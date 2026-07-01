НЕДИМ АХМЕТ

НЕДИМ АХМЕТ - турецкий поэт.

Из бо­га­той и знат­ной се­мьи. По­лу­чил об­ра­зо­ва­ние в Стам­бу­ле. Пре­по­да­вал в луч­ших сто­лич­ных мед­ре­се (с 1727 года), хра­ни­тель биб­лио­те­ки ве­ли­ко­го ве­зи­ра (с 1728 года).

Вы­даю­щий­ся ос­ман­ский по­эт «эпо­хи тюль­па­нов» (пе­ри­од прав­ле­ния сул­та­на Ах­ме­да III ), на­зы­вае­мой так­же ту­рец­ким ро­ко­ко. Со­здал об­ра­зцы эпи­ку­рей­ской, жиз­не­ра­до­ст­ной ли­ри­ки. Недим уп­ро­стил по­этический язык, при­бли­зив его к язы­ку об­ра­зо­ван­ных сло­ёв об­ще­ст­ва; од­ним из пер­вых об­ра­тил­ся к фор­мам народной по­эзии (тюр­кю).

Стиль га­зе­лей Недима на­столь­ко ин­диви­дуа­лен, что их ста­ли на­зы­вать по име­ни ав­то­ра - не­ди­ма­не; пи­сал так­же ка­сы­ды . Ис­поль­зуя соз­дан­ную пред­ше­ст­вен­ни­ка­ми (Са­ли­хом Наи­ли и Яхь­ей На­зы­мом) фор­му шар­кы («пе­сен­ка»), Недим пре­вра­тил её в по­пу­ляр­ную раз­но­вид­ность фри­воль­но­го городского ро­ман­са. Тра­ги­че­ски по­гиб во вре­мя вос­ста­ния стам­буль­ской чер­ни.