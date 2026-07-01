Неа́поль
Неа́поль — крупнейший город на юге Италии, центр области Кампания. Древнейшее поселение на территории Н., Кумы, было основано греческими колонистами в VIII в. до н. э. Выходцы из Кум поселились также в г. Партенопа, названном в честь одноименной сирены, которую они почитали. В дальнейшем это прибрежное селение называлось также Палеополис, т. е. старый город, в отличие от основанного севернее в VI в. до н. э. Н. — Нового города. В 326 до н. э. Н. был присоединен на правах союзника к Римскому государству, получил статус муниципия, в I в. н. э. — колонии. В I в. до н. э. город дважды пострадал от гражданских войн, вместе с тем стал излюбленным местом отдыха и столицей Италийских изолимпийских (равнозначных Олимпийским) игр.
В Средние века Н. находился под управлением византийских «дук», или дуксов (герцогов), которые с VIII по XI в. пользовались самостоятельностью. Затем он подпал под власть норманнов и впоследствии был унаследован германским императором Фридрихом II Штауфеном, который очень дорожил Н. и основал здесь в 1224 один из первых университетов.
Конфликты немцев с папством привели к вытеснению их с Юга Италии французской Анжуйской династией, продержавшейся на материке до середины XV в. В дальнейшем в Н. утвердилась Арагонская династия, при которой город вырос и стал крупнейшим торговым и культурным центром, население достигло примерно 100 тыс. человек. В результате Итальянских войн (1494–1559) Н. стал прямым владением Испании и продолжил свой рост, несмотря на противоречия, связанные с огромным неравенством среди населения, засильем клерикалов, эпидемиями чумы. С 1734 в Н. воцарилась династия Бурбонов, правившая с перерывами во время Наполеоновских войн до 1860–1861, когда Неаполитанское королевство вошло в состав объединенной Италии.
С этого времени и по сей день Н. остается крупнейшим центром итальянского Юга со всеми присущими последнему проблемами: урбанистическими контрастами, организованной преступностью, отсталой экономикой. Вместе с тем в Н. издавна существовали кружки интеллектуалов, откуда вышли выдающиеся мыслители Дж. Бруно, Дж. Б. Вико, Б. Кроче; здесь работали великие музыканты (Д. Скарлатти, Э. Карузо), художники и архитекторы (Караваджо, Ди Кирико), сделавшие город сокровищницей разнообразных достопримечательностей.
Во время Второй мировой войны 1939–1945 Н. пострадал от бомбардировок союзников, в сентябре 1943 освобожден от немецкой оккупации восставшими жителями (Кваттроджорнате) и английскими войсками. Ныне в городе находится Объединенное командование силами НАТО.
Традиционная экономическая и политическая отсталость сохраняются и сейчас, хотя власти прилагают усилия к тому, чтобы сделать южную столицу современным цивилизованным городом: здесь построен метрополитен, проводятся культурные и политические мероприятия мирового значения.
Лит.: Gleijeses V. La storia di Napoli dalle origini ai nostri giorni. Napoli, 1977; Galasso G. Napoli capitale. Identità politica e identità cittadina. Studi e ricerche 1266–1860. Napoli, 1998; A Documentary History of Naples / Ed. R. G. Musto. 4 vol. New York, 2000–2012. М. А. Юсим.