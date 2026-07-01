НЕБОЛСИН АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

НЕБОЛСИН АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ - российский деятель технического и профессионального образования, тайный советник.

Дворянин. Сын Г. П. Не­бол­си­на . По окон­ча­нии Алек­сан­д­ров­ско­го ли­цея (1862 год) слу­жил в Центральном ста­ти­стическом комитете МВД. Член От­де­ла по тех­ническому и профессиональному об­ра­зо­ва­нию Учё­но­го комитета Министерства народного про­све­ще­ния, чи­нов­ник осо­бых по­ру­че­ний при ми­ни­ст­ре тор­гов­ли и промышленности и член Со­ве­та ми­ни­ст­ра, член Учеб­но­го комитета Министерства тор­гов­ли и промышленности . С 1872 года член По­сто­ян­ной ко­мис­сии по тех­ническому об­ра­зо­ва­нию при Рус­ском тех­ни­че­ском об­ще­ст­ве, с 1874 года то­ва­рищ пред­се­да­те­ля, в 1887-1917 годах пред­се­да­тель.

Ор­га­ни­за­тор и ре­дак­тор журнала «Тех­ни­че­ское об­ра­зо­ва­ние» (1892-1916 годы; с 1908 года «Тех­ни­че­ское и ком­мер­че­ское об­ра­зо­ва­ние»). Ини­циа­тор со­зы­ва Все­российских съез­дов русских дея­те­лей по тех­ническому и профессиональному об­ра­зо­ва­нию (1889-1890, 1895-1896, 1903-1904 годы). Неболсин от­стаи­вал не­об­хо­ди­мость со­вер­шен­ст­во­ва­ния фаб­рич­но­го за­ко­но­да­тель­ст­ва о тру­де и обу­че­нии де­тей-ра­бо­чих, вве­де­ния на­ло­гов на фаб­ри­кан­тов для школь­но­го обу­че­ния ма­ло­лет­них ра­бо­чих, раз­ви­тия ве­чер­не-вос­крес­но­го обу­че­ния.

Пред­ло­жил: сис­те­му об­ще­го и профессионального обу­че­ния ра­бо­чих (ма­ло­лет­них и взрос­лых); об­шир­ную про­грам­му про­све­ти­тель­ной дея­тель­но­сти сре­ди ра­бо­чих; но­вый тип выс­ше­го народного училища для под­го­тов­ки окон­чив­ших на­чаль­ные народные училища к низ­ше­му профессиональному об­ра­зо­ва­нию, 2-3-лет­ней проф­ори­ен­та­ци­он­ной тео­ре­тической и прак­тической дея­тель­но­сти, а так­же 2-лет­них под­го­то­вительных профессиональных школ для под­ро­ст­ков 15-18 лет.

Под руководством Неболсина при Русском тех­ническом обществе в Санкт-Пе­тер­бур­ге бы­ло соз­да­но 50 различных тех­нических школ, профессионально-под­го­то­вительных кур­сов для де­тей-ра­бо­чих и др. Ор­га­ни­зо­вал при По­сто­ян­ной ко­мис­сии по тех­ническому об­ра­зо­ва­нию Под­виж­ной му­зей на­гляд­ных по­со­бий и мас­тер­скую по их из­го­тов­ле­нию (1894 год). Имя Неболсина при­свое­но (1996 год) Нев­ско­му по­ли­тех­ническому профессиональному ли­цею в Санкт-Пе­тер­бур­ге, уч­ре­ж­де­на (1993 год) ме­ж­ду­народная пре­мия его име­ни.