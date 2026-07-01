НЕМОЛЯЕВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
НЕМОЛЯЕВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА - российская актриса, народная артистка РСФСР (1980 год).
Дочь кинооператора В. В. Немоляева, жена А. С. Лазарева. В 1958 году окончила Театральное училище имени М. С. Щепкина (курс Л. А. Волкова). В 1959 году в Московском драматическом театре на Спартаковской площади (Официантка - «Беспокойное наследство» К. Я. Финна). С того же года в Московском театре имени Вл. Маяковского (дебютировала ролью Офелии в «Гамлете» У. Шекспира).
Расцвет дарования Немоляевой пришёлся на 1970-1980-е годы, когда актриса создала драматические образы, сочетающие в себе лирическое и трагедийное начала: Бланш Дюбуа, Мэй («Трамвай "Желание"», «Кошка на раскалённой крыше» Т. Уильямса), Серафима Владимировна Корзухина («Бег» М. А. Булгакова), Сара Бернар («Смех лангусты» Дж. Маррелла).
Среди др. ролей: Анна Павловна Звездинцева («Плоды просвещения» Л. Н. Толстого), Инна Кукарникова («Дети Ванюшина» С. А. Найдёнова), Её мать («Она в отсутствии любви и смерти» Э. С. Радзинского), королева Елизавета («Да здравствует королева, виват!» Р. Болта), леди Китти («Круг» С. Моэма), Эми Госуил и синьора Капулетти («Кин IV» и «...Чума на оба ваши дома» Г. И. Горина), Фёкла Ивановна и Анна Андреевна («Женитьба» и «Ревизор» Н. В. Гоголя), Коробочка и Агафья Федосеевна («Мёртвые души» и «Как поссорились…» по Гоголю), Домна Пантелевна («Таланты и поклонники» А. Н. Островского).
В кино с 1945 года (в детстве снялась в фильме «Близнецы»). Начав как инженю (Ольга в экранизации оперы «Евгений Онегин» П. И. Чайковского, Лёля в фильме «Короткие встречи» и др.), позднее перешла к исполнению лирико-драматических ролей, тяготея к острой характерности. Значительный успех принесли роли в фильмах Э. А. Рязанова - сентиментальная Ольга Петровна Рыжова («Служебный роман»), истеричная жена Гуськова («Гараж»), старая коммунистка Аглая («Небеса обетованные»).
Среди др. фильмов: «Портрет с дождём», «Всё наоборот», «Дядюшкин сон», «Карантин», «Быть влюблённым», телесериал «Мелочи жизни», телефильмы «Охотник», «Неудача Пуаро», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Ленинградец».