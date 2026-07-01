НЕМЦЫ В ИСТОРИИ РУССКОЙ АМЕРИКИ

Немцы, как и представители других национальностей, населяющих Российское государство, внесли свой вклад в освоение и развитие новых земель.

У истоков Аляски

Среди новых территорий, которые давно привлекали внимание России, были пространства от Камчатки до Северной Америки. Именно сюда устремлялись многие исследователи и путешественники.

В 1741 – 1742 гг. состоялась Вторая Камчатская экспедиция, в ходе которой были открыты юго-восточный берег Аляски и Алеутские о-ва. В составе экспедиции Г.В. Стеллер – ученый-натуралист, открывший на о-ве Каяк новые виды растений и птиц, описавший «морскую корову», которая уже в 1768 г. подверглась полному истреблению русскими охотниками на пушного зверя.

Военные и гражданские чины

Сибирские губернаторы немецкого происхождения И.В. Якоби и А.И. Бриль многое сделали для поддержки освоения Алеутских о-вов в XVIII в. Стараниями губернатора Л.Т. Нагеля в 1797 – 1798 гг. была создана Соединенная Американская компания – будущая Российско-Американская компания (РАК), управлявшая Русской Америкой вплоть до 1867 г. Именно после ее организации количество немцев в этих краях заметно возросло.

Оставили свой заметный след в изучении и освоении Русской Америки такие немцы, как О.Е. Коцебу, Ф.П. Врангель, Ф.П. Литке, Е.А. Беренс. Отдельные немцы, будучи офицерами российского флота, плавали командирами судов РАК. Например, в середине XIX в. Ф.К. Верман и Ф.Ф. Коскуль водили корабли компании в различные порты колоний.

Наряду с военными моряками на службе РАК были и гражданские. Самый известный из них – Х.М. Бенземан. Он не только плавал на судах РАК, но и проводил гидрографическое описание берегов Русской Америки.

Чиновники и администраторы РАК

Безусловно, заметный вклад в развитие Русской Америки внесли ее правители. За время существования Русской Америки ею правили 12 человек, из них три человека были немцами по происхождению: Л.А. Гагемейстер, Ф.П. Врангель и Н.Я. Розенберг. Все они были военными моряками, так как с 1818 г. руководить колониальными землями могли только офицеры императорского флота.

Новые исследования неизведанных берегов

В конце XVIII в. усилилось внимание к исследованию севера Тихого океана и земель Русской Америки. Многочисленные экспедиции устремились в регион. В составе экспедиции И.И. Биллингса – Г.А. Сарычева, которая состоялась в 1785 – 1795 гг., был К. Мерк – врач и натуралист, который вместе со всеми изучал Северо-Восточную Сибирь, Алеутские о-ва и Северную Америку, собрал зоологическую, ботаническую, геологическую и этнографическую коллекции.

Другой видный врач и натуралист Г.Х. Лангсдорф, бывший в составе экспедиции И.Ф. Крузенштерна – Ю.Ф. Лисянского в 1803 – 1806 гг., побывал на Алеутских о-вах, Аляске, в Калифорнии, собрал данные о климате, животном и растительном мире, этнографии аборигенов.

На службе в колониях

Были немцы-ученые, которые работали непосредственно в Русской Америке. В.А. Миддендорф возглавлял магнитную обсерваторию в Ново-Архангельске в 1848 г. Оставаясь здесь почти двенадцать лет, он собрал сведения об индейцах тлинкитах. Другой немец Ф.П. Аделунг, основываясь на материалах экспедиций на Алеутские о-ва и Аляску, подготовил несколько словарей языков туземцев Русской Америки.

Кто же эти немцы?

Большинство немцев, связанных с Русской Америкой, были родом из Прибалтики и северных земель Германии, занимались работой, связанной с морем. Они активно включались в различные экспедиции и становились участниками дальних странствий.