НЕМРИК
НЕМРИК - телль с материалами раннего и среднего докерамического неолита в центральной зоне Плодородного полумесяца, в верхнем течении реки Тигр, в 55 км северо-западнее современного города Мосул.
Открыт польским археологом С. К. Козловским. Раскопки экспедиции Варшавского университета под руководством Козловского в сотрудничестве с Иракским департаментом древностей в 1985-1989 годах. С двух сторон телль окаймляют две ныне почти пересохшие вади. На основе стратиграфических наблюдений выделено 5 фаз.
На протяжении фаз 1 и 2 (около 10000 года и 9200 года до н. э.) - круглые в плане (диаметр 3,5-5 м) дома с обмазанными глиной стенами и углублённой частью. Надземная часть сделана из глиняных блоков и высушенных на солнце глиняных кирпичей и лёгких материалов (ветки, прутья и т. д.), скреплённых глиняным раствором. В центрвльной части сохранились следы от столбов (как правило, 2 или 4; иногда прослеживается дерево), углубления в полу. В некоторых домах к стенам примыкали невысокие, сделанные из глины и камней платформы и скамьи. Почва между домами покрыта слоем принесённой глины. На фазе 3 (до 8000 года до н. э.) тип построек сохраняется, появляются внутренние перегородки из округлых сырцовых кирпичей, скреплённых глиняным раствором; платформы и скамьи симметрично располагались у стен, иногда на 2 уровнях; крыша опиралась на 4 столба, часто расположенные друг против друга парами.
В одном случае в центре дома выявлено углублённое в землю место для очага. Во многих домах были обнаружены маленькие, круглые в плане углубления, закрытые плитками из известняка, и отдельные плитки, прислонённые к перегородкам. В доме 10 найдено много тёрочных камней и ступок. На фазе 4 (около 8000 года до н. э.) диаметр домов достигал 7 м, внутри располагались 2 или 4 столба из глины с примесями. Поверхность между домами выложена битой галькой, в ней закреплялись тёрочные камни. Для фазы 5 (оеоло 8000-7500 годов до н. э.) характерны сделанные из спрессованной глины и высушенных на солнце глиняных кирпичей углублённые или наземные подпрямоугольные дома (8-6,5×7-5,5 м, длинная ось ориентирована по линии север - юг) со столбами в интерьере и платформами у стен.
В южной части домов обычно имелась перегородка. Внутренние поверхности помещений покрыты глиняной или известковой обмазкой; на стенах, полу и столбах некоторых домов сохранились следы жёлтой, чёрной и красной краски. Выявлена и круглая в плане конструкция (предположительно склад) из сырцовых кирпичей на растворе из глины с примесями. Поверхность между домами и на 60 м к северу от них покрыта битой галькой, в неё вмурованы тёрочные камни разных форм и размеров. К западу от домов, расположенных двумя параллельными рядами, находилась овальная яма длиной 4,5 м. На фазах 1-3 погребения в основном располагались под полами домов, реже за их пределами. На фазах 4 и 5 на юго-западе поселения был участок для индивидуальных погребений. Трупоположения в яме, на боку в позе эмбриона, иногда сопровождаемые наконечниками стрел и др. немногочисленными предметами (в погребении под полом дома 6 найдена каменная антропоморфная статуэтка).
Кремнёвая индустрия представлена наконечниками, в т. ч. ромбовидной формы (немрикский тип), ретушированными разными способами пластинами, свёрлами, скребками, тёслами, топорами, в т. ч. полированными. Многочисленны тёрочные камни, ступки, песты, каменные сосуды, точильные и полировальные камни, шары (их интерпретируют как бола) и т. н. головы булав. Около 20 каменных скульптур на вершинах колонн - фигурка или голова животных, в основном птиц (дрофа, гриф), встречаются льва, змеи и др., реже людей. Есть наконечники, проколки, украшения из кости; т. н. фишки («tokens») из глины, вероятно, для счёта и учёта; около 10 глиняных фигурок кабана, свиньи. Из деревьев определяются ясень, орех, фисташковые, тамариск. В хозяйстве преобладали охота в степи и горах (красный олень, косуля, кабан, зубр), собирательство дикорастущих растений (вика, горох, дикие злаки и чечевица), наземных и речных моллюсков (Helix salomonica, Unio tigridis). Начиная с фазы 3 (или скорее 4) зафиксированы кости одомашненных животных - барана и козы, с фазы 4 - быка и свиньи.
На протяжении существования поселения морфология и соотношение типов изделий заметно не изменялись (отмечено лишь увеличение числа ретушированных пластин). Этот факт и стилистическая уникальность каменной скульптуры позволяют считать, что в Немрике в относительной изоляции проживало одно и то же население. В экономике, архитектуре, погребальном обряде и системе символов Немрика тем не менее прослеживается эволюция и видны общие тенденции с др. центрами докерамического неолита Ближнего Востока. Немрик и схожий памятник Кермез-Дере, расположенные в восточной части Северной Месопотамии (плато Бадият-эль-Джазира), являются эталонными памятниками для исследования в регионе перехода к оседлому образу жизни, прямоугольной архитектуре, элементам производящей экономики. Как региональный вариант докерамического неолита A и раннего докерамического неолита Б их материалы сопоставимы с др. общностями той эпохи в Северной Месопотамии (Чайоню, Халлан- Чеми), на Среднем Евфрате (Мурейбит), в Центральном (Телль-Асвад) и Южном (Телль- эс-Султан в Иерихоне) Леванте.