НЕГОВСКИЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
НЕГОВСКИЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский патофизиолог, один из основоположников отечественной реаниматологии; академик РАМН (1975 год).
Окончил 2-й Московский медицинский институт (1933 год). Организатор и руководитель (с 1936 года) Лаборатории экспериментальной физиологии по оживлению организма АН СССР (с 1977 года Научно-исследовательская лаборатория общей реаниматологии АМН СССР) и директор созданного на её основе НИИ общей реаниматологии РАМН (с 1985 года, с 1988 года научный консультант).
Научные труды Неговского посвящены разработке теоретических и клинических основ реаниматологии: изучению терминальных состояний организма (агония, клиническая смерть), т. н. постреанимационной болезни, закономерностей угасания жизненных функций от различных причин (кровопотеря, электротравма, асфиксия и др.) и их восстановления при реанимации; применению искусственной гипотермии с целью удлинения периода клинической смерти; этиологии и патогенезу фибрилляции желудочков сердца; электроимпульсному лечению аритмий сердца и др. Под руководством Неговского в стране создана аппаратура для искусственного дыхания. Государственная премия СССР (1952 год, 1970 год). Награждён орденом Ленина (1986 год).