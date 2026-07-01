НЕДИМ АХМЕТ
НЕДИМ АХМЕТ - турецкий поэт.
Из богатой и знатной семьи. Получил образование в Стамбуле. Преподавал в лучших столичных медресе (с 1727 года), хранитель библиотеки великого везира (с 1728 года).
Выдающийся османский поэт «эпохи тюльпанов» (период правления султана Ахмеда III), называемой также турецким рококо. Создал образцы эпикурейской, жизнерадостной лирики. Недим упростил поэтический язык, приблизив его к языку образованных слоёв общества; одним из первых обратился к формам народной поэзии (тюркю).
Стиль газелей Недима настолько индивидуален, что их стали называть по имени автора - недимане; писал также касыды. Используя созданную предшественниками (Салихом Наили и Яхьей Назымом) форму шаркы («песенка»), Недим превратил её в популярную разновидность фривольного городского романса. Трагически погиб во время восстания стамбульской черни.