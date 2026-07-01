НЕКРАСОВ НИКОЛАЙ ВИССАРИОНОВИЧ
НИКОЛАЙ ВИССАРИОНОВИЧ - российский политический и государственный деятель.
Из семьи священника. Окончил Санкт-Петербургский институт путей сообщения (1902 год). Затем преподавал на инженерно-строительном отделении Томского технологического института, в 1903-1905 годах стажировался в Германии и Швейцарии для подготовки к профессорскому званию (специализировался в области мостостроения). С 1906 года исполняющий обязанности экстраординарного профессора Томского технологического института, секретарь инженерер-строительные отделения института (1906-1908 годы).
В 1904 года сблизился с деятелями Союза освобождения, по данным заграничной агентуры Деп-та полиции, поддерживал связи с эсерами. По возвращении в Россию был одним из организаторов группы Академического союза в Томске. Позднее примкнул к кадетам (Конституционно-демократической партии; КДП), делегат 3-го съезда партии кадетов (апрель/май 1906 года). Осенью 1906 года возглавил Томский губернский комитет КДП, с 1909 года член ЦК партии, присоединился к его левому крылу. Депутат Государственной думы 3-го (1907-1912 годы) и 4-го (1912-1917 годы) созывов, один из руководителей, с 1912 года товарищ председателя фракции КДП, призывал к сотрудничеству с левыми фракциями Думы (в частности, с трудовиками).
Сторонник повсеместного развития местного самоуправления, поддерживал идеи сибирского областничества, добивался введения в крае земств, требовал оградить коренных жителей Сибири (инородцев) от «хищнической эксплуатации», предоставить им право устраивать свою жизнь в соответствии с народными традициями. В 1908 году примкнул к масонам, входил в ложу «Розы» (т. н. думское, или «политическое», масонство), секретарь Верхнего совета «Великий Восток народов России» (1908-1912 годы , 1915 год), председатель масонского «конвента» (съезда) летом 1912 года в Москве. В начале 1914 года в противовес предложенной П. Н. Милюковым тактике «изоляции правительства» Некрасов доказывал необходимость более решительного давления на него.
С начала Первой мировой войны участвовал в деятельности Союза городов, Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны, Особого совещания по обороне государства, был членом Земгора. В июне 1915 года вышел из состава ЦК КДП. Видный деятель «Прогрессивного блока», в 1915 году рассматривался оппозицией в качестве кандидата на пост министра путей сообщения. В феврале 1916 года вновь избран членом ЦК КДП. С ноября 1916 года товарищ председателя Государственной думы. По версии ряда исследователей, вместе с А. И. Гучковым участвовал в подготовке заговора с целью смещения императора Николая II.
В ходе Февральской революции 1917 года вошёл в состав Временного комитета Государственной думы, подготовил проект акта об отказе великого князя Михаила Александровича принять власть после отречения от престола Николая II, а также предложение о введении в России республиканской формы правления. Министр путей сообщения Временного правительства [02(15).03-04(17).07.1917 года], пытался наладить деловое сотрудничество с профсоюзами железнодорожников, после апрельского кризиса Временного правительства отстаивал необходимость создания коалиционного правительства с участием умеренных социалистов и скорейшего созыва Учредительного собрания.
Участвовал в работе 1-го Всероссийского съезда советов рабочих и солдатских депутатов, 2-го Общеказачьего съезда (оба - июнь 1917 года, Петроград), в переговорах с Украинской центральной радой об автономном статусе Украины и признании Генерального секретариата органом Врем. правительства в крае. Во время июльского кризиса Врем. правительства демонстративно вышел из КДП и вступил в Рос. радикально-демократич. партию. Зам. мин.- пред. Временного правительства [08(21).07-21.07(03.08).1917 года], с 25 июля (7 августа) - заместитель министра-председателя и министр финансов, один из ближайших сотрудников А. Ф. Керенского. Во время Корнилова выступления 1917 года высказался за отставку Керенского ради предотвращения вооруженного конфликта, 31.08(13.09).1917 года уволен с поста министра и в начале сентября назначен генерал-губернатором Великого княжества Финляндского.
После Октябрьской революции 1917 года участвовал в деятельности подпольного Временного правительства. С марта 1918 года управляющий московской конторой Союза Сибирских кредитных союзов, затем под чужим именем работал в кооперативных учреждениях Казани. В 1921 году арестован по доносу, доставлен в Москву, вскоре освобождён, работал в Центросоюзе, преподавал в 1-м МГУ, Институте народного хозяйства и Московском институте потребкооперации.
Один из редакторов 3-го тома («Финансы и отчётность») «Торговой энциклопедии» (1924 год), автор монографии «Кооперативная торговля» (ч. 1-3, 1926-1928 годы). В 1930 году арестован по т. н. делу Союзного бюро ЦК РСДРП (меньшевиков), в 1931 году приговорён к 10 годам лагерей. Работал на строительстве Беломорско-Балтийского канала и канала Москва - Волга, в 1933 году досрочно освобождён, в 1934 году награждён орденом Трудового Красного Знамени. С 1937 года работал на Волгострое. В 1939 году вновь арестован. Военной коллегией Верховного суда СССР приговорён к высшей мере наказания. Расстрелян. Реабилитирован в 1991 году.