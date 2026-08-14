Не́вская би́тва

Не́вская би́тва — сражение новгород­цев и ладожан во главе с князем Александром Ярославичем против соединенного вой­ска шведов, норвежцев и отдельных финно-­угорских племен, состоявшееся 15 июля 1240 у впадения в р. Нева р. Ижора. Известно исключительно по русским источникам; в средневековых шведских источниках не упоминается. Боевые действия начались высадкой шведов в нижнем течении р. Нева, вероятно, для основания крепости или нападения на г. Ладогу. Узнав о происходящем от лояльного к Новгороду местного населения, князь Александр спешно выступил навстречу шведам с ополчением горожан и атаковал неприятельский лагерь. Понеся крупные потери, шведы покинули спорные территории. Победа в Н. б., описываемая в эпических тонах, стала важнейшей составляющей образа князя Александра как защитника русской земли и православия. В ходе Северной вой­ны 1700–1721 , в 1710 в Санкт-­Петербурге в память о Н. б. основан Свято-­Троицкий Александро-­Невский монастырь (с 1797 — лавра).

Ист. : Полное собрание русских летописей. [Репринт. изд.] Т. 3. М., 2000.

Лит. : Шаскольский И. П. Борьба Руси против крестоносной агрессии на берегах Балтики в XII–XIII вв. Л., 1978; Хрусталев Д. Г. Северные крестоносцы: Русь в борьбе за сферы влияния в восточной Прибалтике XII–XIII вв. СПб., 2009. Т. 1; Selart A. Livonia, Rus’ and the Baltic Crusades in the Thirteenth Century. Leiden–Boston, 2015. И. П. Смирнов.