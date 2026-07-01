НЕККАМ АЛЕКСАНДР
НЕККАМ (НЕКАМ) АЛЕКСАНДР - английский католический богослов, учёный-энциклопедист, поэт, регулярный каноник-августинец.
Раннее детство провёл при дворе английского короля Генриха II, т. к. его мать была кормилицей принца Ричарда (будущего короля Ричарда Львиное Сердце). Учился в монастырской школе в Сент-Олбансе, затем в Парижском университете (около 1175-1182 годов), где получил степень магистра. Вернувшись в Англию, преподавал «свободные искусства» и богословие в монастырских школах в Данстабле и Сент-Олбансе, в 1190-е годы - в Оксфордском университете. Около 1200 года вступил в монастырь регулярных каноников-августинцев в Сайренсестере (графство Глостершир), с 1213 года аббат этого монастыря. По-видимому, в Сайренсестере Неккам продолжал преподавательскую деятельность, к этому времени относят большинство сохранившихся его сочинений. В составе английской делегации участвовал в IV Латеранском соборе 1215 года (смотрите Латеранские соборы).
Наибольшую известность Неккаму принесли энциклопедические сочинения: прозаические «О природе вещей» («De naturis rerum», вероятно, между 1200 и 1213 годами) и стихотворные «Хвала божественной мудрости» («Laus sapientiae divinae», после 1213 года). В «Зерцале размышлений» («Speculum speculationum», вероятно, между 1200 и 1213 годами), главном богословском труде Неккама (не окончен), систематически изложено католической вероучение; для решения богословских вопросов автор активно использовал аристотелевскую логику и диалектику; большой интерес представляет содержащаяся в 1-й книги трактата полемика с дуалистическими взглядами катаров.
Поэтическое наследие Неккама включает переложения античных басен («Novus Aesopus», «Novus Avianus», 1170-1190-е годы) и поэму «Похвала вину» («De commendatione vini», после 1213 года), в которой прослеживаются параллели с поэзией вагантов. Среди др. сочинений - комментарии на Священное Писание (на Книгу Экклезиаста, Притчей Соломоновых книгу, Песнь Песней книгу, вероятно, между 1200 и 1213 годами) и на трактат Марциана Капеллы «О браке Филологии и Меркурия» (1170-1190-е годы), лексико-грамматические трактаты «О наименовании повседневных вещей» («De nominibus utensilium», 1170-1190-е годы), «Вопросы Прометея» («Corrogationes Promethei», вероятно, между 1200 и 1213 годами), «Священник у алтаря» («Sacerdos ad altare», вероятно, между 1200 и 1213 годами), проповеди, религиозные гимны, письма.
В философских и научных трактатах Неккама присутствуют многие типичные идеи французской христианской платонической натурфилософии XII века. Наряду с этим, Неккам проявлял большой интерес к доступным в его время сочинениям Аристотеля и его арабских комментаторов (главным образом Ибн Сины), а также к новейшим достижениям науки (был знаком с трудами медиков Салернской школы, первым из европейцев описал компас и т. д.). Особое внимание Неккам уделял чудесным и экзотическим явлениям, которые он, как правило, трактовал в морально-богословском ключе.