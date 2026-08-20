НЕМЕЙСКИЕ ИГРЫ (др.-греч. Νέμεια)

Один из четырех панэллинских праздников.

Немейские игры были посвящены Зевсу. Они проводились на Пелопоннесе в местности Немея, в роще Зевса Немейского на границе Арголиды, к западу от дороги из Коринфа в Аргос. По преданию здесь Геракл боролся с Немейским львом и после того, как убил его, основал игры. Плутарх писал, что венок из сельдерея на Истмийских играх «был заимствован в честь Геракла в подражание немейским венкам». Согласно другой легенде игры были основаны Адрастом из Аргоса, когда он повел семерых вождей против Фив. Адрасту и его спутникам дорогу к источнику показала Гипсипила, оставив маленького ребенка Офельта, которого она нянчила. И он погиб от укуса змеи. Спутники Адраста убили змею, а тело мальчика предали погребению. В честь его Адраст и его спутники учредили Немейские игры, а мальчика назвали Архемором. Паросская хроника говорит, что это происходило во время царствования Тесея. Таким образом, основание игр древние относили, по разным подсчетам, или к 1251 г. до н.э.. или к 987 г. до н.э. В 537/36 г. до н. э. игры стали панэллинскими. Праздник совершался раз в два года в июле-августе, есть также предположения, что иногда он проводился летом, иногда осенью. История праздника известна плохо. Руководство играми сначала было у города Клеоны, в 460 г. до н.э. перешло к Аргосу. Около 237 г. до н. э. с присоединением Клеон к Ахейскому союзу восстанавливается старое право этого города, но, кажется, не надолго. Праздничное жертвоприношение Зевсу совершалось под руководством агонофета (руководителя состязаний). Программы игр были сходны с Олимпийскими: пентатлэ, бег, панкратий, гонки колесниц и скачки лошадей, но в эллинистическую эпоху большое значение приобрели состязания кифаредов, флейтистов, певцов. Наградой победителям в древние времена был венок из ветвей оливы, при Пиндаре и в последующее время – венок из сельдерея. Вероятно, этот обычай появился после Греко-персидских войн в знак скорби по погибшим.

Исторические источники:

Аполлодор. III;

Павсаний. II, 15, 2;

Пиндар. Немейские песни;

Плутарх. Застольные беседы.V, III, 1,2;

Паросская Хроника. 20.

Автор статьи: А.Б. Шарнина