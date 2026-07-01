НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК - язык немцев , австрийцев, германошвейцарцев, лихтенштейнцев, эльзасцев и лотарингцев, а также цимбров и мохено (в Ита­лии).

Официальный язык Гер­ма­нии, Ав­ст­рии, Лихтенштей­на, один из официальных языков Швейцарии, Люксембурга , Бель­гии. Рас­про­стра­нён так­же в Рос­сии и др. стра­нах бывшего СССР, во Фран­ции (Эль­зас и Ло­тарин­гия), Ита­лии, Поль­ше, Ру­мы­нии, Венг­рии, Че­хии, Да­нии, США, Ка­на­де, Бра­зи­лии и др. Об­щее чис­ло го­во­ря­щих на немецком языке как на род­ном или вто­ром род­ном около 99 млн. человек (2010 год, оцен­ка), в т. ч. в Гер­ма­нии около 78 млн. человек, в Ав­ст­рии 7,5 млн. человек, в Швей­ца­рии 5,1 млн. человек, в Лих­тен­штей­не 35 тыс. человек, в Люксембурге 474 тыс. человек, в Ита­лии [в основном провинция Больцано (Южный Ти­роль)] 333 тыс. человек, в Бель­гии 96 тыс. человек, в США 1,1 млн. человек, в Ка­наде 623 тыс. человек. Ещё около 80 млн. человек владеют немецким языком как иностранным.

Немецкий язык от­но­сит­ся к гер­ман­ским язы­кам (западная груп­па). В его ос­но­ву лег­ли близ­ко­род­ст­вен­ные пле­мен­ные диа­лек­ты фран­ков, але­ма­нов и ба­вар­цев. Современные немецкие диа­лек­ты рас­па­да­ют­ся на 2 боль­ших ареа­ла: ниж­не­не­мец­кий (смотрите Нижненемец­кий язык) и верх­не­не­мец­кий (вклю­ча­ет сред­не­не­мец­кие и юж­ноне­мец­кие диа­лек­ты). Гра­ни­ца ме­ж­ду ни­ми про­ле­га­ет по «ли­нии Бен­ра­та», про­хо­дя­щей се­вер­нее Ахе­на, пе­ре­се­каю­щей Рейн юж­нее Дюс­сель­дор­фа, Эль­бу вы­ше Ма­где­бур­га и до­хо­дя­щей до Франк­фур­та-на-Оде­ре. Средненемецкие диалекты делятся на западно-средненемецкие (рипуарский, мозель­ско-франкский, пфальский, гессенский) и восточно-средненемецкие (тюрингский, мей­сенский, верхнесаксонский), на основе которых сформировался немецкий литератур­ный, или стандартный, язык. В южно­немецкой группе выделяются баварский, швабский, алеманнский, верхнеалеманн­ский, восточно-франкский диалекты. В Швей­царии, Австрии, в меньшей степени в Люк­сембурге, Бельгии, Южном Тироле и Лих­тенштейне, помимо стандартного немецкого, используются местные диалектно окрашенные национальные варианты немецкого языка. В Швей­царии швейцарский диалект (исконно верхне­алеманнский) используется более ши­ро­ко, чем стандартный немецкий.

Для фо­не­тического строя современного литературного немецкого языка свой­ст­вен­но: про­ти­во­пос­тав­ле­ние дол­гих и крат­ких глас­ных, обу­слов­ли­вае­мое ха­рак­те­ром сло­га (от­кры­тый - за­кры­тый), на­ли­чие ре­ду­ци­ро­ван­но­го [ə] в кон­це сло­ва, про­ти­во­пос­тав­ле­ние звон­ких и глу­хих со­глас­ных, во­ка­ли­за­ция r в за­ви­си­мо­сти от по­зи­ции в сло­ве. Про­ти­во­пос­тав­ле­ния со­глас­ных по твёр­до­сти-мяг­ко­сти нет. Характерно наличие аффрикат, особенно типологически ред­кой /pf/. Глас­ные в на­ча­ле сло­ва или кор­ня про­из­но­сят­ся с твёр­дым при­сту­пом, глу­хие со­глас­ные p, t, k - с при­ды­ха­ни­ем. Уда­ре­ние в ис­кон­ных сло­вах па­да­ет на 1-й слог кор­не­вой мор­фе­мы.

Грам­ма­ти­ка немецкого языка ха­рак­те­ри­зу­ет­ся син­те­тическим и ана­ли­тическим спо­со­ба­ми вы­ра­же­ния грам­ма­тических ка­те­го­рий (смотрите Ана­ли­тизм, Син­те­тизм в язы­ко­зна­нии); в сис­те­ме име­ни - ка­те­го­рия­ми ро­да (муж., жен., ср.), чис­ла (ед., мн.), па­де­жа (им., род., дат., вин.). По­ка­за­те­ля­ми ро­да слу­жат суф­фик­сы и ар­тикль, по­ка­за­те­лем па­де­жа су­ще­ст­ви­тель­но­го - ар­тикль, в отдельных слу­ча­ях так­же окон­ча­ние. Сис­те­му спря­же­ния об­ра­зу­ют фор­мы ли­ца и чис­ла: име­ет­ся 6 вре­мён, 3 на­кло­не­ния, 2 за­ло­га, 2 основных ти­па спря­же­ния - т. н. сла­бый [с ис­поль­зо­ва­ни­ем фор­мо­об­ра­зую­ще­го суф­фик­са (про­дук­тив­ный тип)] и силь­ный, с фор­мо­об­ра­зо­ва­ни­ем по аб­лау­ту (за­кры­тый спи­сок гла­го­лов). Для син­так­сической сис­те­мы немецкого языка ха­рак­те­рен гла­голь­ный тип пред­ло­же­ния; ме­сто лич­ной фор­мы гла­го­ла фик­си­ро­ва­но; не­лич­ная часть ска­зуе­мо­го обыч­но за­ни­ма­ет в са­мо­сто­ятельном пред­ло­же­нии по­след­нее ме­сто и об­ра­зу­ет с лич­ной фор­мой т. н. ра­мочную кон­ст­рук­цию; в при­да­точ­ном пред­ло­же­нии лич­ная фор­ма за­ни­ма­ет по­след­нее ме­сто, а не­лич­ная - пред­по­след­нее. Адъ­ек­тив­ное оп­ре­де­ле­ние так­же вклю­че­но в рам­ку, об­ра­зуе­мую су­ще­ст­ви­тель­ным с ар­тик­лем. Для су­ще­ст­ви­тель­ных ха­рак­тер­но сло­во­сло­же­ние (например, Europameisterschaft, Fremdspra­chenunterricht).

В ис­то­рии немецкого языка вы­де­ля­ют 4 пе­рио­да: древ­не­верх­не­не­мец­кий (VIII-IX века), сред­не­верх­не­не­мец­кий (XII-XIII века), ран­не­но­во­верх­не­не­мец­кий (XIV-XVI века), но­во­верх­не­не­мец­кий (с XVII века). В VIII-IX веках с при­ня­ти­ем хри­сти­ан­ст­ва воз­ник­ла немецкая пись­мен­ность на ос­но­ве латинской гра­фи­ки, и литературная фор­ма язы­ка с этого времени раз­ви­ва­лась на ба­зе сбли­же­ния и пе­ре­ра­бот­ки пле­мен­ных диа­лек­тов. Изо­бре­тён­ное в XV веке И. Гу­тен­бер­гом кни­го­пе­ча­та­ние спо­соб­ст­во­ва­ло рас­про­стра­не­нию в Гер­ма­нии книж­ной куль­ту­ры и уси­ле­нию ро­ли немецкого литературного язы­ка.

К XV веку сло­жи­лось несколько областных ва­риантов литературного немецкого языка: нежненемецкий, кёльнский, юго-восточный, юго-западный и восточно-средненемецкий, возникший в результате восточной колонизации в XII веке и отмеченный смешением на новой терри­тории диалектов (верхнесаксонский, си­лезский), которые несли в своей струк­туре средненемецкие, южнонемецкие, а отчасти и нижненемецкие черты. Восточно-сред­не­не­мец­кий тип язы­ка был спо­со­бен кон­ку­ри­ро­вать с др. литературными ва­ри­ан­та­ми, его ук­ре­п­ле­нию и рас­про­стра­не­нию за пре­де­ла­ми восточно-сред­не­не­мец­ко­го рай­она спо­соб­ст­во­ва­ла Ре­фор­ма­ция и, в ча­ст­но­сти, дея­тель­ность М. Лю­те­ра , осо­бен­но рас­про­стра­не­ние его пе­ре­во­да Биб­лии. По­сте­пен­но литературная нор­ма восточно-сред­не­не­мец­ко­го ти­па рас­про­стра­ни­лась на Северную Гер­ма­нию, а так­же ока­за­ла влия­ние на язык юга (Ав­ст­рия, Ба­ва­рия, Швей­ца­рия). В XVII - первой половине XVIII веков влия­ние на раз­ви­тие немецкого языка ока­за­ла ху­дожественная литература, пе­рио­дические из­дания, на­уч­но-фи­ло­соф­ские со­чи­не­ния ран­них про­све­ти­те­лей (К. То­ма­зи­ус, Х. Вольф). За­вер­шаю­щим эта­пом для ста­нов­ле­ния национального ли­те­ра­тур­но­го немецкого языка ста­ло по­яв­ле­ние во второй половине XVIII века немецкой клас­сической литературы, фи­ло­со­фии и эс­те­ти­ки.

Пер­вые тру­ды по ко­ди­фи­ка­ции немецкого языка от­но­сят­ся к XVII веку, для это­го пе­рио­да ха­рак­тер­на дея­тель­ность пат­рио­тических язы­ко­вых об­ществ. Наи­бо­лее ав­то­ри­тет­ные тру­ды дан­но­го пе­рио­да - грам­ма­ти­ки Ю. Г. Шот­те­ля (1663 год) и И. Бё­ди­кера (1690 год), в XVIII веке вы­шли грам­ма­ти­ка И. К. Гот­ше­да (1748 год) и сло­варь И. К. Аде­лун­га (1774-1786 годы). В конце XIX - начале XX веков на ос­но­ве об­раз­ца сце­нической ре­чи бы­ло нор­ма­ли­зо­ва­но про­из­но­ше­ние, ко­ди­фи­ци­ро­ван­ное в ру­ко­во­д­стве Т. Зиб­са (1898 год). Тра­ди­ция из­да­ния нор­ма­тив­ных тру­дов по современной немецкой ор­фо­гра­фии, грам­ма­ти­ке и лек­си­ке вос­хо­дит к дея­тель­но­сти К. Ду­де­на (1829-1911 годы), чьим име­нем на­зва­на мно­го­том­ная се­рия ра­бот по немецкому язы­ку.

Современный ли­те­ра­тур­ный немецкий язык пред­став­лен тре­мя национальными ва­ри­ан­та­ми - в Гер­ма­нии, Ав­ст­рии и Швей­ца­рии. Они раз­ли­ча­ются, во-пер­вых, функ­цио­наль­ным ис­поль­зо­ва­ни­ем литературного язы­ка, ха­рак­те­ром со­от­но­ше­ния с диа­лек­та­ми и оби­ход­но-раз­го­вор­ным язы­ком и, во-вто­рых - от­дель­ны­ми, ча­стью нор­ма­тив­но за­кре­п­лён­ны­ми, рас­хо­ж­де­ния­ми в грам­ма­ти­ке, сло­во­об­ра­зо­ва­нии, лек­си­ке и фо­не­ти­ке.

Дополнительная литература:

Brinkmann H. Die deutsche Sprache. Ge­stalt und Leistung. 2. Aufl. Düsseldorf, 1971;

Ад­мо­ни В. Г. Син­так­сис со­вре­мен­но­го не­мец­ко­го язы­ка. Л., 1973;

Admoni W. Der deu­tsche Sprachbau. 4. Aufl. M., 1982;

Гух­ман М. М., Се­ме­нюк Н.Н. Ис­то­рия не­мец­ко­го ли­те­ра­тур­но­го язы­ка IX–XV вв. М., 1983;

До­маш­нев А. И. Со­вре­мен­ный не­мец­кий язык в его на­цио­наль­ных ва­ри­ан­тах. Л., 1983;

Гух­ман М. М., Се­ме­нюк Н.Н., Ба­бен­ко Н. С. Ис­то­рия не­мец­ко­го ли­те­ра­тур­но­го язы­ка XVI–XVIII вв. М., 1984.

Сло­ва­ри:

Duden. Das große Wörterbuch der deutschen Sprache. 3. Aufl. Mannheim u. a., 1999. Bd 1–10;

Variantenwörterbuch des Deu­tschen. Die Standardsprache in Öster­reich, der Schweiz und Deutschland sowie in Lich­ten­stein, Luxemburg, Ostbelgien und Südti­rol / Hrsg. U. Ammon u. a. B.; N. Y., 2004;

Но­вый боль­шой не­мец­ко-рус­ский сло­варь / Под ред. Д. О. Доб­ро­воль­ско­го. М., 2008–2010. Т. 1–3;

Du­den. Deutsches Universalw ̈orterbuch. 7. Aufl. Mannheim u. a., 2011.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)