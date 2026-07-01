НЕККАМ АЛЕКСАНДР

НЕККАМ (НЕКАМ) АЛЕКСАНДР - английский католический богослов, учёный-энциклопедист, поэт, регулярный каноник-августинец.

Ран­нее дет­ст­во про­вёл при дво­ре английского ко­ро­ля Ген­ри­ха II , т. к. его мать бы­ла кор­ми­ли­цей прин­ца Ри­чар­да (бу­ду­ще­го ко­ро­ля Ри­чар­да Льви­ное Серд­це). Учил­ся в мо­на­стыр­ской шко­ле в Сент-Ол­бан­се, за­тем в Па­риж­ском университете (около 1175-1182 годов), где по­лу­чил сте­пень ма­ги­ст­ра. Вер­нув­шись в Анг­лию, пре­по­да­вал «сво­бод­ные ис­кус­ст­ва» и бо­го­сло­вие в мо­на­стыр­ских шко­лах в Дан­стаб­ле и Сент-Ол­бан­се, в 1190-е годы - в Окс­форд­ском университете. Около 1200 года всту­пил в мо­на­стырь ре­гу­ляр­ных ка­но­ни­ков-ав­гу­стин­цев в Сай­рен­се­сте­ре (граф­ст­во Гло­стер­шир), с 1213 года аб­бат это­го мо­на­сты­ря. По-ви­ди­мо­му, в Сай­рен­се­сте­ре Неккам про­дол­жал пре­по­да­ва­тель­скую дея­тель­ность, к это­му вре­ме­ни от­но­сят боль­шин­ст­во со­хра­нив­ших­ся его со­чи­не­ний. В со­ста­ве английской де­ле­га­ции уча­ст­во­вал в IV Ла­те­ран­ском со­бо­ре 1215 года (смотрите Ла­те­ран­ские со­бо­ры ).

Наи­боль­шую из­вест­ность Неккаму при­нес­ли эн­цик­ло­пе­дические со­чи­не­ния: про­за­ические «О при­ро­де ве­щей» («De naturis rerum», ве­ро­ят­но, меж­ду 1200 и 1213 годами) и сти­хотворные «Хва­ла бо­же­ст­вен­ной муд­ро­сти» («Laus sapientiae divinae», пос­ле 1213 года). В «Зер­ца­ле раз­мыш­ле­ний» («Speculum specu­la­tionum», ве­ро­ят­но, меж­ду 1200 и 1213 годами), главном бо­го­слов­ском тру­де Неккама (не окон­чен), сис­те­ма­ти­че­ски из­ло­же­но ка­то­лической ве­ро­уче­ние; для ре­ше­ния бо­гослов­ских во­про­сов ав­тор ак­тив­но ис­поль­зо­вал ари­сто­те­лев­скую ло­ги­ку и диа­лек­ти­ку; боль­шой ин­те­рес пред­став­ля­ет со­дер­жа­щая­ся в 1-й книги трак­та­та по­ле­ми­ка с дуа­ли­стическими взгля­да­ми ка­та­ров.

По­этическое на­сле­дие Неккама вклю­ча­ет пе­ре­ло­же­ния ан­тич­ных ба­сен («Novus Aesopus», «Novus Avianus», 1170-1190-е годы) и по­эму «По­хва­ла ви­ну» («De commendatione vini», пос­ле 1213 года), в ко­торой про­сле­жи­ва­ют­ся па­рал­ле­ли с по­эзи­ей ва­ган­тов. Сре­ди др. со­чи­не­ний - ком­мен­та­рии на Свя­щен­ное Пи­са­ние (на Кни­гу Экк­ле­зиа­ста, Прит­чей Со­ло­мо­но­вых кни­гу, Пес­нь Пес­ней кни­гу, ве­ро­ят­но, меж­ду 1200 и 1213 годами) и на трак­тат Мар­циа­на Ка­пел­лы «О бра­ке Фи­ло­ло­гии и Мер­ку­рия» (1170-1190-е годы), лек­си­ко-грам­ма­тические трак­та­ты «О на­име­но­ва­нии по­все­днев­ных ве­щей» («De no­mini­bus utensi­lium», 1170-1190-е годы), «Во­про­сы Про­ме­тея» («Corrogatio­nes Pro­methei», ве­ро­ят­но, меж­ду 1200 и 1213 годами), «Свя­щен­ник у ал­та­ря» («Sacerdos ad altare», ве­ро­ят­но, меж­ду 1200 и 1213 годами), про­по­ве­ди, религиозные гим­ны, пись­ма.

В фи­лософских и на­учных трак­та­тах Неккама при­сут­ст­ву­ют многие ти­пич­ные идеи французской хри­сти­ан­ской пла­то­нической на­тур­фи­ло­со­фии XII века. На­ря­ду с этим, Неккам про­яв­лял боль­шой ин­те­рес к дос­туп­ным в его вре­мя со­чи­не­ни­ям Ари­сто­те­ля и его арабских ком­мен­та­то­ров (главным образом Ибн Си­ны), а так­же к но­вей­шим дос­ти­же­ни­ям нау­ки (был зна­ком с тру­да­ми ме­ди­ков Са­лерн­ской шко­лы, пер­вым из ев­ро­пей­цев опи­сал ком­пас и т. д.). Осо­бое вни­ма­ние Неккам уде­лял чу­дес­ным и эк­зо­тическим яв­ле­ни­ям, ко­то­рые он, как пра­ви­ло, трак­то­вал в мо­раль­но-бо­го­слов­ском клю­че.