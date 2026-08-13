НЭЛЕПП ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ
НЭЛЕПП ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ - российский певец, народный артист СССР (1951).
В 1927 году окончил военно-топографическую школу в Ленинграде, в 1930 году - Ленинградскую консерваторию (класс И.С. Томарса). В 1929-1944 годах солист Ленинградского театра оперы и балета, дебютировал в партии Ленского («Евгений Онегин» П.И. Чайковского); уже в 1929 году Л.В. Собинов отмечал у Нэлеппа исключительные вокальные данные и предсказал ему будущее «мировой оперной величины». В 1944-1957 годах солист московского Большого театра. Главными в репертуаре Нэлеппа были партии романтического амплуа: Герман («Пиковая дама» Чайковского; запись 1950, дирижёр А.Ш. Мелик-Пашаев), Садко («Садко» Н.А. Римского-Корсакова, запись 1952 года, дирижёр Н.С. Голованов; обе партии - вершины искусства Нэлеппа), Собинин («Иван Сусанин» М.И. Глинки), Гвидон, Левко («Сказка о царе Салтане», «Майская ночь» Римского-Корсакова), Хозе («Кармен» Ж. Бизе), Радамес («Аида» Дж. Верди), Флорестан («Фиделио» Л. ван Бетховена), Еник («Проданная невеста» Б. Сметаны), Йонтек («Галька» С. Монюшко). Участник первой постановки оперы «Декабристы» Ю.А. Шапорина (партия Каховского, 1953, Большой театр). В камерном репертуаре Нэлеппа - романсы и песни Глинки, Чайковского, А.П. Бородина, А.С. Даргомыжского, А.Е. Варламова, С.В. Рахманинова, Р.М. Глиэра и др. Сыграл роль Самозванца в фильме-опере «Борис Годунов» (1954). Государственная премия СССР (1942, 1949, 1950).
В 2009 году снят т/ф «Г. Нэлепп - звезда советской оперы».