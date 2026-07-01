НЕАПОЛИТАНСКАЯ ШКОЛА
НЕАПОЛИТАНСКАЯ ШКОЛА - в архитектуре и изобразительном искусстве - одна из крупнейших региональных художественных школ Италии.
На протяжении всей истории неаполитанской школы её особенностью был органичный сплав разнородных культурных компонентов, присутствие которых объяснялось географическим положением Неаполя - одного из крупнейших городов на Апеннинском полуострове и морского порта.
В архитектуре и скульптуре неаполитанской школы в большей степени, чем в живописи, заметно влияние др. школ, связанное, среди прочего, с широким распространением практики привлечения мастеров из др. художественных центров. В эпоху готики были особенно сильны французского влияния, которые сменились испанским и тосканскими в период поздней готики и Раннего Возрождения. В XVII веке в архитектуре Неаполя наблюдался своего рода застой, строилось мало новых зданий, архитекторы занимались модернизацией внутренней отделки или фасадов уже существующих сооружений. Нового расцвета архитектура неаполитанской школы достигла в XVIII - начале XIX веков, когда Неаполь становится одним из значительных центров позднего барокко и классицизма; возводятся королевские дворцы в Каподимонте и Портичи (их строительство начато в 1738 году), в Казерте, строится церковь Сан-Франческо-ди-Паола в Неаполе (архитетор П. Бьянки, 1817-1846 годов). После объединения Италии архитектура неаполитанской школы теряет свой неповторимый характер.
Для развития скульптуры XIV века в Неаполе основополагающее значение имело «Надгробие Марии Венгерской» Тино да Камаино (церковь Санта-Мария-Доннареджина, 1326 год), в период Раннего Возрождения - «Надгробие Бранкаччи» Донателло и Микелоццо ди Бартоломмео (церковь Сант-Анджело-а-Нило, 1426-1428 годы) и скульптура мастеров школы Донателло, украшающая Триумфальную арку Альфонса Арагонского в Кастель-Нуово, а также работы А. Росселлино и Ф. Лаураны, которые становились местным мастерам образцами для подражания. В XVI веке в Неаполе работали Б. Ордоньец, Дж. Сантакроче, П. Бернини и М. Наккерино. В XVII веке выдвигаются на первый план местные семьи Фанцаго, Финелли и Виначча, представители которых являются авторами декора многочисленных алтарей и капелл в храмах города и его окрестностей. В XIX - начале XX веков в неаполитанской школн выделяется фигура В. Джемито - одного из крупнейших итальянских скульпторов этого времени.
Неаполитанская школа в живописи
В первой половине XIV века в Неаполе работали Джотто и его мастерская, П. Каваллини и С. Мартини, оставившие замечат. образцы флорентийской, римской и сиенской художественных традиций соответственно, под влиянием которых неаполитанская школа развивалась во второй половине XIV - начале XV веков. С середины XV века в неаполитанском искусстве начинается период Возрождения, когда наряду с центральноитальянскими становятся заметны влияния нидерландской живописи. В это время в Неаполе работает Колантонио, сумевший органично сочетать итальянские и североевропейские традиции. Во второй половине XV - начале XVI веков выделяются А. Соларио, С. Спарано и А. Римпатта. Обновление неаполитанской живописи в соответствии с нормами Высокого Возрождения и раннего маньеризма связано с деятельностью П. Фернандеса, Чезаре да Сесто и Полидоро да Караваджо. Крупнейшие представители неаполитанской школы второй половины XVI века - М. Пино, Ф. Курия, Б. Коренцио и Ф. Сантафеде.
Наивысшего расцвета и полной стилистической самостоятельности достигла в XVII и XVIII веках, став одной из ведущих живописных школ Европы. Работы Караваджо неаполитанского периода послужили отправной точкой для становления творческой индивидуальности Дж. Б. Караччоло, К. Селлито, Л. Финсона. Крупнейшим художником первой половины XVII века стал испанец Х. де Рибера, чья манера сложилась в Риме в кругу непосредственных последователей Караваджо. Рибера работал в Неаполе с 1616 года, и под его влиянием сформировалось творчество М. Станционе и А. Фальконе. Последний стал учителем С. Розы, одного из крупнейших неаполитанских мастеров. С североевропейской живописью были связаны Монсу Дезидерио и Д. Барра, в то время как А. ди Лионе был близок римской классицистической традиции Н. Пуссена. Учеником Риберы был Л. Джордано - крупнейший мастер второй половины XVII века. Он стал первым неаполитанским живописцем, прославившимся за пределами родного города: работал с большим успехом во Флоренции, Венеции и при королевском дворе в Испании. Его творчество стало основой для неаполитанской школы XVIII века - как для её крупнейшего представителя Ф. Солимены, так и для менее выдающихся мастеров (Ф. де Мура, К. Джаквинто). Реалистичная караваджистская традиция продолжилась в творчестве Г. Траверси.
В первой половине XIX века под влиянием, с одной стороны, классицистического пейзажа (С. Роза, К. Лоррен и др.), а с другой - новшеств английских живописцев (У. Тёрнер, Дж. Констебл) формируется т. н. Позилиппо школа, в центре внимания которой был жанр идеализированного итальянского пейзажа. К ней относились не только местные живописцы (Дж. Джиганте и др.), но и иностранцы, жившие в Неаполитанском королевстве (А. Питлоо, Сильвестр Ф. Щедрин). Школа Позилиппо завершает историю самостоятельного развития неаполитанской школы, во второй половине XIX века неаполитанские художники постепенно попадают под влияние др. живописных школ, сохраняя при этом приверженность бытописанию сцен из жизни своего города и его окрестностей, а также отдельным особенностям колорита.
Дополнительная литература:
Causa R. Pittura napoletana dal XV al XIX secolo. Bergamo, 1957
Cortese N. Cultura e politica a Napoli dal Cinque al Settecento. Napoli, 1965
Hersey G.L. Alfonso II and the artistic renewal of Naples: 1485–1495. New Haven, 1969
Знамеровская Т.П. Неаполитанская живопись первой половины XVII в. М., 1978
Civiltа̀ del Seicento a Napoli. (Cat.). Napoli, 1984. Vol. 1–2