НЕМАН
НЕМАН - город в России, в северо-восточной части Калининградской области, центр Неманского района.
Население 11,7 тысяч человек (2012 год). Расположен на левом берегу реки Неман, на границе с Литвой. Железнодорожная станция (грузовое сообщение); ближайшая пассажирская железнодорожная станция - в городе Советск (12 км от Немана).
Основан в 1289 году на месте захваченной рыцарями Тевтонского ордена древнепрусской крепости Раганита (Raganita). Первоначально обновлённая дерево-земляная крепость называлась Ландесхут (Landeshut), позднее за ней закрепилось прежнее (но германизированное) название Рагнит. Центр комтурства Тевтонского ордена (1289-1525 годы). Замок неоднократно разрушался вследствие набегов литовцев, в 1397-1409 годах перестроен в камне (мастер Альбрехт из Кёнигсберга под руководством Н. Фелленштайна), стал одной из опорных крепостей ордена на реке Неман (немецкий Мемель). В начале Тринадцатилетней войны 1454-1466 годов замок оказался под властью Прусского союза, но в 1455 году вновь перешёл к ордену.
С 1525 года в составе Герцогства (с 1701 года Королевства) Пруссия. В 1722 году прусский король Фридрих Вильгельм I даровал сформировавшемуся близ замка поселению городские права. В 1818-1922 годах центр одноименного района Пруссии Восточной. В 1892 году открыто движение по железнодорожной линии Рагнит - Тильзит (ныне Советск). В 1922-1945 годах в составе района Тильзит - Рагнит Гумбинненского правительственного округа провинции Восточная Пруссия. Взят частями Красной Армии в ходе Восточно-Прусской операции 1945 года, серьёзно разрушен. Согласно решению Берлинской (Потсдамской) конференции 1945 года, город в составе северной части Восточной Пруссии передан СССР. Центр Рагнитского района Кёнигсбергской (с 04.07.1946 года Калининградской) области (апрель - сентябрь 1946 год). В 1947 году переименован в Неман Центр Советского (1947-1958 годы) и Неманского (1958-1963 годы, 1965-2004 годы, с 2007 года) районов Калининградской области.
В центре города возвышаются руины замка Рагнит (пострадал от пожара в 1829 году) - 4-этажное сооружение с квадратным внутренним двором, 5-ярусной дозорной башней (высота 25 м), лаконичными фасадами, украшенными стрельчатыми нишами. Сохранились здание евангелической церкви (1772 год, проект И. Ф. Фишера; башня - 1853 год), т. н. Партайбург (дом общины; 1930-е годы; ныне спортивный зал), частично - городская застройка XVIII - начала XX веков (в т. ч. выполненная по проекту немецкого архитектора И. Шультхайса фон Унфридта, 1720-е годы). Церковь Святых Новомучеников Российских (1994 год). Памятники: жителям города, павшим в годы Первой мировой войны (1924 год, реставрирован в 1991 году), на братской могиле советских воинов, погибших при взятии Рагнита в 1945 году (1948 год, реставрирован в 2003 году).
Градообразующее предприятие - целлюлозно-бумажный комбинат (создан на базе построенного в 1912 году завода; основная продукция - бумага, картон и целлюлоза). Предприятия металлообрабатывающей (российско-шведской компания «РосБалтикум» - контейнеры и др.), деревообрабатывающей, лёгкой и пищевой промышленности.
В 15 км к юго-востоку от Немана строится (2012 год) Балтийская АЭС. Близ Немана, в поселке Ульяново, - руины кирхи (1772 год, башня - 1893 год); в поселке Горино - башня-памятник О. фон Бисмарку (1911-1912 годы).