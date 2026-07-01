НЕМЕЦКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОПЕРА

НЕМЕЦКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОПЕРА - государственная опера Унтер-ден-Линден, старейший оперный театр Берлина.

До 1918 года Ко­ро­лев­ская опе­ра. Зда­ние по­строе­но в 1741-1743 годах архитектор Г. В. фон Кно­бельс­дор­фом (впо­след­ст­вии не­од­но­крат­но ре­кон­ст­руи­ро­ва­лось). Те­атр уч­ре­ж­дён Фрид­ри­хом II Ве­ли­ким, от­крыт в 1742 году опе­рой «Кле­о­пат­ра и Це­зарь» К. Г. Грау­на - пер­во­го ру­ко­во­ди­те­ля те­ат­ра. До 1790 года здесь шли опе­ры итальянских ком­по­зи­то­ров, в спек­так­лях бы­ли за­ня­ты пре­имущественно итальянские пев­цы. В 1790 году по­став­ле­ны «Свадь­ба Фи­га­ро» и «Дон Жу­ан» В. А. Мо­цар­та, в 1815 году - «Фи­де­лио» Л. ван Бет­хо­ве­на .

С середины XIX века вы­сту­па­ли зна­ме­ни­тые пев­цы и пе­ви­цы из раз­ных стран: В. Шрё­дер-Дев­ри­ент, П. Ви­ар­до-Гар­сия, позд­нее А. Пат­ти, М. Ж. Д. Ар­то, П. Лук­ка и др. Зна­чительное со­бы­тие в ис­то­рии те­ат­ра - по­ста­нов­ка в 1884-1888 годах тет­ра­ло­гии «Коль­цо ни­бе­лун­га» Р. Ваг­не­ра. В раз­ное вре­мя спек­так­ля­ми ру­ко­во­ди­ли круп­ные ди­рижё­ры и ком­по­зи­то­ры: Г. Спон­ти­ни, Дж. Мей­ер­бер, О. Ни­ко­лаи (ди­ри­жи­ро­вал пре­мье­рой сво­ей опе­ры «Винд­зор­ские ку­муш­ки» в 1849 году), Ф. Вейн­гарт­нер, К. Мук, Р. Штра­ус. «Зо­ло­той век» оперы свя­зан с дея­тель­но­стью ком­по­зи­то­ра и ди­ри­жё­ра М. фон Шил­линг­са (ди­рек­тор те­ат­ра в 1919-1925 годах) и ди­ри­жёра Э. Клай­бе­ра (художественный руководитель в 1923-1934 годах).

При ак­тив­ном уча­стии по­след­не­го в 1925 году со­стоя­лась пре­мье­ра опе­ры «Воц­цек» А. Бер­га (боль­шой ус­пех по­ста­нов­ки спо­соб­ст­во­вал вхо­ж­де­нию это­го со­чи­не­ния в ре­пер­ту­ар опер­ных те­ат­ров ми­ра, в т. ч. СССР), под его ру­ко­во­дством со­стоя­лись пре­мье­ры сце­нических со­чи­не­ний Д. Мийо и Х. Пфиц­не­ра, пер­вая в Гер­ма­нии по­ста­нов­ка опе­ры «Лю­бовь к трём апель­си­нам» С. С. Про­кофь­е­ва (1926 год). В 1939-1945 годах художественный руководитель - Г. фон Ка­ра­ян, в 1944 году с ор­ке­ст­ром те­ат­ра он осу­ще­ст­вил од­ну из пер­вых сте­рео­за­пи­сей клас­сической му­зы­ки (8-я сим­фо­ния А. Брук­не­ра). В го­ды «Третье­го рей­ха» спек­так­ля­ми ди­ри­жи­ро­вал так­же В. Фурт­венг­лер, пе­ли П. Ан­дерс, М. Ло­ренц, Х. Рос­вен­ге, В. Ур­су­ляк, М. Че­бо­та­ри. Раз­ру­шен­ный в 1945 году, по­сле вос­ста­нов­ле­ния (1952-1955 годы, архитектор Р. Пау­лик) те­атр от­крыл­ся по­ста­нов­кой опе­ры Ваг­не­ра «Нюрн­берг­ские мей­стер­зин­ге­ры» (1955 год).

В 1949-1990 годах Немецкая государственная опера на­хо­ди­лась на тер­ри­то­рии Восточного Бер­ли­на. В этот пе­ри­од спек­так­ля­ми ди­ри­жи­ро­ва­ли Ф. Кон­вич­ный, Л. фон Ма­та­чич, О. Су­ит­нер и др. С 1992 года главный ди­ри­жёр (с 2002 года по­жиз­нен­но) - Д. Ба­рен­бойм, под его ру­ко­во­дством со­стоя­лись пре­мье­ры аван­гар­ди­ст­ских опер Э. Кар­те­ра и Х. В. Хен­це. Сре­ди со­лис­тов - Т. Адам, П. Шрай­ер, А. Си­лья, Х. Цед­ник, А. То­мо­ва-Син­то­ва, Э. Гру­бе­ро­ва, М. Ко­же­на. С 1992 года сце­на Немецкой государственной оперы пре­дос­тав­ля­ет­ся для по­ста­но­вок опер эпо­хи ба­рок­ко в сти­ле ау­тен­тич­но­го ис­пол­ни­тель­ст­ва (в т. ч. под управлением Р. Якоб­са). Ор­кестр Немецкой государственной оперы - Бер­лин­ская государственная ка­пел­ла (название с 1918 года) - вы­сту­па­ет как са­мо­сто­ятельный кол­лек­тив.

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