НЕБОЛСИН АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ
НЕБОЛСИН АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ - российский деятель технического и профессионального образования, тайный советник.
Дворянин. Сын Г. П. Неболсина. По окончании Александровского лицея (1862 год) служил в Центральном статистическом комитете МВД. Член Отдела по техническому и профессиональному образованию Учёного комитета Министерства народного просвещения, чиновник особых поручений при министре торговли и промышленности и член Совета министра, член Учебного комитета Министерства торговли и промышленности. С 1872 года член Постоянной комиссии по техническому образованию при Русском техническом обществе, с 1874 года товарищ председателя, в 1887-1917 годах председатель.
Организатор и редактор журнала «Техническое образование» (1892-1916 годы; с 1908 года «Техническое и коммерческое образование»). Инициатор созыва Всероссийских съездов русских деятелей по техническому и профессиональному образованию (1889-1890, 1895-1896, 1903-1904 годы). Неболсин отстаивал необходимость совершенствования фабричного законодательства о труде и обучении детей-рабочих, введения налогов на фабрикантов для школьного обучения малолетних рабочих, развития вечерне-воскресного обучения.
Предложил: систему общего и профессионального обучения рабочих (малолетних и взрослых); обширную программу просветительной деятельности среди рабочих; новый тип высшего народного училища для подготовки окончивших начальные народные училища к низшему профессиональному образованию, 2-3-летней профориентационной теоретической и практической деятельности, а также 2-летних подготовительных профессиональных школ для подростков 15-18 лет.
Под руководством Неболсина при Русском техническом обществе в Санкт-Петербурге было создано 50 различных технических школ, профессионально-подготовительных курсов для детей-рабочих и др. Организовал при Постоянной комиссии по техническому образованию Подвижной музей наглядных пособий и мастерскую по их изготовлению (1894 год). Имя Неболсина присвоено (1996 год) Невскому политехническому профессиональному лицею в Санкт-Петербурге, учреждена (1993 год) международная премия его имени.