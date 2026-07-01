НЕГРСКАЯ РАСА

НЕГРСКАЯ РАСА - ма­лая ра­са в со­ста­ве боль­шой нег­ро­ид­ной ра­сы .

Для негрской расы ха­рак­тер­ны тём­ный цвет ко­жи (от тём­но-ко­рич­не­во­го до ис­си­ня-чёр­но­го), тём­ные гла­за и чёр­ные кур­ча­вые во­ло­сы, пло­ский, ши­ро­кий нос, очень пол­ные гу­бы, сред­ний или вы­со­кий рост при уд­ли­нён­ном ти­пе те­ло­сло­же­ния и т. д.; до­ли­хо­кра­ния ме­нее вы­ра­же­на, чем у восточных эк­ва­то­риа­лов, в не­ко­то­рых се­ри­ях име­ют­ся при­зна­ки ме­зо­кра­нии; про­гна­тизм име­ет мак­си­маль­ное вы­ра­же­ние сре­ди всех нег­рои­дов.

Пред­ста­ви­те­ли негрской расы аб­со­лют­но пре­об­ла­да­ют сре­ди на­се­ле­ния Тро­пической Аф­ри­ки; клас­сические чер­ты её наи­бо­лее вы­ра­же­ны сре­ди зем­ле­дель­цев зо­ны до­ж­де­вых ле­сов Эк­ва­то­ри­аль­ной Аф­ри­ки. У ско­то­во­дов са­ванн Западной и Восточной Аф­ри­ки за­мет­на при­месь южных ев­ро­пео­и­дов и вед­дои­дов: для них ха­рак­тер­ны вы­со­кий рост, не­ред­ко бо­лее свет­лая ко­жа, ме­нее вы­ра­жен­ный про­гна­тизм, бо­лее вы­сту­паю­щий и ме­нее ши­ро­кий нос. Вслед­ствие ра­бо­тор­гов­ли пред­ста­ви­те­ли негрской расы ши­ро­ко пред­став­ле­ны сре­ди на­се­ле­ния Аме­ри­ки, до­ми­ни­ру­ют в Ка­риб­ском ре­гио­не и мес­та­ми в Гвиа­не .

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