НЕАНДЕРТАЛЕЦ

НЕАНДЕРТАЛЕЦ - ископаемый вид рода Homo.

На­зван по на­ход­ке 1856 года в Не­ан­дер­та­ле . Ха­рак­тер­ны низ­кий рост (до 160 см у муж­чин), мас­сив­ный ске­лет, мощ­ная мус­ку­ла­ту­ра (осо­бен­но кис­ти рук), низ­кий че­реп­ной свод при очень зна­чительном объ­ё­ме моз­га (свыше 1600 см3, т. е. боль­ше, чем у современного че­лове­ка), мас­сив­ные над­глаз­нич­ные ду­ги ароч­но­го ти­па, вы­сту­паю­щий за­ты­лок («не­ан­дер­таль­ский шинь­он»), силь­ное сме­ще­ние на­зад за­ты­лоч­но­го от­вер­стия, сла­бо вы­ра­жен­ный пе­ре­гиб ос­но­ва­ния че­ре­па, очень круп­ные раз­ме­ры ли­це­вого от­де­ла, осо­бое строе­ние гру­ше­вид­но­го от­вер­стия, боль­шие ор­би­ты при зна­чительном меж­глаз­нич­ном рас­стоя­нии, силь­но вы­сту­паю­щие но­со­вые кос­ти и ши­ро­кое но­со­вое от­вер­стие, рез­кая ско­шен­ность на­зад ску­ло­вых от­ро­ст­ков верх­ней че­лю­сти и ску­ло­вых кос­тей, от­сут­ст­вие под­бо­ро­доч­но­го вы­сту­па и клы­ко­вых ямок, тав­ро­дон­тизм (объ­ём­ная пуль­по­вая ка­ме­ра зу­бов), боль­шая пло­щадь по­верх­но­сти нё­ба и др.

Эти при­зна­ки наи­бо­лее от­чёт­ли­во про­яв­ля­ют­ся у не­ан­дер­тальцев Ев­ро­пы пе­рио­да Вюрм I-II - 70-30 тыс. лет на­зад ( Мон­те-Чир­чео , Ле-Фа­те и др. в Ита­лии; Ка­риу­эла, Ку­эва-де-ла-Мухер, Ко­ва-Не­гра, Бань­о­лас и др. в Ис­па­нии; Ор­тю, Ла-Ша­пель-о-Сен, Ле-Му­стье 1, Ла-Фер­ра­си, Ла-Ки­на, Ре­гур­ду, Сен-Се­зер, Ша­то­нёф-сюр-Ша­рант, Рок-де-Мар­саль, Пти- Пюимуайен, Ар­си-сюр-Кюр и др. во Фран­ции; Спи 1, а так­же, ве­ро­ят­но, Ла-Но­лет и др. в Бель­гии; Не­ан­дер­таль, ве­ро­ят­но, Шпай­ер, Шта­дель и др. в Гер­ма­нии; Ко­тан­ше и, воз­мож­но, Сен-Бре в Швей­ца­рии; Куль­на, Шип­ка в Вост. Че­хии; Ша­ля, Охоз в Сло­ва­кии; Шу­ба­люк в Венг­рии; Кра­пи­на в Хор­ва­тии; За­скаль­ная 6 в Кры­му; Ба­ра­ка­ев­ская пе­ще­ра в Крас­но­дар­ском крае) - «клас­сических» не­ан­дер­тальцев, на­зван­ных так­же по эта­лон­ной на­ход­ке Ла-Ша­пель-о-Сен «ша­пель­ца­ми». Сре­ди «клас­сических» не­ан­дер­тальцев на ма­те­риа­ле рас­ко­пок в Ор­тю вы­де­ля­ет­ся раз­но­вид­ность гра­циль­ных (мик­ро­донт­ных), или сре­ди­зем­но­мор­ских, не­ан­дер­тальцев; к ним мо­гут быть так­же от­не­се­ны ре­бё­нок из Ша­то­нёф 2, на­ход­ки из Рок-де-Мар­саль, Ле-Фа­те, Ко­тан­ше, Ка­риу­элы. По мор­фо­ло­гии бли­зок к ев­ропейским «клас­сическим» не­ан­дер­тальцам, но от­да­лён от них хро­но­ло­ги­че­ски (около 100 тыс. лет на­зад) и гео­гра­фи­че­ски (Южный Уз­бе­ки­стан) маль­чик из Те­шик-Та­ша.

«Клас­си­че­ским» не­ан­дер­тальцем в Ев­ро­пе пред­ше­ст­во­ва­ли жив­шие в пе­ри­од рисс-вюрм­ско­го меж­лед­ни­ко­вья (140-75 тыс. лет на­зад) т. н. ати­пич­ные, или ге­не­ра­ли­зо­ван­ные, не­ан­дер­тальцы (Гиб­рал­тар; Сак­ко­па­сто­ре в Ита­лии; Аб­ри-Сю­ар во Фран­ции; Кла­у­зен­ни­ше, Эрин­гс­дорф, Тау­бах, Зальц­гит­тер-Ле­бен­штедт в Гер­ма­нии; Га­нов­це в Сло­ва­кии; воз­мож­но, Ки­ик-Ко­ба в Кры­му), от­ли­чаю­щие­ся от «клас­сических» не­ан­дер­тальцев мень­шей спе­циа­ли­за­ци­ей, а так­же ря­дом про­грес­сив­ных, ино­гда да­же са­пи­ент­ных черт (мень­шая по объ­ё­му и дли­не че­реп­ная ко­роб­ка, бо­лее вы­со­кая че­реп­ная крыш­ка, вы­ра­жен­ный пе­ре­гиб ос­но­ва­ния че­ре­па, ок­руг­лый за­ты­лок, от­сут­ст­вие тав­ро­дон­тиз­ма); по этим при­зна­кам ати­пич­ные не­ан­дер­тальцы мо­гут быть от­не­се­ны к ви­ду гей­дель­берг­ский че­ло­век. На­ча­ло эво­лю­ции в сто­ро­ну не­ан­дер­тальцев про­сле­жи­ва­ет­ся и на бо­лее ран­них ев­ропейских на­ход­ках гей­дель­берг­ско­го че­ло­ве­ка (Ара­го, Пет­ра­ло­на , че­ре­па IV и V в пе­ще­ре Си­ма-де-лос-Уэсос в Ата­пу­эр­ке).

Не­ан­дер­та­ло­ид­ные чер­ты от­ме­че­ны на не­ко­то­рых со­вре­мен­ных «клас­си­че­ским» ев­ропейским не­ан­дер­тальцам вне­ев­ро­пей­ских на­ход­ках (Амуд, Ке­ба­ра, Та­бун и осо­бен­но Ша­ни­дар в Пе­ред­ней Азии; воз­мож­но, Джур­чу­ла, Са­ка­жия и Брон­зо­вая пе­ще­ра в Западной Гру­зии). Не­ко­то­рые ан­тро­по­ло­ги (Б. Ван­дер­ме­ерш) счи­та­ют пе­ред­не­ази­ат­ские не­ан­дер­та­ло­ид­ные по­пу­ля­ции по­том­ка­ми ев­ропейских «ати­пич­ных» не­ан­дер­тальцев, пе­ре­се­лив­ших­ся на вос­ток. Ра­нее от­но­си­мые к не­ан­дер­тальцам на­ход­ки из Ма­рок­ко (Дже­бель-Ир­худ, Ра­бат, Те­ма­ра, Тан­жер) ны­не оп­ре­де­ля­ют­ся как гей­дель­берг­ский че­ло­век или позд­ний ар­ха­ич­ный са­пи­енс.

До середины XX века в не­ан­дер­тальце ви­де­ли ста­дию эво­лю­ции от Homo erectus к Homo sapiens (с середины XX века эти ста­дии ино­гда на­зы­ва­ют ар­хан­тро­па­ми, па­лео­ан­тро­па­ми и не­о­ант­ро­па­ми); од­ним из ос­но­во­по­лож­ни­ков этой тео­рии был А. Хрдлич­ка. Её при­дер­жи­ва­ют­ся и не­ко­то­рые современные ан­тро­по­ло­ги, осо­бен­но сре­ди сто­рон­ни­ков по­ли­цен­триз­ма. В ка­че­ст­ве ком­про­мисс­ной вы­дви­га­лась так­же тео­рия об «ати­пич­ном» не­ан­дер­тальце как ев­ропейском пред­ке са­пи­ен­са. Од­на­ко боль­шин­ст­во современных учё­ных оп­ре­де­ля­ют не­ан­дер­тальца как ту­пи­ко­вую ветвь, вы­де­лив­шую­ся в ус­ло­ви­ях гео­гра­фической изо­ля­ции в Западной Ев­ро­пе. Ряд мор­фо­ло­гических осо­бен­но­стей не­ан­дер­тальца (плот­ное те­ло­сло­же­ние, боль­шая тол­щи­на кос­тей и т. п.) ино­гда объ­яс­ня­ет­ся адап­та­ци­ей к кли­ма­тическим ус­ло­ви­ям ев­ропейской при­лед­ни­ко­вой зо­ны (Е. Н. Хри­сан­фо­ва).

По мне­нию Э. Трин­кау­са, ар­ха­изм ана­то­мии не­ан­дер­тальца был ра­нее пре­уве­ли­чен и по сво­им ло­ко­мо­тор­ным и ин­тел­лек­ту­аль­ным осо­бен­но­стям не­ан­дер­талец не ус­ту­пал современному че­ло­ве­ку. Пред­по­ла­га­ет­ся, что не­ан­дер­талец вла­дел ре­чью (язы­ком жес­тов или, воз­мож­но, го­ло­со­вым), до­ка­за­но на­ли­чие раз­ви­то­го по­гре­баль­но­го об­ря­да, др. куль­тов (не­ан­дер­тальцам при­пи­сы­ва­ет­ся свя­ти­ли­ще Дра­хен­лох ) и иных форм сим­во­лической дея­тель­но­сти (пли­та с уг­луб­ле­ния­ми из Ла-Фер­ра­си). Обыч­но на­ход­ки не­ан­дер­тальцев со­че­та­ют­ся с ору­дия­ми ти­па Му­стье, но в Сен-Се­зер и, воз­мож­но, в Ар­си-сюр-Кюр им со­пут­ст­во­ва­ли ору­дия ти­па Ша­тель­пер­рон. На ос­но­ве этих дан­ных о вы­со­ком уров­не раз­ви­тия куль­ту­ры для не­ан­дер­тальца был пред­ло­жен ста­тус подви­да Homo sapiens nean­derthalensis (Б. Кэм­пбелл, 1965 год), че­му, од­на­ко, про­ти­во­ре­чит вы­со­кий уро­вень спе­циа­ли­за­ции не­ан­дер­тальца. Со­глас­но ис­сле­до­ва­ни­ям ДНК (1997 год), эво­лю­ци­он­ные ли­нии не­ан­дер­тальца и Ho­mo sapiens ра­зо­шлись ещё 690-555 тыс. лет на­зад (по-ви­ди­мо­му, их об­щей пред­ко­вой фор­мой мож­но счи­тать на­ход­ки ти­па Бо­до в Эфио­пии).

Пе­ред тем как ис­чез­нуть, не­ан­дер­талец около 10 тыс. лет со­су­ще­ст­во­вал с Homo sapiens, миг­ри­ро­вав­шим в Ев­ро­пу, со­глас­но наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ной ги­по­те­зе, из Пе­ред­ней Азии около 40 тыс. лет на­зад. По-ви­ди­мому, не­ан­дер­талец был вы­тес­нен Homo sapiens, по мне­нию не­ко­то­рых учё­ных - ас­си­ми­ли­ро­ван им. У ря­да позд­них на­хо­док не­ан­дер­тальцы (Сен-Се­зер, Пти-Пюи­му­ай­ен, Куль­на) про­сле­жи­ва­ют­ся са­пи­ент­ные при­зна­ки (под­бо­ро­доч­ный вы­ступ и др.). Не­ко­то­рые на­ход­ки (Ха­нё­фер­занд в Гер­ма­нии, Вин­дия и Ве­ли­ка-Пе­чи­на в Хор­ва­тии) ис­сле­до­ва­те­ли оп­ре­де­ля­ют как пе­ре­ход­ные ме­ж­ду не­ан­дер­тальцем и Homo sapiens фор­мы, ука­зы­ваю­щие на воз­мож­ность их ме­ти­са­ции (что, од­на­ко, вы­зы­ва­ет воз­ра­же­ния ге­не­ти­ков); воз­мож­ность эво­лю­ции не­ан­дер­тальца в Homo sapiens пред­став­ля­ет­ся ма­ло­ве­ро­ят­ной.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)