Неа́поль

Неа́поль — крупнейший город на юге Италии, центр области Кампания. Древнейшее поселение на территории Н., Кумы, было основано греческими колонистами в VIII в. до н. э. Выходцы из Кум поселились также в г. Партенопа, названном в честь одноименной сирены, которую они почитали. В дальнейшем это прибрежное селение называлось также Палеополис, т. е. старый город, в отличие от основанного севернее в VI в. до н. э. Н. — Нового города. В 326 до н. э. Н. был присоединен на правах союзника к Римскому государству, получил статус муниципия, в I в. н. э. — колонии. В I в. до н. э. город дважды пострадал от гражданских вой­н, вместе с тем стал излюбленным местом отдыха и столицей Италийских изолимпийских (равно­значных Олимпийским) игр.

В Средние века Н. находился под управлением византийских «дук», или дуксов (герцогов), которые с VIII по XI в. пользовались самостоятельностью. Затем он подпал под власть норманнов и впоследствии был унаследован германским императором Фридрихом II Штауфеном , который очень дорожил Н. и основал здесь в 1224 один из первых университетов.

Конфликты немцев с папством привели к вытеснению их с Юга Италии французской Анжуйской династией , продержавшейся на материке до середины XV в. В дальнейшем в Н. утвердилась Арагонская династия , при которой город вырос и стал крупнейшим торговым и культурным центром, население достигло примерно 100 тыс. человек. В результате Италь­янских вой­н (1494–1559) Н. стал прямым владением Испании и продолжил свой рост, несмотря на противоречия, связанные с огромным неравенством среди населения, засиль­ем клерикалов, эпидемиями чумы. С 1734 в Н. воцарилась династия Бурбонов , правившая с перерывами во время Наполеоновских вой­н до 1860–1861, когда Неаполитанское королевство вошло в состав объединенной Италии.

С этого времени и по сей день Н. остается крупнейшим центром италь­янского Юга со всеми присущими последнему проблемами: урбанистическими контрастами, организованной преступностью, отсталой экономикой. Вместе с тем в Н. издавна существовали кружки интеллектуалов, откуда вышли выдающиеся мыслители Дж. Бруно , Дж. Б. Вико , Б. Кроче ; здесь работали великие музыканты (Д. Скарлатти, Э. Карузо), художники и архитекторы (Караваджо, Ди Кирико), сделавшие город сокровищницей разнообразных достопримечательностей.

Во время Второй мировой вой­ны 1939–1945 Н. пострадал от бомбардировок союзников, в сентябре 1943 освобожден от немецкой оккупации восставшими жителями (Кваттро­джорнате) и английскими вой­сками. Ныне в городе находится Объединенное командование силами НАТО.

Традиционная экономическая и политическая отсталость сохраняются и сейчас, хотя власти прилагают усилия к тому, чтобы сделать южную столицу современным цивилизованным городом: здесь построен метрополитен, проводятся культурные и политические мероприятия мирового значения.

Лит. : Gleijeses V . La storia di Napoli dalle origini ai nostri giorni. Napoli, 1977; Galasso G . Napoli capitale. Identità politica e identità cittadina. Studi e ricerche 1266–1860. Napoli, 1998; A Documentary History of Naples / Ed. R. G. Musto. 4 vol. New York, 2000–2012. М. А. Юсим.