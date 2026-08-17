НЕФОРМАЛЫ (Неформальное движение)

Неофициальные общественные организации в 50-80-х гг.

В условиях авторитарного режима, существовавшего в СССР, независимые от КПСС общественные организации не были предусмотрены законодательством. Они не были нигде зарегистрированы, но в то же время в большинстве своем и не уходили в подполье. В отличие от диссидентов, неформалы не шли на прямую конфронтацию с властями, занимаясь решением конкретных социальных задач: экологических (дружины охраны природы), педагогических (например, коммунарское движение), религиозных (непризнанные в СССР конфессии и религиозные объединения), культурных (широкий спектр объединений от защитников памятников культуры до молодежных «контркультурных» течений, например панков). Массовый характер носили рок-движение и клубы самодеятельной песни. Исполнители песен на неформальных концертах позволяли себе критиковать отдельные стороны советской действительности, что раздражало власти и иногда приводило к преследованиям.

С началом Перестройки неформалы выходят из полулегального положения, в котором они находились раньше. Часть неформалов обращается к политической борьбе. В августе 1987 г. на конференциях неформальных организаций возникали первые открыто действующие массовые всесоюзные политические организации СССР — Федерация социалистических общественных клубов (ФСОК) и Всесоюзный социально-политический клуб (ВСПК). 28 мая 1988 г. неонароднический клуб «Община», либеральная группа «Гражданское достоинство» и их союзники организовали первую за несколько десятилетий массовую демократическую демонстрацию в Москве. С этого времени демократические митинги охватывают всю страну, создавались Народные фронты в СССР, происходили расколы и новые объединения неформальных организаций. Неформалы быстро создали в стране широкий идейно-политический спектр от националистов (например, «Память») до анархистов (например, Конфедерация анархо-синдикалистов). С участием неформалов были созданы такие гражданские организации, как «Мемориал» и Социально-экологический союз. Организации неформалов приняли участие в формировании многопартийности в СССР . В 1989-1990 гг. обладавшие большими административными и финансовыми ресурсами партийные либералы («прорабы перестройки») оттеснили неформалов с лидирующих позиций в демократическом движении. Часть неформалов стала делать партийно-административную карьеру, а часть вернулась к социальным задачам гражданского общества, стала работать в экологических, культурно-педагогических, профсоюзных и правозащитных организациях, а также как бизнесмены, журналисты и ученые.

Автор статьи: Шубин А.В.