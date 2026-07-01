НЕКРАСОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (ЭКОНОМИСТ)

НЕКРАСОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ - российский экономист, академик АН СССР (1968 год).

Окон­чил эко­но­мический факультет Ир­кут­ско­го университета (1929 год). Ра­бо­тал в Вос­точ­но-Си­бир­ском от­де­ле­нии Гео­ло­гического комитета (1924-1932 годы). В 1939-1949 годах воз­глав­лял в Гос­пла­не СССР ра­бо­ты по га­зи­фи­ка­ции народного хо­зяй­ст­ва.

Ра­бо­та Некрасова «О раз­ме­ще­нии про­мыш­лен­но­сти мо­тор­но­го то­п­ли­ва в СССР» (1938 год) при­не­сла ему из­ве­ст­ность в на­учных кру­гах. В главном тео­ре­тическом тру­де - «Ре­гио­наль­ная эко­но­ми­ка. Тео­рия, про­бле­мы, ме­то­ды» (1975 год) впер­вые в отечественной на­учной литературе Некрасов сис­те­ма­ти­зи­ро­вал прин­ци­пи­аль­ные по­ло­же­ния но­во­го на­прав­ле­ния в эко­но­мической нау­ке - ре­гио­наль­ной эко­но­ми­ки и обос­но­вал её ме­сто в фор­ми­ро­ва­нии государственной ре­гио­наль­ной по­ли­ти­ки.

Ра­бо­тал в Со­ве­те по изу­че­нию про­из­во­дительных сил при Гос­пла­не СССР (1957-1979 годы, пред­се­да­тель в 1966-1978 годах), на ко­то­рый бы­ли воз­ло­же­ны раз­ра­бот­ка на­учных ос­нов раз­ме­ще­ния про­из­во­дительных сил и под­го­тов­ка пред­пла­но­вых на­учных ма­те­риа­лов. В 1962 году Некрасов вы­дви­нул и на­уч­но обос­но­вал идею раз­ра­бот­ки Ге­не­раль­ной схе­мы раз­ме­ще­ния про­из­во­дительных сил СССР на дли­тель­ную пер­спек­ти­ву. Был соз­дан (1963 год) и под руководством Некрасова функ­цио­ни­ро­вал На­учный со­вет АН СССР по про­бле­ме «Раз­ме­ще­ние про­из­во­ди­тель­ных сил СССР».

Под руководством Некрасова в 1969-1979 годах бы­ли раз­ра­бо­та­ны ука­зан­ные схе­мы на пе­рио­ды 1976-1990 годов, а за­тем и на 1986-2000 годы, пред­став­ляв­шие со­бой на­учный про­гноз оп­ти­маль­ных тер­ри­то­ри­аль­ных про­пор­ций эко­но­ми­ки, её тер­ри­то­ри­аль­ной струк­ту­ры, пред­пла­но­вый до­ку­мент, обос­но­вы­вав­ший ме­ры по со­вер­шен­ст­во­ва­нию раз­ви­тия и раз­ме­ще­ния про­из­вод­ст­ва и со­ци­аль­ной сфе­ры. Ру­ко­во­дил Со­ве­том по ме­ж­ду­народным на­учным свя­зям в об­лас­ти ре­гио­наль­ных ис­сле­до­ва­ний при Пре­зи­диу­ме АН СССР (с 1970 года).

В 1979-1984 годах Некрасов воз­глав­лял Ко­мис­сию по изу­че­нию про­из­во­дительных сил и при­род­ных ре­сур­сов при Пре­зи­диу­ме АН СССР.