НЕГРСКАЯ РАСА
НЕГРСКАЯ РАСА - малая раса в составе большой негроидной расы.
Для негрской расы характерны тёмный цвет кожи (от тёмно-коричневого до иссиня-чёрного), тёмные глаза и чёрные курчавые волосы, плоский, широкий нос, очень полные губы, средний или высокий рост при удлинённом типе телосложения и т. д.; долихокрания менее выражена, чем у восточных экваториалов, в некоторых сериях имеются признаки мезокрании; прогнатизм имеет максимальное выражение среди всех негроидов.
Представители негрской расы абсолютно преобладают среди населения Тропической Африки; классические черты её наиболее выражены среди земледельцев зоны дождевых лесов Экваториальной Африки. У скотоводов саванн Западной и Восточной Африки заметна примесь южных европеоидов и веддоидов: для них характерны высокий рост, нередко более светлая кожа, менее выраженный прогнатизм, более выступающий и менее широкий нос. Вследствие работорговли представители негрской расы широко представлены среди населения Америки, доминируют в Карибском регионе и местами в Гвиане.