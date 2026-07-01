НЕКРАСОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (ЭКОНОМИСТ)
НЕКРАСОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ - российский экономист, академик АН СССР (1968 год).
Окончил экономический факультет Иркутского университета (1929 год). Работал в Восточно-Сибирском отделении Геологического комитета (1924-1932 годы). В 1939-1949 годах возглавлял в Госплане СССР работы по газификации народного хозяйства.
Работа Некрасова «О размещении промышленности моторного топлива в СССР» (1938 год) принесла ему известность в научных кругах. В главном теоретическом труде - «Региональная экономика. Теория, проблемы, методы» (1975 год) впервые в отечественной научной литературе Некрасов систематизировал принципиальные положения нового направления в экономической науке - региональной экономики и обосновал её место в формировании государственной региональной политики.
Работал в Совете по изучению производительных сил при Госплане СССР (1957-1979 годы, председатель в 1966-1978 годах), на который были возложены разработка научных основ размещения производительных сил и подготовка предплановых научных материалов. В 1962 году Некрасов выдвинул и научно обосновал идею разработки Генеральной схемы размещения производительных сил СССР на длительную перспективу. Был создан (1963 год) и под руководством Некрасова функционировал Научный совет АН СССР по проблеме «Размещение производительных сил СССР».
Под руководством Некрасова в 1969-1979 годах были разработаны указанные схемы на периоды 1976-1990 годов, а затем и на 1986-2000 годы, представлявшие собой научный прогноз оптимальных территориальных пропорций экономики, её территориальной структуры, предплановый документ, обосновывавший меры по совершенствованию развития и размещения производства и социальной сферы. Руководил Советом по международным научным связям в области региональных исследований при Президиуме АН СССР (с 1970 года).
В 1979-1984 годах Некрасов возглавлял Комиссию по изучению производительных сил и природных ресурсов при Президиуме АН СССР.