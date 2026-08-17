Нёльдеке, Теодор

Нёльдеке ( нем. Nöldeke) , Теодор (02.03.1836, Харбург, ныне в черте г. Гамбурга — 25.12.1930, Карлсруэ) — немецкий востоковед, филолог и историк. Родился в семье потомственного пастора. Выпускник Гёттингенского университета. В 1856 защитил докторскую диссертацию «О происхождении и составе коранических сур и самого Корана». С 1864 — экстраординарный, с 1868 — первый ординарный профессор восточных языков Кильского университета. В 1872–1906 — заведующий кафедры семитских языков Страсбургского университета. Положил начало научному изучению коранического текста, а предложенная им хронология его создания (три «мекканских» и один «мединский» периоды) сохраняет значение поныне. Издал ряд памятников среднеперсидской и доисламской арабской литературы. В 1879 опубликовал с комментариями немецкий перевод разделов по истории Сасанидов из летописи Табари . Автор грамматик классического сирийского, мандейского и новоарамейского урмийского языков, фундаментальных трудов по семитскому языкознанию, исторической грамматике арабского языка, религиоведению, истории и этнографии народов Ближнего Востока, исследований крупнейших литературных памятников региона (всего около 700 работ по гебраистике, сирологии, арабистике , иранистике и тюркологии), которые отличает углубленный текстологический анализ, широкий подход к проблемам и тщательность аргументации. Фундаментальная «История Корана» в 3 томах, созданная Н. в тесном сотрудничестве с Ф. Швалли и завершенная уже после смерти Н. его учениками, остается базовым трудом для современного исламоведения.

Соч .: (кроме упомянутых в статье): Aufsätze zur persischen Geschichte. Leipzig, 1887 [сб. ст. из «Британской энциклопедии» в нем. пер.]; Die semitischen Sprachen: Eine Skizze. Leipzig, 1887, 1892 (рус. пер.: Семитские языки и народы / Ред.: А. Е. Крымский. В 3‑х ч. М., 1903–1912); Beiträge zur Geschichte des Alexanderromans. Wien, 1890; Orientalische Skizzen. Вerlin, 1892 (авторизованный англ. пер.: Sketches from Eastern History. London–Edinburgh, 1892); Das iranische Nationalepos. Strassburg, 1896. Т. К. Кораев.