НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ - конкуренция, противоречащая честным обычаям в промышленных и торговых делах.
Нормы о пресечении недобросовестной конкуренции впервые появились в Парижской конвенции по охране промышленной собственности в 1900 году в связи с необходимостью обеспечения эффективной защиты от недобросовестной конкуренции. В частности, согласно конвенции, подлежат запрету: все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной, или торговой деятельности конкурента; ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную, или торговую деятельность конкурента; указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.
В национальном законодательстве принимаются специальные законы, обеспечивающие правовую защиту конкуренции; при отсутствии специального законодательства пресечение недобросовестной конкуренции обеспечивается нормами гражданских кодексов и т. д. В Российской Федерации действует Федеральный закон «О защите конкуренции» (2006 год). Закон квалифицирует как недобросовестную конкуренцию любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству РФ, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки др. хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.
Законом устанавливается запрет на недобросовестную конкуренцию и определяется примерный перечень актов недобросовестной конкуренции, в том числе: распространение ложных, неточных или искажённых сведений, которые могут причинить убытки хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации; введение в заблуждение в отношении характера, способа и места производства, потребительских свойств, качества и количества товара или в отношении его производителей; некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых или реализуемых им товаров с товарами, производимыми или реализуемыми другими хозяйствующими субъектами; продажа, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг; незаконное получение, использование, разглашение информации, составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну.
Смотрите также Злоупотребление правом.