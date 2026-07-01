НЕМЦОВА БОЖЕНА

НЕМЦОВА БОЖЕНА - чешская писательница.

Из бед­ной се­мьи. С 1821 года жи­ла в де­рев­не близ До­маж­ли­це, вос­пи­ты­ва­лась ба­буш­кой. В 1837 году примк­ну­ла к пат­рио­тическому дви­же­нию, с 1848 года член пар­тии «Чеш­ско- мо­рав­ское брат­ст­во». По­сле по­ра­же­ния Праж­ско­го вос­ста­ния 1848 года со­труд­ни­ча­ла с ли­бе­раль­ной газетой «Národní noviny», из­да­вав­шей­ся К. Гав­ли­че­ком-Бо­ров­ским. Де­бю­ти­ро­ва­ла в пе­ча­ти пат­рио­тическим стихотворением «Чеш­ским жен­щи­нам» («Ženám českým», 1843 год).

Немцова - ос­но­во­по­лож­ни­ца современной чешской про­зы. Пер­вое про­за­ическое со­чи­не­ние - цикл «На­род­ные сказ­ки и пре­да­ния» («Národní báchorky a pověsti», ч. 1-7, 1845-1847 годы), со­еди­няю­щий фольк­лор­ные сю­же­ты с ро­ман­тическими мо­ти­ва­ми. Наи­бо­лее зна­чительное со­чи­не­ние - со­ци­аль­но-пси­хо­ло­гическая по­весть «Ба­буш­ка» («Babička», 1855 год, русский перевод 1866 год), от­ра­зив­шая вос­по­ми­на­ния Немцовой о сча­ст­ли­вом дет­ст­ве, в ко­то­рой идеа­ли­за­ция сель­ской жиз­ни и лю­дей из на­ро­да со­че­та­ет­ся с реа­ли­стичными за­ри­сов­ка­ми кре­сть­ян­ско­го бы­та; по­весть на­пи­са­на жи­вым раз­го­вор­ным язы­ком, в ней ис­поль­зо­ва­ны на­род­но-пе­сен­ные и ска­зоч­ные мо­ти­вы.

Луч­шим сво­им про­из­ве­де­ни­ем Немцова счи­та­ла по­весть «Гор­ная де­рев­ня» («Pohorská vesnice», 1856 год), про­ник­ну­тую меч­той о со­ци­аль­ной гар­мо­нии ме­ж­ду гос­под­ствую­щим клас­сом и про­стым на­ро­дом, но­си­те­лем веч­ных мо­раль­ных цен­но­стей. Кри­ти­ка со­ци­аль­ных про­ти­во­ре­чий в де­рев­не и го­ро­де с фи­лан­тро­пических по­зи­ций, ши­ро­кое изо­бра­же­ние народных ти­пов ха­рак­тер­ны для по­вес­тей «Ба­руш­ка» («Baruška», 1853 год), «Кар­ла» («Karla»), «Сё­ст­ры» («Sestry», обе 1855 год), «Бед­ные лю­ди» («Chudí lidé», 1856 год); са­ти­рическое на­ча­ло осо­бен­но силь­но вы­ра­же­но в по­вес­ти «В зам­ке и око­ло зам­ка» («V zámku a v podzámči», 1856 год).

Фольк­лор­ный ма­те­ри­ал, со­б­ран­ный Немцовой во вре­мя пре­бы­ва­ния в Сло­ва­кии (1850 год), был по­ло­жен в ос­но­ву «Сло­вац­ких ска­зок и ле­генд» («Slovenské pohádky a pověsti», 1857-1958 годы). Сре­ди др. со­чи­не­ний: цикл эт­но­гра­фических очер­ков «Кар­ти­ны до­маж­лиц­ких ок­ре­ст­но­стей» («Ob­ra­zy z okolí Domažlického», 1845-1846 годы), пуб­ли­ци­стический очерк «Сель­ская по­ли­ти­ка» («Sel­ská politika», 1848 год); по­весть «Ди­кая Ба­ра» («Divá Bára», 1856 год, эк­ра­ни­за­ция В. Че­ха, 1949 год).