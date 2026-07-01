Неа́поль ски́фский

Неа́поль ски́фский — одна из трех скифских крепостей, упомянутых Страбоном , вероятная столица скифского царства в Крыму. Сопоставлена с городищем Кременчик в городской черте современного Симферополя. В последней трети II в. до н. э. здесь был возведен «Южный дворцовый комплекс», в том числе общественное здание продольно-­иерархической планировки («мегарон») с полихромными росписями и «героон Аргота», построенный по правилам ордерной архитектуры и украшенный рельефами и статуями с греческими посвящениями, а также метрической эпитафией. К Центральным воротам был пристроен каменный Мавзолей с погребениями элиты. Во 2‑й половине II — 1‑й половине III в. н. э. в северной части Н. с. функционировал «Северный дворцовый комплекс» из трех «мегаронов», один из которых был украшен фресковой росписью. На Западном некрополе Н. с. в этот период сооружаются вырубные склепы с росписями, а на месте «героона Аргота» функционировал небольшой элитарный интрамуральный некрополь. Около середины III в. н. э. Н. с. был окончательно разрушен.

Лит .: Высотская Т. Н . Неаполь скифский — столица государства поздних скифов. Киев, 1979; Зайцев Ю. П . Неаполь скифский. Симферополь, 2003. В. И. Мордвинцева.