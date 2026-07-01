НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК - язык немцев, австрийцев, германошвейцарцев, лихтенштейнцев, эльзасцев и лотарингцев, а также цимбров и мохено (в Италии).
Официальный язык Германии, Австрии, Лихтенштейна, один из официальных языков Швейцарии, Люксембурга, Бельгии. Распространён также в России и др. странах бывшего СССР, во Франции (Эльзас и Лотарингия), Италии, Польше, Румынии, Венгрии, Чехии, Дании, США, Канаде, Бразилии и др. Общее число говорящих на немецком языке как на родном или втором родном около 99 млн. человек (2010 год, оценка), в т. ч. в Германии около 78 млн. человек, в Австрии 7,5 млн. человек, в Швейцарии 5,1 млн. человек, в Лихтенштейне 35 тыс. человек, в Люксембурге 474 тыс. человек, в Италии [в основном провинция Больцано (Южный Тироль)] 333 тыс. человек, в Бельгии 96 тыс. человек, в США 1,1 млн. человек, в Канаде 623 тыс. человек. Ещё около 80 млн. человек владеют немецким языком как иностранным.
Немецкий язык относится к германским языкам (западная группа). В его основу легли близкородственные племенные диалекты франков, алеманов и баварцев. Современные немецкие диалекты распадаются на 2 больших ареала: нижненемецкий (смотрите Нижненемецкий язык) и верхненемецкий (включает средненемецкие и южнонемецкие диалекты). Граница между ними пролегает по «линии Бенрата», проходящей севернее Ахена, пересекающей Рейн южнее Дюссельдорфа, Эльбу выше Магдебурга и доходящей до Франкфурта-на-Одере. Средненемецкие диалекты делятся на западно-средненемецкие (рипуарский, мозельско-франкский, пфальский, гессенский) и восточно-средненемецкие (тюрингский, мейсенский, верхнесаксонский), на основе которых сформировался немецкий литературный, или стандартный, язык. В южнонемецкой группе выделяются баварский, швабский, алеманнский, верхнеалеманнский, восточно-франкский диалекты. В Швейцарии, Австрии, в меньшей степени в Люксембурге, Бельгии, Южном Тироле и Лихтенштейне, помимо стандартного немецкого, используются местные диалектно окрашенные национальные варианты немецкого языка. В Швейцарии швейцарский диалект (исконно верхнеалеманнский) используется более широко, чем стандартный немецкий.
Для фонетического строя современного литературного немецкого языка свойственно: противопоставление долгих и кратких гласных, обусловливаемое характером слога (открытый - закрытый), наличие редуцированного [ə] в конце слова, противопоставление звонких и глухих согласных, вокализация r в зависимости от позиции в слове. Противопоставления согласных по твёрдости-мягкости нет. Характерно наличие аффрикат, особенно типологически редкой /pf/. Гласные в начале слова или корня произносятся с твёрдым приступом, глухие согласные p, t, k - с придыханием. Ударение в исконных словах падает на 1-й слог корневой морфемы.
Грамматика немецкого языка характеризуется синтетическим и аналитическим способами выражения грамматических категорий (смотрите Аналитизм, Синтетизм в языкознании); в системе имени - категориями рода (муж., жен., ср.), числа (ед., мн.), падежа (им., род., дат., вин.). Показателями рода служат суффиксы и артикль, показателем падежа существительного - артикль, в отдельных случаях также окончание. Систему спряжения образуют формы лица и числа: имеется 6 времён, 3 наклонения, 2 залога, 2 основных типа спряжения - т. н. слабый [с использованием формообразующего суффикса (продуктивный тип)] и сильный, с формообразованием по аблауту (закрытый список глаголов). Для синтаксической системы немецкого языка характерен глагольный тип предложения; место личной формы глагола фиксировано; неличная часть сказуемого обычно занимает в самостоятельном предложении последнее место и образует с личной формой т. н. рамочную конструкцию; в придаточном предложении личная форма занимает последнее место, а неличная - предпоследнее. Адъективное определение также включено в рамку, образуемую существительным с артиклем. Для существительных характерно словосложение (например, Europameisterschaft, Fremdsprachenunterricht).
В истории немецкого языка выделяют 4 периода: древневерхненемецкий (VIII-IX века), средневерхненемецкий (XII-XIII века), ранненововерхненемецкий (XIV-XVI века), нововерхненемецкий (с XVII века). В VIII-IX веках с принятием христианства возникла немецкая письменность на основе латинской графики, и литературная форма языка с этого времени развивалась на базе сближения и переработки племенных диалектов. Изобретённое в XV веке И. Гутенбергом книгопечатание способствовало распространению в Германии книжной культуры и усилению роли немецкого литературного языка.
К XV веку сложилось несколько областных вариантов литературного немецкого языка: нежненемецкий, кёльнский, юго-восточный, юго-западный и восточно-средненемецкий, возникший в результате восточной колонизации в XII веке и отмеченный смешением на новой территории диалектов (верхнесаксонский, силезский), которые несли в своей структуре средненемецкие, южнонемецкие, а отчасти и нижненемецкие черты. Восточно-средненемецкий тип языка был способен конкурировать с др. литературными вариантами, его укреплению и распространению за пределами восточно-средненемецкого района способствовала Реформация и, в частности, деятельность М. Лютера, особенно распространение его перевода Библии. Постепенно литературная норма восточно-средненемецкого типа распространилась на Северную Германию, а также оказала влияние на язык юга (Австрия, Бавария, Швейцария). В XVII - первой половине XVIII веков влияние на развитие немецкого языка оказала художественная литература, периодические издания, научно-философские сочинения ранних просветителей (К. Томазиус, Х. Вольф). Завершающим этапом для становления национального литературного немецкого языка стало появление во второй половине XVIII века немецкой классической литературы, философии и эстетики.
Первые труды по кодификации немецкого языка относятся к XVII веку, для этого периода характерна деятельность патриотических языковых обществ. Наиболее авторитетные труды данного периода - грамматики Ю. Г. Шоттеля (1663 год) и И. Бёдикера (1690 год), в XVIII веке вышли грамматика И. К. Готшеда (1748 год) и словарь И. К. Аделунга (1774-1786 годы). В конце XIX - начале XX веков на основе образца сценической речи было нормализовано произношение, кодифицированное в руководстве Т. Зибса (1898 год). Традиция издания нормативных трудов по современной немецкой орфографии, грамматике и лексике восходит к деятельности К. Дудена (1829-1911 годы), чьим именем названа многотомная серия работ по немецкому языку.
Современный литературный немецкий язык представлен тремя национальными вариантами - в Германии, Австрии и Швейцарии. Они различаются, во-первых, функциональным использованием литературного языка, характером соотношения с диалектами и обиходно-разговорным языком и, во-вторых - отдельными, частью нормативно закреплёнными, расхождениями в грамматике, словообразовании, лексике и фонетике.
Дополнительная литература:
Brinkmann H. Die deutsche Sprache. Gestalt und Leistung. 2. Aufl. Düsseldorf, 1971;
Адмони В. Г. Синтаксис современного немецкого языка. Л., 1973;
Admoni W. Der deutsche Sprachbau. 4. Aufl. M., 1982;
Гухман М. М., Семенюк Н.Н. История немецкого литературного языка IX–XV вв. М., 1983;
Домашнев А. И. Современный немецкий язык в его национальных вариантах. Л., 1983;
Гухман М. М., Семенюк Н.Н., Бабенко Н. С. История немецкого литературного языка XVI–XVIII вв. М., 1984.
Словари:
Duden. Das große Wörterbuch der deutschen Sprache. 3. Aufl. Mannheim u. a., 1999. Bd 1–10;
Variantenwörterbuch des Deutschen. Die Standardsprache in Österreich, der Schweiz und Deutschland sowie in Lichtenstein, Luxemburg, Ostbelgien und Südtirol / Hrsg. U. Ammon u. a. B.; N. Y., 2004;
Новый большой немецко-русский словарь / Под ред. Д. О. Добровольского. М., 2008–2010. Т. 1–3;
Duden. Deutsches Universalw ̈orterbuch. 7. Aufl. Mannheim u. a., 2011.