ли­ро­ван­ны­ми. Мно­го­чис­лен­ны тё­роч­ные кам­ни, ступ­ки, пес­ты, ка­мен­ные со­су­ды, то­чиль­ные и по­ли­ро­валь­ные кам­ни, ша­ры (их интерпретируют как бо­ла) и т. н. го­ло­вы бу­лав. Около 20 ка­мен­ных скульп­тур на вер­ши­нах ко­лонн - фи­гур­ка или го­ло­ва жи­вот­ных, в основном птиц (дро­фа, гриф), встречаются льва, змеи и др., ре­же лю­дей. Есть на­ко­неч­ни­ки, про­кол­ки, ук­ра­ше­ния из кос­ти; т. н. фиш­ки («tokens») из гли­ны, ве­ро­ят­но, для счёта и учё­та; около 10 гли­ня­ных фи­гу­рок ка­ба­на, сви­ньи. Из де­ревь­ев оп­ре­де­ля­ют­ся ясень, орех, фис­таш­ко­вые, та­ма­риск. В хо­зяй­ст­ве пре­об­ла­да­ли охо­та в сте­пи и го­рах (крас­ный олень, ко­су­ля, ка­бан, зубр), со­би­ра­тель­ст­во ди­ко­рас­ту­щих рас­те­ний (ви­ка, го­рох, ди­кие зла­ки и че­че­ви­ца), на­зем­ных и реч­ных мол­лю­сков (Helix salomonica, Unio tig­ri­dis). На­чи­ная с фа­зы 3 (или ско­рее 4) за­фик­си­ро­ва­ны кос­ти одо­маш­нен­ных жи­вот­ных - ба­ра­на и ко­зы, с фа­зы 4 - бы­ка и сви­ньи.

На про­тя­же­нии су­ще­ст­во­ва­ния по­се­ле­ния мор­фо­ло­гия и со­от­но­ше­ние ти­пов из­де­лий за­мет­но не из­ме­ня­лись (от­ме­че­но лишь уве­ли­че­ние чис­ла ре­ту­ши­ро­ван­ных пла­стин). Этот факт и сти­ли­стическая уни­каль­ность ка­мен­ной скульп­туры по­зво­ля­ют счи­тать, что в Немрике в от­но­си­тель­ной изо­ля­ции про­жи­ва­ло од­но и то же на­се­ле­ние. В эко­но­ми­ке, ар­хи­тек­ту­ре, по­гре­баль­ном об­ря­де и сис­те­ме сим­во­лов Немрика тем не ме­нее про­сле­жи­ва­ет­ся эво­лю­ция и вид­ны об­щие тен­ден­ции с др. цен­тра­ми до­ке­ра­мического не­оли­та Ближ­не­го Вос­то­ка. Немрик и схо­жий па­мят­ник Кер­мез-Де­ре, рас­по­ло­жен­ные в восточной час­ти Северной Ме­со­по­та­мии (пла­то Ба­ди­ят-эль-Джа­зи­ра), яв­ля­ют­ся эта­лон­ны­ми па­мят­ни­ка­ми для ис­сле­до­ва­ния в ре­гио­не пе­ре­хо­да к осед­ло­му об­ра­зу жиз­ни, пря­мо­уголь­ной ар­хи­тек­ту­ре, эле­мен­там про­из­во­дя­щей эко­но­ми­ки. Как ре­гио­наль­ный ва­ри­ант до­ке­ра­мического не­оли­та A и ран­не­го до­ке­ра­мического не­оли­та Б их ма­те­риа­лы со­пос­та­ви­мы с др. общ­но­стя­ми той эпо­хи в Северной Ме­со­по­та­мии (Чай­о­ню, Хал­лан- Че­ми), на Среднем Ев­фра­те (Му­рей­бит), в Центральном (Телль-Ас­вад) и Южном (Телль- эс-Сул­тан в Ие­ри­хо­не) Ле­ван­те.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)