НЕАПОЛИТАНСКАЯ ШКОЛА

НЕАПОЛИТАНСКАЯ ШКОЛА - в ар­хи­тек­ту­ре и из­об­ра­зи­тель­ном ис­кус­ст­ве - од­на из круп­ней­ших ре­гио­наль­ных ху­до­же­ст­вен­ных школ Ита­лии.

На про­тя­же­нии всей ис­то­рии неаполитанской школы её осо­бен­но­стью был ор­га­нич­ный сплав раз­но­род­ных куль­тур­ных ком­по­нен­тов, при­сут­ст­вие ко­то­рых объ­яс­ня­лось гео­гра­фическим по­ло­же­ни­ем Не­апо­ля - од­но­го из круп­ней­ших го­ро­дов на Апен­нин­ском полуострове и мор­ско­го пор­та.

В ар­хи­тек­ту­ре и скульп­ту­ре неаполитанской школы в боль­шей сте­пе­ни, чем в жи­во­пи­си, за­мет­но влия­ние др. школ, свя­зан­ное, сре­ди про­че­го, с ши­ро­ким рас­про­стра­не­ни­ем прак­ти­ки при­вле­че­ния мас­те­ров из др. ху­дожественных цен­тров. В эпо­ху го­ти­ки бы­ли осо­бен­но силь­ны французского влия­ния, ко­то­рые сме­ни­лись испанским и тос­кан­ски­ми в пе­ри­од позд­ней го­ти­ки и Ран­не­го Воз­ро­ж­де­ния. В XVII веке в ар­хи­тек­ту­ре Не­апо­ля на­блю­дал­ся сво­его ро­да за­стой, строи­лось ма­ло но­вых зда­ний, ар­хи­тек­то­ры за­ни­ма­лись мо­дер­ни­за­ци­ей внутренней от­дел­ки или фа­са­дов уже су­ще­ст­вую­щих со­ору­же­ний. Но­во­го рас­цве­та ар­хи­тек­ту­ра неаполитанской школы дос­тиг­ла в XVIII - начале XIX веков, ко­гда Не­аполь ста­но­вит­ся од­ним из зна­чительных цен­тров позд­не­го ба­рок­ко и клас­си­циз­ма ; воз­во­дят­ся ко­ро­лев­ские двор­цы в Ка­по­ди­мон­те и Пор­ти­чи (их строи­тель­ство на­ча­то в 1738 году), в Ка­зер­те, стро­ит­ся церковь Сан-Фран­че­ско-ди-Пао­ла в Не­апо­ле (архитетор П. Бьян­ки, 1817-1846 годов). По­сле объ­еди­не­ния Ита­лии ар­хи­тек­ту­ра неаполитанской школы те­ря­ет свой не­по­вто­ри­мый ха­рак­тер.

Для раз­ви­тия скульп­ту­ры XIV века в Не­апо­ле ос­но­во­по­ла­гаю­щее зна­че­ние име­ло «Над­гро­бие Ма­рии Вен­гер­ской» Ти­но да Ка­маи­но (церковь Сан­та-Ма­рия-Дон­на­ред­жи­на, 1326 год), в пе­ри­од Ран­не­го Воз­ро­ж­де­ния - «Над­гро­бие Бран­кач­чи» До­на­тел­ло и Ми­ке­лоц­цо ди Бар­то­лом­мео (церковь Сант-Анд­же­ло-а-Ни­ло, 1426-1428 годы) и скульп­ту­ра мас­те­ров шко­лы До­на­тел­ло, ук­ра­шаю­щая Три­ум­фаль­ную ар­ку Аль­фон­са Ара­гон­ско­го в Кас­тель-Нуо­во, а так­же ра­бо­ты А. Рос­сел­ли­но и Ф. Лау­ра­ны, ко­то­рые ста­но­ви­лись ме­ст­ным мас­те­рам об­раз­ца­ми для под­ра­жа­ния. В XVI веке в Не­апо­ле ра­бо­та­ли Б. Ор­донь­ец, Дж. Сан­так­ро­че, П. Бер­ни­ни и М. Нак­ке­ри­но. В XVII веке вы­дви­га­ют­ся на пер­вый план ме­ст­ные се­мьи Фан­ца­го, Фи­нел­ли и Ви­нач­ча, пред­ста­ви­те­ли ко­то­рых яв­ля­ют­ся ав­то­ра­ми де­ко­ра мно­го­численных ал­та­рей и ка­пелл в хра­мах го­ро­да и его ок­ре­ст­но­стей. В XIX - начале XX веков в неаполитанской школн вы­де­ля­ет­ся фи­гу­ра В. Дже­ми­то - од­но­го из круп­ней­ших итальянских скульп­то­ров это­го вре­ме­ни.

Не­апо­ли­тан­ская шко­ла в жи­во­пи­си

В первой половине XIV века в Не­апо­ле ра­бо­та­ли Джот­то и его мас­тер­ская, П. Ка­вал­ли­ни и С. Мар­ти­ни , ос­та­вив­шие за­ме­чат. об­раз­цы фло­рен­тий­ской, рим­ской и си­ен­ской ху­дожественных тра­ди­ций со­от­вет­ствен­но, под влия­ни­ем ко­то­рых неаполитанская школа раз­ви­ва­лась во второй половине XIV - начале XV веков. С середины XV века в не­апо­ли­тан­ском искусстве на­чи­на­ет­ся пе­ри­од Воз­ро­ж­де­ния, ко­гда на­ря­ду с цен­траль­нои­таль­ян­ски­ми ста­но­вят­ся за­мет­ны влия­ния ни­дерландской жи­во­пи­си. В это вре­мя в Неаполе работает Ко­лан­то­нио, су­мев­ший ор­га­нич­но со­че­тать итальянские и североев­ропейские тра­ди­ции. Во второй половине XV - начале XVI веков вы­де­ля­ют­ся А. Со­ла­рио, С. Спа­ра­но и А. Рим­пат­та. Об­нов­ле­ние не­апо­ли­тан­ской жи­во­пи­си в со­от­вет­ст­вии с нор­ма­ми Вы­со­ко­го Воз­ро­ж­де­ния и ран­не­го мань­е­риз­ма свя­за­но с дея­тель­но­стью П. Фер­нан­де­са, Че­за­ре да Сес­то и По­ли­до­ро да Ка­ра­вад­жо. Круп­ней­шие пред­ста­ви­те­ли неаполитанской школы второй половины XVI века - М. Пи­но, Ф. Ку­рия, Б. Ко­рен­цио и Ф. Сан­та­фе­де.

Наи­выс­ше­го рас­цве­та и пол­ной сти­ли­стической са­мо­стоя­тель­но­сти дос­тиг­ла в XVII и XVIII веках, став од­ной из ве­ду­щих жи­во­пис­ных школ Ев­ро­пы. Ра­бо­ты Ка­ра­вад­жо не­апо­ли­тан­ско­го пе­рио­да по­слу­жи­ли от­прав­ной точ­кой для ста­нов­ле­ния творческой ин­ди­ви­ду­аль­но­сти Дж. Б. Ка­рач­чо­ло, К. Сел­ли­то, Л. Фин­со­на. Круп­ней­шим ху­дож­ни­ком первой половины XVII века стал ис­па­нец Х. де Ри­бе­ра, чья ма­не­ра сло­жи­лась в Ри­ме в кру­гу не­по­сред­ст­вен­ных по­сле­до­ва­те­лей Ка­ра­вад­жо . Ри­бе­ра ра­бо­тал в Не­апо­ле с 1616 года, и под его влия­ни­ем сфор­ми­ро­ва­лось твор­че­ст­во М. Стан­цио­не и А. Фаль­ко­не. По­след­ний стал учи­те­лем С. Ро­зы, од­но­го из круп­ней­ших не­апо­ли­тан­ских мас­те­ров. С североев­ропейской жи­во­пи­сью бы­ли свя­за­ны Мон­су Де­зи­де­рио и Д. Бар­ра, в то вре­мя как А. ди Лио­не был бли­зок римской клас­си­ци­стической тра­ди­ции Н. Пус­се­на. Уче­ни­ком Ри­бе­ры был Л. Джор­да­но - круп­ней­ший мас­тер второй половины XVII века. Он стал пер­вым не­апо­ли­тан­ским жи­во­пис­цем, про­сла­вив­шим­ся за пре­де­ла­ми род­но­го го­ро­да: ра­бо­тал с боль­шим ус­пе­хом во Фло­рен­ции, Ве­не­ции и при ко­ро­лев­ском дво­ре в Ис­па­нии. Его твор­че­ст­во ста­ло ос­но­вой для неаполитанской школы XVIII века - как для её круп­ней­ше­го пред­ста­ви­те­ля Ф. Со­ли­ме­ны, так и для ме­нее вы­даю­щих­ся мас­те­ров (Ф. де Му­ра, К. Джа­к­вин­то). Реа­ли­стичная ка­ра­вад­жи­ст­ская тра­ди­ция про­дол­жи­лась в твор­че­ст­ве Г. Тра­вер­си.

В первой половине XIX века под влия­ни­ем, с од­ной сто­ро­ны, клас­си­ци­стического пей­за­жа (С. Ро­за, К. Лор­рен и др.), а с дру­гой - нов­шеств английских жи­во­пис­цев (У. Тёр­нер, Дж. Кон­стебл) фор­ми­ру­ет­ся т. н. По­зи­лип­по шко­ла, в цен­тре вни­ма­ния ко­то­рой был жанр идеа­ли­зи­ро­ван­но­го итальянского пей­за­жа. К ней от­но­си­лись не толь­ко ме­ст­ные жи­во­пис­цы (Дж. Джи­ган­те и др.), но и ино­стран­цы, жив­шие в Неа­по­ли­тан­ском ко­ро­лев­ст­ве (А. Пит­лоо, Силь­вестр Ф. Щед­рин). Шко­ла По­зи­лип­по за­вер­ша­ет ис­то­рию са­мо­сто­ятельного раз­ви­тия неаполитанской школы, во второй половине XIX века не­апо­ли­тан­ские ху­дож­ни­ки по­сте­пен­но по­па­да­ют под влия­ние др. жи­во­пис­ных школ, со­хра­няя при этом при­вер­жен­ность бы­то­пи­са­нию сцен из жиз­ни сво­его го­ро­да и его ок­ре­ст­но­стей, а так­же от­дель­ным осо­бен­но­стям ко­ло­ри­та.

Дополнительная литература:

Causa R. Pittura napoletana dal XV al XIX secolo. Bergamo, 1957

Cortese N. Cultura e politica a Napoli dal Cinque al Settecento. Napoli, 1965

Hersey G.L. Alfonso II and the artistic renewal of Naples: 1485–1495. New Haven, 1969

Зна­ме­ров­ская Т.П. Не­апо­ли­тан­ская жи­во­пись пер­вой по­ло­ви­ны XVII в. М., 1978

Civiltа̀ del Seicento a Napoli. (Cat.). Napoli, 1984. Vol. 1–2

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)