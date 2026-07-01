НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ - конкуренция, противоречащая честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Нор­мы о пре­се­че­нии недобросовестной конкуренции впер­вые поя­ви­лись в Па­риж­ской кон­вен­ции по ох­ра­не про­мыш­лен­ной соб­ст­вен­но­сти в 1900 году в свя­зи с не­об­хо­ди­мо­стью обес­пече­ния эф­фек­тив­ной за­щи­ты от недобросовестной конкуренции. В ча­ст­но­сти, со­глас­но кон­вен­ции, под­ле­жат за­пре­ту: все дей­ст­вия, спо­соб­ные ка­ким бы то ни бы­ло спо­со­бом вы­звать сме­ше­ние в от­но­ше­нии пред­при­ятия, про­дук­тов или про­мыш­лен­ной, или тор­го­вой дея­тель­но­сти кон­ку­рен­та; лож­ные ут­вер­жде­ния при осу­ще­ст­в­ле­нии ком­мерческой дея­тель­но­сти, спо­соб­ные дис­кре­ди­ти­ро­вать пред­при­ятие, про­дук­ты или про­мыш­лен­ную, или тор­го­вую дея­тель­ность кон­ку­рен­та; ука­за­ния или ут­вер­жде­ния, ис­поль­зо­ва­ние ко­то­рых при осу­ще­ст­в­ле­нии ком­мерческой дея­тель­но­сти мо­жет вве­сти об­ще­ст­вен­ность в за­блу­ж­де­ние от­но­си­тель­но ха­рак­те­ра, спо­со­ба из­го­тов­ле­ния, свойств, при­год­но­сти к при­ме­не­нию или ко­ли­че­ст­ва то­ва­ров.

В национальном за­ко­но­да­тель­ст­ве при­ни­ма­ют­ся специальные за­ко­ны, обес­пе­чи­ваю­щие пра­во­вую за­щи­ту кон­ку­рен­ции; при от­сут­ст­вии специального за­ко­но­да­тель­ст­ва пре­се­че­ние недобросовестной конкуренции обес­пе­чи­ва­ет­ся нор­ма­ми гражданских ко­дек­сов и т. д. В Российской Фе­де­ра­ции дей­ст­ву­ет Фе­де­раль­ный за­кон «О за­щи­те кон­ку­рен­ции» (2006 год). За­кон ква­ли­фи­ци­ру­ет как недобросовестную конкуренцию лю­бые дей­ст­вия хо­зяй­ст­вую­щих субъ­ек­тов (груп­пы лиц), ко­то­рые на­прав­ле­ны на по­лу­че­ние пре­иму­ществ при осу­ще­ст­в­ле­нии пред­при­ни­ма­тель­ской дея­тель­но­сти, про­ти­во­ре­чат за­ко­но­да­тель­ст­ву РФ, обы­ча­ям де­ло­во­го обо­ро­та, тре­бо­ва­ни­ям доб­ро­по­ря­доч­но­сти, ра­зум­но­сти и спра­вед­ли­во­сти и при­чи­ни­ли или мо­гут при­чи­нить убыт­ки др. хо­зяй­ст­вую­щим субъ­ек­там - кон­ку­рен­там ли­бо на­нес­ли или мо­гут на­нес­ти вред их де­ло­вой ре­пу­та­ции.

За­ко­ном ус­та­нав­ли­ва­ет­ся за­прет на недобросовестную конкуренцию и оп­ре­де­ля­ет­ся при­мер­ный пе­ре­чень ак­тов недобросовестной конкуренции, в том чис­ле: рас­про­стра­не­ние лож­ных, не­точ­ных или ис­ка­жён­ных све­де­ний, ко­то­рые мо­гут при­чи­нить убыт­ки хо­зяй­ст­вую­ще­му субъ­ек­ту ли­бо на­нес­ти ущерб его де­ло­вой ре­пу­та­ции; вве­де­ние в за­блу­ж­де­ние в от­но­ше­нии ха­рак­те­ра, спо­со­ба и мес­та про­изводства, по­тре­би­тель­ских свойств, ка­че­ст­ва и ко­ли­че­ст­ва то­ва­ра или в от­но­ше­нии его про­из­во­ди­те­лей; не­кор­рект­ное срав­не­ние хо­зяй­ст­вую­щим субъ­ек­том про­из­во­ди­мых или реа­ли­зуе­мых им то­ва­ров с то­ва­ра­ми, про­из­во­димы­ми или реа­ли­зуе­мы­ми другими хо­зяй­ст­вую­щи­ми субъ­ек­та­ми; про­да­жа, об­мен или иное вве­де­ние в обо­рот то­ва­ра, ес­ли при этом не­за­кон­но ис­поль­зо­ва­лись ре­зуль­та­ты ин­тел­лек­ту­аль­ной дея­тель­но­сти и при­рав­нен­ные к ним сред­ст­ва ин­ди­ви­дуа­ли­за­ции юри­дического ли­ца, сред­ст­ва ин­ди­ви­дуа­ли­за­ции про­дук­ции, ра­бот, ус­луг; не­за­кон­ное по­лу­че­ние, ис­поль­зо­ва­ние, раз­гла­ше­ние ин­фор­ма­ции, со­став­ляю­щей ком­мер­че­скую, слу­жеб­ную или иную ох­ра­няе­мую за­ко­ном тай­ну.

Смотрите так­же Зло­упот­реб­ле­ние пра­вом .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)