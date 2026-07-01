НЕГОВСКИЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

НЕГОВСКИЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский патофизиолог, один из основоположников отечественной реаниматологии; академик РАМН (1975 год).

Окон­чил 2-й Московский медицинский институт (1933 год). Ор­га­ни­за­тор и ру­ко­во­ди­тель (с 1936 года) Ла­бо­ра­то­рии экс­пе­риментальной фи­зио­ло­гии по ожив­ле­нию ор­га­низ­ма АН СССР (с 1977 года Научно-исследовательская ла­бо­ра­то­рия об­щей реа­ни­ма­то­ло­гии АМН СССР) и ди­рек­тор соз­дан­но­го на её ос­но­ве НИИ об­щей реа­ни­ма­то­ло­гии РАМН (с 1985 года, с 1988 года на­учный кон­суль­тант).

На­учные тру­ды Неговского по­свя­ще­ны раз­ра­бот­ке тео­ре­тических и кли­нических ос­нов реа­ни­ма­то­ло­гии: изу­че­нию тер­ми­наль­ных со­стоя­ний ор­га­низ­ма (аго­ния, кли­ническая смерть), т. н. по­стреа­ни­ма­ци­он­ной бо­лез­ни, за­ко­но­мер­но­стей уга­са­ния жиз­нен­ных функ­ций от различных при­чин (кро­во­по­те­ря, элек­тро­трав­ма, ас­фик­сия и др.) и их вос­ста­нов­ле­ния при реа­ни­ма­ции; при­ме­не­нию ис­кусственной ги­по­тер­мии с це­лью уд­ли­не­ния пе­рио­да кли­нической смер­ти; этио­ло­гии и па­то­ге­не­зу фиб­рил­ля­ции же­лу­доч­ков серд­ца; элек­тро­им­пульс­но­му ле­че­нию арит­мий серд­ца и др. Под руководством Неговского в стра­не соз­да­на ап­па­ра­ту­ра для ис­кусственного ды­ха­ния. Государственная премия СССР (1952 год, 1970 год). На­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на (1986 год).