НЕЧЕПОРЧУКОВА Матрёна Семёновна

Санитарный инструктор санитарной роты 100-го гвардейского стрелкового полка 35-й гвардейской стрелковой дивизии (3-го Украинского — 1-го Белорусского фронта), старшина.

Проживает в Ставрополе. Родилась 3 апреля 1924 г. в селе Волчий Яр Балаклеевского района Харьковской области Украины в крестьянской семье. Украинка. Член ВКП(б)/КПСС с 1943 г. Окончила Балаклеевскую акушерскосестринскую школу. Работала медсестрой в районной больнице. На фронте — с апреля 1943 г. 1 августа 1944 г. близ польского населенного пункта Гжибув и в боях за удержание и расширение захваченного советскими войсками плацдарма на Висле оказала первую медицинскую помощь 26 раненым. В районе польского города Магнушев под огнем, рискуя жизнью, бесстрашная девушка вынесла с поля боя офицера и эвакуировала его в тыл. Приказом от 11 августа 1944 г. за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками награждена орденом Славы 3-й степени. М. С. Нечепорчукова отличилась в боях при прорыве вражеской обороны на левом берегу Вислы, где оказала первую медицинскую помощь 69 тяжело раненным солдатам и офицерам. 18 января 1945 г., оставшись с группой раненых из 27 человек в польском населенном пункте Оведув, расположенном севернее города Радом, Матрена Нечепорчукова вместе с не-сколькими медицинскими работниками отразила нападение прорвавшихся гитлеровцев и обеспечила доставку раненых в госпиталь без потерь. 18 марта 1945 г. в боях на левом берегу реки Одер южнее города Кюстрин, ныне Костшин (Польша) бесстрашная санинструктор оказала медицинскую помощь 51 раненому воину, в том числе 27 тяжело раненным. Приказом от 13 апреля 1945 г. за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками награждена орденом Славы 2-й степени. В составе того же 100-го гвардейского стрелкового полка 35-й гвардейской стрелковой дивизии (6-я армия, 1-й Украинский фронт) Матрена Нечепорчукова при прорыве обороны противника на левом берегу реки Одер и в боях на берлинском направлении под огнем вынесла с поля боя 78 раненых солдат и офицеров. Вместе с пехотой она преодолела реку Шпрее южнее немецкого города Фюрстенвальде и, будучи раненой, продолжала оказывать медицинскую помощь вышедшим из строя солдатам и офицерам. Из пистолета сразила гитлеровца, который пытался вести огонь по раненым. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 г. за образцовое выполнение заданий командования награждена орденом Славы 1-й степени, став полным кавалером ордена Славы. В 1945 г. М. С. Нечепорчукова была демобилизована. С 1950 по 1965 г. она жила в селе Дмитриевское Красногвардейского района Ставропольского края, с 1965 по 1977 г. — в селе Красногвардейское Ставропольского края, где работала в поликлинике и специальной школе-интернате. С 1977 г. живет в городе Ставрополе.