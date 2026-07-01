НЕГОШИ

НЕГОШИ (Петровичи-Негоши) - династия правителей Черногории.

Имя Негоши про­изош­ло от названия пле­ме­ни не­гу­шей в Ка­тун­ской на­хии Чер­но­го­рии, вы­ход­ца­ми из ко­то­ро­го бы­ли пред­ста­ви­те­ли ди­на­стии. Пять ми­тро­по­ли­тов из ро­да Негоши пра­ви­ли в Чер­но­го­рии в 1697-1851 годах, со­вме­щая ду­хов­ную и свет­скую власть. Ос­но­ва­тель ди­на­стии - Да­ни­ло Пет­ро­вич Не­гош - из­бран вла­ды­кой Чер­но­го­рии народным са­бо­ром в 1697 году. Ему на­сле­до­вал его пле­мян­ник - вла­ды­ка Сав­ва (1735-1767 годы, 1773-1782 годы), пра­вив­ший вме­сте со сво­им пле­мян­ни­ком - вла­ды­кой и митрополитом Ва­си­ли­ем (1750-1766 годы). По­след­ний про­во­дил по­ли­ти­ку сбли­же­ния с Рос­си­ей, до­би­вал­ся пре­дос­тав­ле­ния ею суб­си­дий Чер­но­го­рии. Не­од­но­крат­но ез­дил в Рос­сию, где в 1754 году из­дал свою книгу «Ис­то­рия о Чер­ной Го­ры» - пер­вую пе­чат­ную ис­то­рию Чер­но­го­рии, ко­то­рую по­свя­тил М. И. Во­рон­цо­ву.

Прав­ле­ние пле­мян­ни­ка Сав­вы - митрополита Пет­ра I Петровича Не­го­ша (1782-1830 годы) бы­ло от­ме­че­но борь­бой за тер­ри­то­ри­аль­ное рас­ши­ре­ние Чер­но­го­рии. Его пре­ем­ник, митрополит Пётр II Пет­ро­вич Не­гош (1830-1851 годы; смотрите Не­гош П.), во­шёл в ис­то­рию не толь­ко как вы­даю­щий­ся государственный дея­тель, бо­ров­ший­ся за уси­ле­ние центральной вла­сти, но и как та­лант­ли­вый по­эт, фи­ло­соф, му­зы­кант. Пер­вым свет­ским пра­ви­те­лем Чер­но­го­рии из ро­да Негоши стал пле­мян­ник Пет­ра II Пет­ро­ви­ча - князь Да­ни­ло Пет­ро­вич Не­гош (1852-1860 годы). По­след­ний пред­ста­ви­тель пра­вя­щей ди­на­стии Негощи - князь, с 1910 года ко­роль Ни­ко­ла I Пет­ро­вич Не­гош (1860-1918 годы). При нём в 1878 году Чер­но­го­рия при­об­ре­ла ста­тус не­за­ви­си­мо­го го­су­дар­ст­ва.

Бла­го­да­ря бра­кам его де­тей Негоши по­род­ни­лись с Ро­ма­но­вы­ми, Ка­ра­ге­ор­гие­ви­ча­ми, Об­ре­но­ви­ча­ми, Са­вой­ской ди­на­сти­ей и др. По­сле при­ня­тия Великой народной скуп­щи­ной Чер­но­го­рии в 1918 году ре­ше­ния о при­сое­ди­не­нии Чер­но­го­рии к Сер­бии Негоши бы­ли от­стра­не­ны от вла­сти. Вплоть до кон­чи­ны (в 1921 году) Ни­ко­ла I Пет­ро­вич фор­маль­но со­хра­нял ти­тул ко­ро­ля Чер­но­го­рии, пе­ре­шед­ший за­тем к его сы­ну Да­ни­ло Ни­ко­ле (1871-1939 годы). В том же го­ду по­след­ний от­рёк­ся от ти­ту­ла в поль­зу сво­его пле­мян­ни­ка Ми­хаи­ла Мир­ко (1908-1986 годы). В 1941 году Ми­ха­ил Мир­ко от­ка­зал­ся от пред­ло­же­ния германского и итальянского по­ли­тического ру­ко­во­дства за­нять чер­но­гор­ский пре­стол. В 1943 году, 1944-1945 годах он на­хо­дил­ся в за­клю­че­нии. С 1948 года про­живал в Па­ри­же. Ны­не здрав­ст­вую­щие пред­ста­ви­те­ли ро­да Негоши: сын Ми­хаила Мир­ко - Ни­ко­ла Ми­ха­ил Фран­сис (родился 1944 год) и его де­ти Ал­ти­най Ни­ко­ла (родился 1977 год), Бо­рис Ни­ко­ла (родился 1980 год).

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