НЕГОШИ
НЕГОШИ (Петровичи-Негоши) - династия правителей Черногории.
Имя Негоши произошло от названия племени негушей в Катунской нахии Черногории, выходцами из которого были представители династии. Пять митрополитов из рода Негоши правили в Черногории в 1697-1851 годах, совмещая духовную и светскую власть. Основатель династии - Данило Петрович Негош - избран владыкой Черногории народным сабором в 1697 году. Ему наследовал его племянник - владыка Савва (1735-1767 годы, 1773-1782 годы), правивший вместе со своим племянником - владыкой и митрополитом Василием (1750-1766 годы). Последний проводил политику сближения с Россией, добивался предоставления ею субсидий Черногории. Неоднократно ездил в Россию, где в 1754 году издал свою книгу «История о Черной Горы» - первую печатную историю Черногории, которую посвятил М. И. Воронцову.
Правление племянника Саввы - митрополита Петра I Петровича Негоша (1782-1830 годы) было отмечено борьбой за территориальное расширение Черногории. Его преемник, митрополит Пётр II Петрович Негош (1830-1851 годы; смотрите Негош П.), вошёл в историю не только как выдающийся государственный деятель, боровшийся за усиление центральной власти, но и как талантливый поэт, философ, музыкант. Первым светским правителем Черногории из рода Негоши стал племянник Петра II Петровича - князь Данило Петрович Негош (1852-1860 годы). Последний представитель правящей династии Негощи - князь, с 1910 года король Никола I Петрович Негош (1860-1918 годы). При нём в 1878 году Черногория приобрела статус независимого государства.
Благодаря бракам его детей Негоши породнились с Романовыми, Карагеоргиевичами, Обреновичами, Савойской династией и др. После принятия Великой народной скупщиной Черногории в 1918 году решения о присоединении Черногории к Сербии Негоши были отстранены от власти. Вплоть до кончины (в 1921 году) Никола I Петрович формально сохранял титул короля Черногории, перешедший затем к его сыну Данило Николе (1871-1939 годы). В том же году последний отрёкся от титула в пользу своего племянника Михаила Мирко (1908-1986 годы). В 1941 году Михаил Мирко отказался от предложения германского и итальянского политического руководства занять черногорский престол. В 1943 году, 1944-1945 годах он находился в заключении. С 1948 года проживал в Париже. Ныне здравствующие представители рода Негоши: сын Михаила Мирко - Никола Михаил Франсис (родился 1944 год) и его дети Алтинай Никола (родился 1977 год), Борис Никола (родился 1980 год).