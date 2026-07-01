НЕГИДАЛЬЦЫ
НЕГИДАЛЬЦЫ - тунгусо-маньчжурский народ в России.
Численность 513 человек, из них 480 человек в Хабаровском крае (2010 год, перепись). Живут в нижнем течении реки Амгунь и низовьях Амура, в районах имени Полины Осипенко (село Владимировка - 91 человек и др.), Ульчском (поселок Тыр - 58 человек, село Тахта - 49 человек и др.) и Николаевском (поселок Маго - 49 человек и др.). Говорят в основном по-русски, некоторые сохраняют негидальский язык. Верующие - православные.
Негидальцы сформировались в результате смешения эвенков, появившихся в низовьях Амгуни и Амура в XV-XVI веках, с нивхами, нанайцами и ульчами. Контакты с русскими с середины XVII века. С нивхами и эвенками имели постоянные брачные связи. В XVIII-XIX веках жили по реке Амгунь и в районе озёр Удыль, Орель и Чля. В середине XIX века, согласно данным Г. И. Невельского, насчитывали около 500 человек, в конце XIX века - 423 человека (1897 год, перепись). В 1920-х годах низовские негидальцы жили по реке Амгунь, от устья до реки Им (сёла Усть-Амгунь, Дальжа, Самня, Яхса, Им), верховские - выше реки Керби (сёла Вели, Болен, Таликит и др.). В середине XX века насчитывали 345 человек и проживали в сёлах Владимировка, Дыльма, Красный Яр и Дальжа. Включены в Список коренных малочисленных народов Севера.
Традиционная культура сочетает черты, характерные для эвенков (приёмы охоты, у верховских негидальцев - верховой езды на оленях, типы конического жилища и широких подбитых камусом лыж, распашной одежды без боковых швов с нагрудником, обуви) и Приамурья (промысел лосося, берестяная амурского типа и плоскодонная дощатая сложного типа лодки, правозапашная одежда из меха и рыбьей кожи, у низовских негидальцев - морская охота, собачьи нарты и др.). До начала XX века были развиты обработка дерева, кости, оленьего рога, металла (среди мужчин), кож и шкур, рыбьей кожи, бересты, вышивка цветными нитями и бисером, аппликация (среди женщин); преобладают спиральные мотивы амуро-сахалинского типа и растительные (трилистник). Традиционное зимнее жилище - полуземлянка (харанди), летнее - домик из коры с двускатной крышей или коническая постройка (джокча). Одежда состояла из халата (тэтчэннгэ / тэтчээ; правозапашной хукту; из рыбьей кожи - уйкэли), штанов (хэйкии / хэскии), ноговиц (гаин / гарун), обуви (онта), рукавиц (кохоло / коколо), шапки (авун). Праздничные женские халаты украшались вышивкой и металлическими подвесками (удиткэн / удиткан), нагрудники - бисером и бляшками (налбу), плетением из разноцветной тесьмы; погребальная одежда обязательно вышивалась белым подшейным волосом оленя.
Существовали патрилинейные роды (хала). Были распространены полигиния, матрилатеральный кросскузенный брак в виде постоянного брачного обмена между родами «тестей» (эткии, этти) и «зятьёв» (ходоу). Система терминов родства бифуркативно-линейного типа со скользящим счётом поколений. Сиблинги делятся по относительному возрасту и по полу. Традиционная религия - вера в духов-хозяев (буга), в т. ч. лесных хозяев (каггама), хозяина моря (Тэмму), злого духа (Амбансон), представление о птице с железным клювом (Кория) и др. Особо почитался дух-хозяин тайги в виде огромного медведя. Духов-хранителей (сэвэки) изображали в виде деревянных статуэток, которые периодически «кормили». Характерны культы родового огня (Пузя), которого изображали из обожжённой глины в образе кита-косатки. Умерших сжигали или хоронили в земле, шаманов - на помосте (нанандяк), младенцев на дереве или в дупле (синген хоро). Гроб раньше имел форму лодки. Шаманы (каса) имели посох (туде), бубен (унтувун; у низовских негидальцев - бубен амурского типа с тонкой обечайкой, у верховских - якутского типа с широкой обечайкой и резонаторными «шишками») с колотушкой (гесивун), набор сэвеки и др.; надевали поверх халата юбку (дябхан) и нагрудник (бэпи), пояс с конусными подвесками (нямка), шапку (апу) с металлическими рогами; шаманская одежда (самасик) украшалась бахромой на рукавах и подвесками-погремушками.
Для мифологии характерны сюжеты о трёх солнцах и небесном охотнике Мани, убившем два солнца (Улгу бисин), о Млечном Пути как следе небесного охотника («мужской» миф низовских негидальцев). У низовских негидальцев бытует общий с ульчами жанр исторических преданий (тэлунгу). Распространены мифы о животных-предках (медведь, тигр), чудовище Химму. Во время медвежьего праздника (Мгаска/Наска) по случаю охоты на медведя выступали сказители, женщины играли на идиофоне (тымкавун/тумкэвун - подвешенное бревно) и исполняли ритуальные танцы (чово); кульминация праздника - круговой танец (хэдзэ) с пением; наигрыши и танцы имеют мифологическую основу. Повествовательный фольклор: талун (поющиеся героические сказания икэвкэчи талун на вымышленные сюжеты; сказки преим. о животных); улгу (мифы, родовые предания, шаманские легенды, былички, охотничьи и бытовые рассказы); героические сказания часто исполняются на эвенкском языке или с использованием эвенкских слов.
Песенный фольклор: сольные импровизации (ихэн, ихан, ихайан), песни с устойчивыми текстами и единой музыкально-поэтической стилистикой, а также песенные вставки в сказаниях и сказках (давла). Шаманское пение (йaйa, дахавфка) включает крики, зовы, звукоподражания, сопровождается игрой на бубне. Среди музыкальных инструментов: смычковый с одной струной из конского волоса (тэнкэрэ/сетпакта); тростниковый язычковый (ойгокто пипихан); свистковая флейта из тальника (секта пипихан); варганы - деревянный пластинчатый (конкихи) и металлический дуговой (мухэнэ); манок на лося - берестяная труба (туйэвкэн); подвески-погремушки на женской и детской одежде и детских люльках. Живая музыкальная традиция сохранялась до 1980-х годов.
Иллюстрации:
Негидальские торбаса с традиционной вышивкой (мотив трилистника). Музей района имени Полины Осипенко. Архив БРЭ.