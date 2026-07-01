НЕМЕЦКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОПЕРА
НЕМЕЦКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОПЕРА - государственная опера Унтер-ден-Линден, старейший оперный театр Берлина.
До 1918 года Королевская опера. Здание построено в 1741-1743 годах архитектор Г. В. фон Кнобельсдорфом (впоследствии неоднократно реконструировалось). Театр учреждён Фридрихом II Великим, открыт в 1742 году оперой «Клеопатра и Цезарь» К. Г. Грауна - первого руководителя театра. До 1790 года здесь шли оперы итальянских композиторов, в спектаклях были заняты преимущественно итальянские певцы. В 1790 году поставлены «Свадьба Фигаро» и «Дон Жуан» В. А. Моцарта, в 1815 году - «Фиделио» Л. ван Бетховена.
С середины XIX века выступали знаменитые певцы и певицы из разных стран: В. Шрёдер-Девриент, П. Виардо-Гарсия, позднее А. Патти, М. Ж. Д. Арто, П. Лукка и др. Значительное событие в истории театра - постановка в 1884-1888 годах тетралогии «Кольцо нибелунга» Р. Вагнера. В разное время спектаклями руководили крупные дирижёры и композиторы: Г. Спонтини, Дж. Мейербер, О. Николаи (дирижировал премьерой своей оперы «Виндзорские кумушки» в 1849 году), Ф. Вейнгартнер, К. Мук, Р. Штраус. «Золотой век» оперы связан с деятельностью композитора и дирижёра М. фон Шиллингса (директор театра в 1919-1925 годах) и дирижёра Э. Клайбера (художественный руководитель в 1923-1934 годах).
При активном участии последнего в 1925 году состоялась премьера оперы «Воццек» А. Берга (большой успех постановки способствовал вхождению этого сочинения в репертуар оперных театров мира, в т. ч. СССР), под его руководством состоялись премьеры сценических сочинений Д. Мийо и Х. Пфицнера, первая в Германии постановка оперы «Любовь к трём апельсинам» С. С. Прокофьева (1926 год). В 1939-1945 годах художественный руководитель - Г. фон Караян, в 1944 году с оркестром театра он осуществил одну из первых стереозаписей классической музыки (8-я симфония А. Брукнера). В годы «Третьего рейха» спектаклями дирижировал также В. Фуртвенглер, пели П. Андерс, М. Лоренц, Х. Росвенге, В. Урсуляк, М. Чеботари. Разрушенный в 1945 году, после восстановления (1952-1955 годы, архитектор Р. Паулик) театр открылся постановкой оперы Вагнера «Нюрнбергские мейстерзингеры» (1955 год).
В 1949-1990 годах Немецкая государственная опера находилась на территории Восточного Берлина. В этот период спектаклями дирижировали Ф. Конвичный, Л. фон Матачич, О. Суитнер и др. С 1992 года главный дирижёр (с 2002 года пожизненно) - Д. Баренбойм, под его руководством состоялись премьеры авангардистских опер Э. Картера и Х. В. Хенце. Среди солистов - Т. Адам, П. Шрайер, А. Силья, Х. Цедник, А. Томова-Синтова, Э. Груберова, М. Кожена. С 1992 года сцена Немецкой государственной оперы предоставляется для постановок опер эпохи барокко в стиле аутентичного исполнительства (в т. ч. под управлением Р. Якобса). Оркестр Немецкой государственной оперы - Берлинская государственная капелла (название с 1918 года) - выступает как самостоятельный коллектив.