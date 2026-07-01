НЕМОЛЯЕВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА

НЕМОЛЯЕВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА - российская актриса, народная артистка РСФСР (1980 год).

Дочь ки­но­опе­ра­то­ра В. В. Не­мо­ляе­ва, же­на А. С. Ла­за­ре­ва. В 1958 году окон­чи­ла Те­ат­раль­ное училище имени М. С. Щеп­ки­на (курс Л. А. Вол­ко­ва). В 1959 году в Московском дра­ма­тическом те­ат­ре на Спар­та­ков­ской пло­ща­ди (Офи­ци­ант­ка - «Бес­по­кой­ное на­след­ст­во» К. Я. Фин­на). С то­го же го­да в Московском те­ат­ре имени Вл. Мая­ков­ско­го (де­бю­ти­ро­ва­ла ро­лью Офе­лии в «Гам­ле­те» У. Шек­спи­ра ).

Рас­цвет да­ро­ва­ния Немоляевой при­шёл­ся на 1970-1980-е годы, ко­гда ак­три­са соз­да­ла дра­ма­тические об­ра­зы, со­че­таю­щие в се­бе ли­рическое и тра­ге­дий­ное на­ча­ла: Бланш Дю­буа, Мэй («Трам­вай "Же­ла­ние"», «Кош­ка на рас­ка­лён­ной кры­ше» Т. Уиль­ям­са), Се­ра­фи­ма Вла­ди­ми­ров­на Кор­зу­хи­на («Бег» М. А. Бул­га­ко­ва), Са­ра Бер­нар («Смех лан­гу­сты» Дж. Мар­рел­ла).

Сре­ди др. ро­лей: Ан­на Пав­лов­на Звез­дин­це­ва («Пло­ды про­све­ще­ния» Л. Н. Тол­сто­го ), Ин­на Ку­кар­ни­ко­ва («Де­ти Ва­ню­ши­на» С. А. Най­дё­но­ва), Её мать («Она в от­сут­ст­вии люб­ви и смер­ти» Э. С. Рад­зин­ско­го), ко­ро­ле­ва Ели­за­ве­та («Да здрав­ст­ву­ет ко­ро­ле­ва, ви­ват!» Р. Бол­та), ле­ди Кит­ти («Круг» С. Мо­эма), Эми Го­су­ил и синь­о­ра Ка­пу­лет­ти («Кин IV» и «...Чу­ма на оба ва­ши до­ма» Г. И. Го­ри­на ), Фёк­ла Ива­нов­на и Ан­на Ан­д­ре­ев­на («Же­нить­ба» и «Ре­ви­зор» Н. В. Го­го­ля), Ко­ро­боч­ка и Ага­фья Фе­до­се­ев­на («Мёрт­вые ду­ши» и «Как по­ссо­ри­лись…» по Го­го­лю), Дом­на Пан­те­лев­на («Та­лан­ты и по­клон­ни­ки» А. Н. Ост­ров­ско­го).

В ки­но с 1945 года (в дет­ст­ве сня­лась в фильме «Близ­не­цы»). На­чав как ин­же­ню (Оль­га в эк­ра­ни­за­ции опе­ры «Ев­ге­ний Оне­гин» П. И. Чай­ков­ско­го , Лё­ля в фильме «Ко­рот­кие встре­чи» и др.), позд­нее пе­ре­шла к ис­пол­не­нию ли­ри­ко-дра­ма­тических ро­лей, тя­го­тея к ост­рой ха­рак­тер­но­сти. Зна­чительный ус­пех при­нес­ли ро­ли в филь­мах Э. А. Ря­за­но­ва - сен­ти­мен­таль­ная Оль­га Пет­ров­на Ры­жо­ва («Слу­жеб­ный ро­ман»), ис­те­рич­ная же­на Гусь­ко­ва («Га­раж»), ста­рая ком­му­ни­ст­ка Аг­лая («Не­бе­са обе­то­ван­ные»).

Сре­ди др. филь­мов: «Порт­рет с до­ж­дём», «Всё на­обо­рот», «Дя­дюш­кин сон», «Ка­ран­тин», «Быть влюб­лён­ным», те­ле­се­ри­ал «Ме­ло­чи жиз­ни», те­ле­филь­мы «Охот­ник», «Не­уда­ча Пуа­ро», «Баль­за­ков­ский воз­раст, или Все му­жи­ки сво…», «Ле­нин­гра­дец».