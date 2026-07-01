НЕКРАСОВ НИКОЛАЙ ВИССАРИОНОВИЧ

НИКОЛАЙ ВИССАРИОНОВИЧ - российский политический и государственный деятель.

Из се­мьи свя­щен­ни­ка. Окон­чил Санкт-Пе­тербургский институт пу­тей со­об­ще­ния (1902 год). За­тем пре­по­да­вал на инженерно-стро­ительном от­деле­нии Том­ско­го тех­но­ло­гического института, в 1903-1905 годах ста­жи­ро­вал­ся в Гер­ма­нии и Швей­ца­рии для под­го­тов­ки к про­фес­сор­ско­му зва­нию (спе­циа­ли­зи­ро­вал­ся в об­лас­ти мос­то­строе­ния). С 1906 года исполняющий обязанности экс­т­ра­ор­ди­нар­но­го профессора Том­ско­го тех­но­ло­гического института, сек­ре­тарь инженерер-стро­ительные от­де­ле­ния института (1906-1908 годы).

В 1904 года сбли­зил­ся с дея­те­ля­ми Сою­за ос­во­бо­ж­де­ния, по дан­ным за­гра­нич­ной аген­ту­ры Деп-та по­ли­ции, под­дер­жи­вал свя­зи с эсе­ра­ми. По воз­вра­ще­нии в Рос­сию был од­ним из ор­га­ни­за­то­ров груп­пы Ака­де­ми­че­ско­го сою­за в Том­ске. Позд­нее примк­нул к ка­де­там ( Кон­сти­ту­ци­он­но-де­мо­кра­тической пар­тии; КДП ), де­ле­гат 3-го съез­да пар­тии ка­де­тов (апрель/май 1906 года). Осе­нью 1906 года воз­гла­вил Том­ский гу­берн­ский комитет КДП, с 1909 года член ЦК пар­тии, при­сое­ди­нил­ся к его ле­во­му кры­лу. Депутат Государственной ду­мы 3-го (1907-1912 годы) и 4-го (1912-1917 годы) со­зы­вов, один из ру­ко­во­ди­те­лей, с 1912 года то­ва­рищ председателя фрак­ции КДП, при­зы­вал к со­труд­ни­че­ст­ву с ле­вы­ми фрак­ция­ми Ду­мы (в ча­ст­но­сти, с тру­до­ви­ка­ми).

Сто­рон­ник по­все­ме­ст­но­го раз­ви­тия ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния, под­дер­жи­вал идеи си­бир­ско­го об­ла­ст­ни­че­ст­ва, до­би­вал­ся вве­де­ния в крае земств, тре­бо­вал ог­ра­дить ко­рен­ных жи­те­лей Си­би­ри (ино­род­цев) от «хищ­ни­че­ской экс­плуа­та­ции», пре­дос­та­вить им пра­во уст­раи­вать свою жизнь в со­от­вет­ст­вии с народными тра­ди­ция­ми. В 1908 году примк­нул к ма­со­нам , вхо­дил в ло­жу «Ро­зы» (т. н. дум­ское, или «по­ли­ти­че­ское», ма­сон­ст­во), сек­ре­тарь Верх­не­го со­ве­та «Вели­кий Вос­ток на­ро­дов Рос­сии» (1908-1912 годы , 1915 год), председатель ма­сон­ско­го «кон­вен­та» (съез­да) ле­том 1912 года в Мо­ск­ве. В начале 1914 года в про­ти­во­вес пред­ло­жен­ной П. Н. Ми­лю­ко­вым так­ти­ке «изо­ля­ции пра­ви­тель­ст­ва» Некрасов до­ка­зы­вал не­об­хо­ди­мость бо­лее ре­ши­тель­но­го дав­ле­ния на не­го.

С начала Первой ми­ро­вой вой­ны уча­ст­во­вал в дея­тель­но­сти Сою­за го­ро­дов, Си­бир­ско­го общества по­да­чи по­мо­щи боль­ным и ра­не­ным вои­нам и по­стра­дав­шим от вой­ны, Осо­бо­го со­ве­ща­ния по обо­ро­не госу­дар­ст­ва, был чле­ном Зем­го­ра. В ию­не 1915 года вы­шел из со­ста­ва ЦК КДП. Вид­ный дея­тель «Про­грес­сив­но­го бло­ка», в 1915 году рас­смат­ри­вал­ся оп­по­зи­ци­ей в ка­че­ст­ве кан­ди­да­та на пост министра пу­тей со­об­ще­ния. В феврале 1916 года вновь из­бран членом ЦК КДП. С но­ября 1916 года то­ва­рищ председателя Государственной ду­мы. По вер­сии ря­да ис­сле­до­ва­те­лей, вме­сте с А. И. Гуч­ко­вым уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке за­го­во­ра с це­лью сме­ще­ния императора Ни­ко­лая II .

В хо­де Февральской ре­во­лю­ции 1917 года во­шёл в со­став Временного комитета Государственной ду­мы, под­го­то­вил про­ект ак­та об от­ка­зе великого князя Ми­хаи­ла Алек­сан­д­ро­ви­ча при­нять власть по­сле от­ре­че­ния от пре­сто­ла Ни­ко­лая II, а так­же пред­ло­же­ние о вве­де­нии в Рос­сии рес­пуб­ли­кан­ской фор­мы прав­ле­ния. Ми­нистр пу­тей со­об­ще­ния Вре­мен­но­го пра­ви­тель­ст­ва [02(15).03-04(17).07.1917 года], пы­тал­ся на­ла­дить де­ло­вое со­труд­ни­че­ст­во с проф­сою­за­ми же­лез­но­до­рож­ни­ков, по­сле ап­рель­ско­го кри­зи­са Временного пра­ви­тель­ст­ва от­стаи­вал не­об­хо­ди­мость соз­да­ния коа­лиционного пра­ви­тель­ст­ва с уча­сти­ем уме­рен­ных со­циа­ли­стов и ско­рей­ше­го со­зы­ва Уч­ре­дительного со­б­ра­ния.

Уча­ст­во­вал в ра­бо­те 1-го Все­российского съез­да со­ве­тов ра­бо­чих и сол­да­тс­ких де­пу­та­тов, 2-го Об­ще­ка­зачь­е­го съез­да (оба - июнь 1917 года, Пет­ро­град), в пе­ре­го­во­рах с Украинской центральной ра­дой об ав­то­ном­ном ста­ту­се Ук­раи­ны и при­зна­нии Ге­не­раль­но­го сек­ре­та­риа­та ор­га­ном Врем. пра­ви­тель­ст­ва в крае. Во вре­мя июль­ско­го кри­зи­са Врем. пра­ви­тель­ст­ва де­мон­ст­ра­тив­но вы­шел из КДП и всту­пил в Рос. ра­ди­кально-де­мо­кра­тич. пар­тию. Зам. мин.- пред. Временного пра­ви­тель­ст­ва [08(21).07-21.07(03.08).1917 года], с 25 ию­ля (7 августа) - заместитель министра-председателя и министр фи­нан­сов, один из бли­жай­ших со­труд­ни­ков А. Ф. Ке­рен­ско­го. Во вре­мя Кор­ни­ло­ва вы­сту­п­ле­ния 1917 года вы­ска­зал­ся за от­став­ку Ке­рен­ско­го ра­ди пре­дот­вра­ще­ния воо­руженного кон­флик­та, 31.08(13.09).1917 года уво­лен с по­ста ми­ни­ст­ра и в на­ча­ле сен­тяб­ря на­зна­чен генерал-гу­бер­на­то­ром Великого княжества Фин­лянд­ско­го.

По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года уча­ст­во­вал в дея­тель­но­сти под­поль­но­го Временного пра­ви­тель­ст­ва. С мар­та 1918 года управ­ляю­щий московской кон­то­рой Сою­за Си­бир­ских кре­дит­ных сою­зов, за­тем под чу­жим име­нем ра­бо­тал в коо­пе­ра­тив­ных уч­ре­ж­де­ни­ях Ка­за­ни. В 1921 году аре­сто­ван по до­но­су, дос­тав­лен в Мо­ск­ву, вско­ре ос­во­бо­ж­дён, ра­бо­тал в Цен­тро­сою­зе, пре­по­да­вал в 1-м МГУ, Институте народного хо­зяй­ст­ва и Московском институте по­треб­ко­опе­ра­ции.

Один из ре­дак­то­ров 3-го то­ма («Фи­нан­сы и от­чётность») «Тор­го­вой эн­цик­ло­пе­дии» (1924 год), ав­тор мо­но­гра­фии «Коо­пе­ра­тив­ная тор­гов­ля» (ч. 1-3, 1926-1928 годы). В 1930 году аре­сто­ван по т. н. де­лу Со­юз­но­го бю­ро ЦК РСДРП (мень­ше­ви­ков), в 1931 году при­го­во­рён к 10 го­дам ла­ге­рей. Ра­бо­тал на строи­тель­ст­ве Бе­ло­мор­ско-Балтийского ка­на­ла и ка­на­ла Мо­ск­ва - Вол­га, в 1933 году дос­роч­но ос­во­бо­ж­дён, в 1934 году на­гра­ж­дён ор­де­ном Тру­до­во­го Крас­но­го Зна­ме­ни. С 1937 года ра­бо­тал на Вол­го­строе. В 1939 году вновь аре­сто­ван. Во­енной кол­ле­ги­ей Вер­хов­но­го су­да СССР при­го­во­рён к выс­шей ме­ре на­ка­за­ния. Рас­стре­лян. Реа­би­ли­ти­ро­ван в 1991 году.