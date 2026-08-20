НЕАПОЛЬ СКИФСКИЙ

НЕАПОЛЬ СКИФСКИЙ - древний город- крепость в центральной части Крыма.

Под названием «цар­ская кре­пость Не­апо­лис» упо­мя­нут в «Гео­гра­фии» Стра­бо­на и в дек­рете в честь Дио­фан­та (Хер­со­нес). Ото­жде­ст­в­ле­ние с го­ро­ди­щем Кер­мен­чик (в юго-восточной час­ти современного города Сим­фе­ро­поль) пред­ло­же­но сра­зу же по­сле пер­вых ис­сле­до­ва­ний в 1827 году и под­дер­жа­но боль­шин­ством учё­ных, хо­тя ос­та­ёт­ся пред­ме­том дис­кус­сий. Пер­вые рас­коп­ки И. П. Бла­рам­бер­га в 1827 году, швейцарского пу­те­ше­ст­вен­ника Ф. Дю­буа де Мон­пе­рё в 1834 году, А. С. Ува­ро­ва в 1853 году; ра­бо­ты на нек­ро­по­ле с 1870-х годов по­став­ле­ны под кон­троль Тав­рической учё­ной ар­хив­ной ко­мис­сией в 1887 году. Позд­нее про­во­ди­лись рас­коп­ки Н. И. Ве­се­лов­ско­го в 1889 году, Н. Л. Эрн­ста в 1926-1927 годах, от­ря­дом (начальник А. Н. Ка­ра­сёв) Тав­ро-скиф­ской экс­пе­ди­ции (начальник П. Н. Шульц) в 1945-1950, 1954-1959 годах, экс­пе­ди­ция­ми ГИМ и МГУ под об­щим ру­ко­во­дством И. В. Яцен­ко в 1960-1964 годах, Институтом ар­хео­ло­гии АН УССР (за­тем Национальной АН Ук­раи­ны) под руководством О. А. Мах­не­вой в 1978-1988 годах, А. Е. Пуз­д­ров­ско­го в 1989-1990 годах, Ю. П. Зай­це­ва в 1992-1993, 1999, 2003-2006 годах.

Го­ро­ди­ще Кер­мен­чик (круп­ней­шее и наи­бо­лее изу­чен­ное в Северном При­чер­но­морье, ес­ли не счи­тать ан­тич­ных го­ро­дов) рас­по­ло­же­но на скаль­ном мас­си­ве внутренней гря­ды Крым­ских гор; в пла­не - рав­но­сто­рон­ний тре­уголь­ник, площадью около 20 га, его ос­но­ва­ние с юга ог­ра­ни­че­но ос­тат­ка­ми сте­ны (за ней - об­шир­ный «при­го­род»), на вос­то­ке - не­при­ступ­ным об­ры­вом в до­ли­ну реки Сал­гир. С за­па­да и вос­то­ка от го­ро­ди­ща - ос­тат­ки древ­них гид­ро­тех­нических со­ору­же­ний и нек­ро­по­ли, Би­так­ский нек­ро­поль - на про­ти­во­по­лож­ном (пра­вом) бе­ре­гу Сал­ги­ра. Фик­си­ру­ют­ся и сле­ды древ­них до­рог. Все­го изу­че­но около 2,6 га на го­ро­ди­ще, 1,2 га на при­го­ро­де, бо­лее 200 мо­гил - на Вос­точ­ном и де­сят­ки мо­гил - на Западном нек­ро­по­ле. На ос­но­ве син­хро­ни­за­ции стра­ти­гра­фических ко­ло­нок Ю. П. Зай­це­вым вы­де­ле­ны 6 го­ри­зон­тов (пе­рио­дов), ка­ж­дый из ко­то­рых име­ет до 4 под­раз­де­ле­ний.

Пе­ри­од F - се­ли­ще (конец IV - начало III веков до н. э.) ки­зил-ко­бин­ской куль­ту­ры на тер­ри­то­рии северной час­ти го­ро­ди­ща, воз­ве­дён­но­го позд­нее. Ны­не не свя­зы­ва­ют.

В пе­ри­од E (вторая четверть II века - 135/133 год до н. э.) об­жи­ва­ют­ся не­ко­то­рые уча­ст­ки на тер­ри­то­рии го­ро­ди­ща; в пе­ри­од Е2 (145/141 год - 135/133 год) на юге стро­ит­ся оборо­нительная сте­на, ме­га­рон и свя­зан­ный с ним ком­плекс, ко­то­рые вско­ре гиб­нут в по­жа­ре.

В пе­ри­од D (135/133 год - 112/108 год до н. э.) воз­ник ог­ра­ж­дён­ный Юж­ный дво­рец, вклю­чаю­щий су­ще­ст­вен­но пе­ре­стро­ен­ный ме­га­рон (ве­ро­ят­но, 2-этаж­ный) с фре­ска­ми, из­вест­ня­ко­вы­ми и мра­мор­ны­ми ста­туя­ми, тер­ра­ко­то­вы­ми ал­та­ря­ми и ста­ту­эт­ка­ми в ни­шах; бас­сейн (пред­по­ло­жи­тель­но ри­ту­аль­ный) с цвет­ны­ми изо­бра­же­ния­ми крас­кой на дне; др. по­строй­ки; мо­ну­мен­таль­ный южный фа­сад. Юж­нее - мав­зо­лей (су­дя по над­гроб­ной греческой над­пи­си, по­стро­ен в честь ца­ря Ар­го­та) и ал­тарь; ме­ж­ду ни­ми - про­ход к центральным во­ро­там с баш­ней и мо­ну­мен­таль­ным мав­зо­ле­ем (пред­по­ло­жи­тель­но ца­ря Ски­лу­ра). В мав­зо­лее Ски­лу­ра най­де­но основное за­хо­ро­не­ние в ка­мен­ной гроб­ни­це и бо­лее 70 по­гре­бе­ний чле­нов се­мьи или при­бли­жён­ных; сре­ди на­хо­док - пред­ме­ты из зо­ло­та, ору­жие. Обо­ро­нительная сте­на в этот пе­ри­од пе­ре­страи­ва­ет­ся, по­яв­ля­ют­ся баш­ни, бас­тио­ны. Сре­ди на­хо­док - ар­хитектурные де­та­ли, фраг­мен­ты ка­мен­ных и брон­зо­вых скульп­тур, греческие над­пи­си, мно­го им­порт­ных ке­ра­мических из­де­лий. К это­му вре­ме­ни от­но­сят­ся и древ­ней­шие мо­ги­лы на нек­ро­по­лях - скле­пы (ка­та­ком­бы). Рас­цвет города свя­зы­ва­ют с дея­тель­но­стью Ски­лу­ра, пре­ем­ни­ка Ар­го­та, раз­гром - с по­ра­же­ни­ем Па­ла­ка (сы­на Ски­лу­ра) и его со­юз­ни­ка, ца­ря ревк­си­на­лов (рок­со­лан) Та­сия, от Дио­фан­та, пол­ко­вод­ца Мит­ри­да­та VI Ев­па­то­ра.

В пе­ри­од C (ру­беж II/I веков до н. э. - середины I века н. э.) тер­ри­то­рия го­ро­ди­ща име­ла до­воль­но плот­ную «кус­то­вую» за­строй­ку, ши­ро­ко рас­про­стра­ня­ют­ся ме­га­ро­ны. Дво­рец час­тич­но вос­ста­нав­ли­ва­ет­ся, но по­том при­хо­дит в за­пус­те­ние. От­ме­чен ло­каль­ный ре­монт ук­ре­п­ле­ний, но по­яв­ля­ют­ся и при­строй­ки к ним с на­поль­ной сто­ро­ны. Скле­пы - бо­лее об­шир­ные, в не­ко­то­рых - до 30 по­гребе­ний. Со­хра­ня­ет­ся пре­ем­ст­вен­ность с куль­ту­рой пред­ше­ст­вую­ще­го вре­ме­ни, хо­тя за­фик­си­ро­ва­но 3 слоя по­жа­ров и раз­руше­ний.

В пе­ри­од B (вторая половина I - третья четверть II веков) ре­мон­ти­ру­ет­ся фор­ти­фи­ка­ция; хо­зяйственные ямы и золь­ни­ки (под од­ним из них - ос­тат­ки свя­ти­ли­ща «Трёх мен­ги­ров») яв­ля­ют­ся основными ти­па­ми со­ору­же­ний; 2 по­строй­ки ти­па ме­га­рон (с фре­ска­ми, граф­фи­ти) и др., свя­зан­ные с ни­ми, объ­е­ди­ня­ют в Се­вер­ный дво­рец. По­яв­ля­ют­ся по­гре­бе­ния на го­ро­ди­ще (в т. ч. элит­ные у бывшего Юж­но­го двор­ца). На не­к­ро­по­лях рас­про­стра­ня­ют­ся мо­ги­лы с под­боя­ми (по­яв­ля­ют­ся в кон­це пе­рио­да С). Ком­плекс го­ро­ди­ща это­го вре­ме­ни ин­тер­пре­ти­ру­ют как центр-зим­ник ско­то­водческого на­се­ле­ния, что объ­яс­ня­ют рас­про­стра­не­ни­ем ино­го ти­па хо­зяй­ст­ва и «сар­ма­ти­за­ци­ей» на­се­ле­ния.

Пе­ри­од A (четвертая четверть II - вторая четверть III веков) со­от­вет­ст­ву­ет круп­но­му хао­тич­но за­стро­ен­но­му не­ук­ре­п­лён­но­му по­се­ле­ни­ию . От­ме­ча­ет­ся упа­док в строи­тель­ст­ве и др. сто­ро­нах ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры. Хо­зяй­ст­во ос­но­ва­но на зем­ле­де­лии (в т. ч. ви­но­гра­дар­ст­во, са­до­вод­ст­во) и жи­вот­но­вод­ст­ве. По­яв­ля­ют­ся скле­пы, вы­руб­лен­ные в ска­ле, с при­ми­тив­ны­ми рель­е­фа­ми, рос­пи­ся­ми. В Се­вер­ном двор­це стро­ят ещё один ме­га­рон (пред­по­ла­га­ют, что пред­го­рья Кры­ма в это вре­мя кон­тро­ли­ро­ва­ло Бос­пор­ское го­су­дар­ст­во, то­гда здесь мог­ла быть ре­зи­ден­ция на­ме­ст­ни­ка). Пе­ри­од А2 от­ра­жа­ет то­таль­ный раз­гром, ко­то­рый ра­нее да­ти­ро­ва­ли 250-ми годами и при­пи­сы­ва­ли го­там. Ны­не его от­но­сят к бо­лее ран­не­му вре­ме­ни и свя­зы­ва­ют с по­хо­дом бос­по­рян (218 год) или экс­пан­сией алан (около 225 года или ме­ж­ду 230 и 240 годами).

Неаполь Скифский тра­ди­ци­он­но рас­смат­ри­ва­ют как центр го­су­дар­ст­ва ски­фов, пе­ре­мес­тив­ший­ся в Крым (смотрите так­же Скиф­ская ар­хео­ло­ги­че­ская куль­ту­ра), но пред­ла­га­ют­ся и др. ин­тер­пре­та­ции Неаполя Скифского, например как по­ли­тического цен­тра не­сколь­ких раз­ных объ­е­ди­не­ний, свя­зан­ных с кон­тро­лем над тор­го­вы­ми пу­тя­ми Северного При­чер­но­мо­рья.

Дополнительная литература:

Вы­сот­ская Т.Н. Не­аполь – сто­ли­ца го­су­дар­ст­ва позд­них ски­фов. К., 1979;

Сы­мо­но­вич Э. А. На­се­ле­ние сто­ли­цы позд­не­скиф­ско­го цар­ст­ва. К., 1983.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)