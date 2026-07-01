НЕМАН

НЕМАН - город в России, в северо-восточной части Калининградской области, центр Неманского района.

Население 11,7 тысяч человек (2012 год). Рас­по­ло­жен на ле­вом бе­ре­гу реки Не­ман, на гра­ни­це с Лит­вой . Железнодорожная стан­ция (гру­зо­вое со­об­ще­ние); бли­жай­шая пас­са­жир­ская железнодорожная стан­ция - в городе Со­ветск (12 км от Немана).

Ос­но­ван в 1289 году на мес­те за­хва­чен­ной ры­ца­ря­ми Тев­тон­ско­го ор­де­на древнепрусской кре­по­сти Ра­га­ни­та (Raganita). Пер­во­на­чаль­но об­нов­лён­ная де­ре­во-зем­ля­ная кре­пость на­зы­ва­лась Лан­дес­хут (Landeshut), позд­нее за ней закре­пи­лось преж­нее (но гер­ма­ни­зи­ро­ван­ное) название Раг­нит. Центр ком­тур­ст­ва Тев­тон­ско­го ор­де­на (1289-1525 годы). За­мок не­од­но­крат­но раз­ру­шал­ся вслед­ст­вие на­бе­гов ли­тов­цев, в 1397-1409 годах пе­ре­стро­ен в кам­не (мас­тер Альб­рехт из Кё­нигс­бер­га под руководством Н. Фел­лен­штай­на), стал од­ной из опор­ных кре­по­стей орде­на на реке Не­ман (немецкий Ме­мель). В на­ча­ле Три­на­дца­ти­лет­ней вой­ны 1454-1466 годов за­мок ока­зал­ся под вла­стью Прус­ско­го сою­за, но в 1455 году вновь пе­ре­шёл к ор­де­ну.

С 1525 года в со­ста­ве Гер­цог­ст­ва (с 1701 года Ко­ро­лев­ст­ва) Прус­сия. В 1722 году прусский ко­роль Фрид­рих Виль­гельм I да­ро­вал сфор­ми­ро­вав­ше­му­ся близ зам­ка по­се­ле­нию городские пра­ва. В 1818-1922 годах центр од­но­именного рай­она Прус­сии Вос­точ­ной. В 1892 году от­кры­то дви­же­ние по железнодорожной ли­нии Раг­нит - Тиль­зит (ны­не Со­ветск). В 1922-1945 годах в со­ста­ве района Тиль­зит - Раг­нит Гум­бин­нен­ско­го пра­ви­тель­ст­вен­но­го ок­ру­га провинции Восточная Прус­сия. Взят час­тя­ми Крас­ной Ар­мии в хо­де Вос­точ­но-Прус­ской опе­ра­ции 1945 года, серь­ёз­но раз­ру­шен. Со­глас­но ре­ше­нию Бер­лин­ской (Пот­сдам­ской) кон­фе­рен­ции 1945 года , го­род в со­ставе северной час­ти Восточной Прус­сии пе­ре­дан СССР. Центр Раг­нит­ско­го района Кё­нигс­берг­ской (с 04.07.1946 года Ка­ли­нин­град­ской) области (апрель - сентябрь 1946 год). В 1947 году пе­ре­име­но­ван в Неман Центр Со­вет­ско­го (1947-1958 годы) и Не­ман­ско­го (1958-1963 годы, 1965-2004 годы, с 2007 года) рай­онов Ка­ли­нин­град­ской области.

В цен­тре го­ро­да воз­вы­ша­ют­ся руи­ны зам­ка Раг­нит (по­стра­дал от по­жа­ра в 1829 году) - 4-этаж­ное со­ору­же­ние с квад­рат­ным внутренним дво­ром, 5-ярус­ной до­зор­ной баш­ней (высота 25 м), ла­ко­нич­ны­ми фа­са­да­ми, ук­ра­шен­ны­ми стрель­ча­ты­ми ни­ша­ми. Со­хра­ни­лись зда­ние еван­ге­лической церк­ви (1772 год, про­ект И. Ф. Фи­ше­ра; баш­ня - 1853 год), т. н. Пар­тай­бург (дом об­щи­ны; 1930-е годы; ны­не спор­тив­ный зал), час­тич­но - городская за­строй­ка XVIII - начала XX веков (в т. ч. вы­пол­нен­ная по про­ек­ту немецкого архитектора И. Шульт­хай­са фон Ун­фрид­та, 1720-е годы). Цер­ковь Свя­тых Но­во­му­че­ни­ков Рос­сий­ских (1994 год). Па­мят­ни­ки: жи­те­лям го­ро­да, пав­шим в го­ды Первой ми­ро­вой вой­ны (1924 год, ре­ста­ври­ро­ван в 1991 году), на брат­ской мо­ги­ле советских вои­нов, по­гиб­ших при взя­тии Раг­ни­та в 1945 году (1948 год, ре­ста­ври­ро­ван в 2003 году).

Гра­до­об­ра­зую­щее пред­при­ятие - цел­лю­лоз­но-бу­маж­ный ком­би­нат (соз­дан на ба­зе по­стро­ен­но­го в 1912 году за­во­да; основная про­дук­ция - бу­ма­га, кар­тон и цел­лю­ло­за). Пред­при­ятия ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щей (российско-шведской ком­па­ния «Рос­Бал­ти­кум» - кон­тей­не­ры и др.), де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей, лёг­кой и пи­ще­вой промышленности.

В 15 км к юго-вос­то­ку от Немана стро­ит­ся (2012 год) Бал­тий­ская АЭС. Близ Немана, в поселке Уль­я­но­во, - руи­ны кир­хи (1772 год, баш­ня - 1893 год); в поселке Го­ри­но - баш­ня-па­мят­ник О. фон Бис­мар­ку (1911-1912 годы).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)