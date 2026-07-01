НЕМЦОВА БОЖЕНА
НЕМЦОВА БОЖЕНА - чешская писательница.
Из бедной семьи. С 1821 года жила в деревне близ Домажлице, воспитывалась бабушкой. В 1837 году примкнула к патриотическому движению, с 1848 года член партии «Чешско- моравское братство». После поражения Пражского восстания 1848 года сотрудничала с либеральной газетой «Národní noviny», издававшейся К. Гавличеком-Боровским. Дебютировала в печати патриотическим стихотворением «Чешским женщинам» («Ženám českým», 1843 год).
Немцова - основоположница современной чешской прозы. Первое прозаическое сочинение - цикл «Народные сказки и предания» («Národní báchorky a pověsti», ч. 1-7, 1845-1847 годы), соединяющий фольклорные сюжеты с романтическими мотивами. Наиболее значительное сочинение - социально-психологическая повесть «Бабушка» («Babička», 1855 год, русский перевод 1866 год), отразившая воспоминания Немцовой о счастливом детстве, в которой идеализация сельской жизни и людей из народа сочетается с реалистичными зарисовками крестьянского быта; повесть написана живым разговорным языком, в ней использованы народно-песенные и сказочные мотивы.
Лучшим своим произведением Немцова считала повесть «Горная деревня» («Pohorská vesnice», 1856 год), проникнутую мечтой о социальной гармонии между господствующим классом и простым народом, носителем вечных моральных ценностей. Критика социальных противоречий в деревне и городе с филантропических позиций, широкое изображение народных типов характерны для повестей «Барушка» («Baruška», 1853 год), «Карла» («Karla»), «Сёстры» («Sestry», обе 1855 год), «Бедные люди» («Chudí lidé», 1856 год); сатирическое начало особенно сильно выражено в повести «В замке и около замка» («V zámku a v podzámči», 1856 год).
Фольклорный материал, собранный Немцовой во время пребывания в Словакии (1850 год), был положен в основу «Словацких сказок и легенд» («Slovenské pohádky a pověsti», 1857-1958 годы). Среди др. сочинений: цикл этнографических очерков «Картины домажлицких окрестностей» («Obrazy z okolí Domažlického», 1845-1846 годы), публицистический очерк «Сельская политика» («Selská politika», 1848 год); повесть «Дикая Бара» («Divá Bára», 1856 год, экранизация В. Чеха, 1949 год).