НЕФТЕЮГАНСКИЙ МУЗЕЙ

Историко-художественный музейный комплекс города Нефтеюганска.

Нефтеюганскому музею уже более 30 лет. В период с 1982 по 1989 годы на общественных началах, велась работа над созданием музея . В 1989 году был получен официальный статус городского краеведческого.

В 2007 году произошла реструктуризация учреждений музейного типа. Нефтеюганское городское муниципальное автономное учреждение культуры «Историко-художественный музейный комплекс» объединил под своим началом «Музей реки Обь », Художественную галерею «Метаморфоза» и отдел по работе с ветеранами. В 2010 году в структуру вошло новое учреждение - «Культурно выставочный центр «Усть-Балык».

К основным направлениям музейной деятельности относятся научно-исследовательская, фондовая, экспозиционная, просветительская, методическая, культурно-образовательная деятельность. Общий объем фонда «Историко-художественного музейного комплекса» составляет более 36 тысяч единиц хранения. Нефтеюганский музей входит в реестр государственного музейного фонда Российской Федерации .

Иллюстрации:

Историко-художественный музейный комплекс города Нефтеюганска;

Галерея Метаморфоза;

Историко-художественный музейный комплекс г. Нефтеюганска;

Музей реки Обь.