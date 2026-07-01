НДЕБЕЛЕ

НДЕБЕЛЕ (южные ндебеле, трансваальские ндебеле) - народ группы нгони на северо-востоке ЮАР.

Чис­лен­ность 711,8 тысяч человек (2001 год, пе­ре­пись). Южнотранс­вааль­ские ндебеле жи­вут в ок­ре­ст­но­стях города Бронк­хор­стс­прёйт на се­ве­ро-за­па­де провинции Мпу­ма­лан­га (377,7 тысяч человек), на се­ве­ре провинции Гау­тенг (171 тысяча человек) и юге провинции Лим­по­по (78,6 тысяч человек); северные (северотранс­вааль­ские ндебеле, груп­пы лан­га и се­ле­ка) - в рай­оне го­ро­дов Мо­ко­па­не (бывший По­тхи­тер­срюс) и По­ло­к­ва­не (бывший Пи­терс­бург) в провинции Лим­по­по. Го­во­рят на языке нде­бе­ле (исин­де­бе­ле, ндзундза) груп­пы S40 бан­ту язы­ков (по др. вер­сии - диа­лект языка зулу) с диа­лек­та­ми исин­дзун­дза и иси­на­ла; литературный язык - на основе диа­лек­та исин­дзунд­за, один из официальных язы­ков ЮАР. Пись­мен­ность на ос­но­ве латинской гра­фи­ки. Рас­про­ст­ра­не­ны так­же язы­ки се­пе­ди (северный су­то), ан­глий­ский и аф­ри­ка­анс. В основном хри­стиа­не ( ка­то­ли­ки и про­те­стан­ты : ре­фор­ма­ты, ан­гли­ка­не, бап­ти­сты, ме­то­ди­сты и др.), есть при­вер­жен­цы син­кре­тической Си­он­ской хри­сти­ан­ской церк­ви и традиционных ве­ро­ва­ний.

Со­глас­но уст­ной тра­ди­ции, пред­ки ндебеле, по­сле­до­ва­те­ли во­ж­дя Му­си, от­ко­ло­лись от пред­ков зу­лу и пе­ре­се­ли­лись из На­та­ла в Транс­ва­аль в конце XVI века. В середине XVII века рас­ко­ло­лись на груп­пы ндзунд­за и ма­на­ла, на­зван­ные по име­нам первых во­ж­дей (ико­зи). В 1820-е годы под­верг­лись на­па­де­ни­ям ма­та­бе­ле под пред­во­ди­тель­ст­вом Мо­се­ле­кат­се. В 1840-е годы вож­де­ст­во Ндзунд­за уси­ли­лось под руководством ико­зи Маб­хо­ко (Ма­поч), по­стро­ив­ше­го сеть ук­ре­п­лён­ных по­се­ле­ний и сто­ли­цу Ко­ном­тд­жар­хе­ло. По­сле войн с бур­ски­ми по­се­лен­ца­ми (т. н. Вой­на Ма­по­ча) в 1883 году ндзунд­за бы­ли ли­ше­ны сво­их зе­мель, ро­до-пле­мен­ная струк­тура раз­ру­ше­на. В конце 1970-х годов для южных ндебеле был создан бан­ту­стан Кван­де­бе­ле (его тер­ри­то­рия в 1994 году вклю­че­на в провинцию Мпу­ма­лан­га).

Тра­диционная куль­ту­ра ти­пич­на для на­ро­дов Южной Аф­ри­ки. Основные за­ня­тия - ско­то­вод­ст­во (круп­ный ро­га­тый скот, ко­зы) и под­сеч­но-ог­не­вое зем­ле­де­лие (сор­го, ку­ку­ру­за, ты­к­ва, бо­бы). Зем­ле­де­ли­ем за­ни­ма­лись жен­щи­ны, скот пас­ли мо­ло­дые муж­чи­ны. Раз­ви­ты пле­те­ние, куз­не­че­ст­во и резь­ба по де­ре­ву; гон­чар­ную по­су­ду по­лу­ча­ли от пе­ди. Рас­про­ст­ра­не­но от­ход­ни­че­ст­во в го­ро­да и на план­та­ции. До­мо­хо­зяй­ст­во ок­ру­же­но сте­ной (исир­ход­ло), со­сто­ит из несколь­ких до­мов (изинд­лу), специальных по­стро­ек для маль­чи­ков (ила­ву) и де­во­чек (инд­лу), зер­но­хра­ни­лищ, ок­ру­жаю­щих внутренний двор - за­гон для ско­та (иси­байя); пе­ред­няя часть усадь­бы бы­ла муж­ской, зад­няя (иси­буйя) - жен­ской по­ло­ви­ной. Жи­ли­ще ра­нее уль­е­вид­ное из со­ло­мы, с конца XIX века круг­лое с гли­но­бит­ны­ми сте­на­ми и со­ло­мен­ной кры­шей, ны­не пря­мо­уголь­ное. Жен­щи­ны рас­пи­сы­ва­ют сте­ны гео­мет­рическим ор­на­мен­том (укуг­ва­ла; с 1997 года ис­поль­зо­ва­лись авиа­ком­па­ни­ей «British Airways» для ук­ра­ше­ния са­мо­лё­тов). Жен­ская оде­ж­да (пе­ред­ни­ки, за­паш­ные юб­ки, на­кид­ки) ук­ра­ша­ет­ся о р­на­мен­том из би­се­ра (уку­пот­хе­ла). Де­вуш­ки но­сят пе­ред­ник (амап­хеп­хе­ту) и шей­ные ук­ра­ше­ния из тра­вы и би­се­ра (иси­го­ва­ни) во вре­мя ини­циа­ций; за­муж­ние жен­щи­ны - на­кид­ку (нгу­ба), слож­ный го­лов­ной убор из би­се­ра (ама­ку­би), на ру­ках, но­гах и шее - мед­ные об­ру­чи (ид­зи­ла; их ко­ли­че­ст­во ука­зы­ва­ло на ста­тус му­жа); по­сле ро­ж­де­ния пер­во­го ре­бён­ка - пе­ред­ник (ид­жо­го­ло).

Со­хра­ня­ют­ся ин­сти­тут вож­дей (ама­ду­на, ама­ко­си) и их со­ве­тов (ибанд­ла), эле­мен­ты об­щин­ной си­сте­мы зем­ле­поль­зо­ва­ния (уку­ло­тд­жа), пат­ри­ли­ней­ные то­тем­ные ро­ды (изи­бон­го) и боль­ше­се­мей­ные об­щи­ны (уму­зи, ими­зи). Брак ви­ри­ло­каль­ный, прак­ти­ко­ва­лись по­ли­ги­ния, обы­чай из­бе­га­ния ме­ж­ду не­вест­кой и свёк­ром (укух­ло­нип­ха), брач­ный вы­куп (ик­ха­зи), тра­диционная сва­деб­ная це­ре­мо­ния (нге­сит­хет­ху), обы­чай ми­но­ра­та. Сис­те­ма тер­ми­нов род­ст­ва би­фур­ка­тив­но­го ти­па, на­блю­да­ет­ся отож­де­ст­в­ле­ние че­ре­дую­щих­ся по­ко­ле­ний (де­ды и вну­ки на­зы­ва­ют­ся оди­на­ко­во). Сиб­лин­ги де­лят­ся по от­но­сительному воз­ра­сту и от­но­сительному по­лу. Су­ще­ст­во­ва­ла во­енная ор­га­ни­за­ция, по­доб­ная зу­лус­ской. Со­хра­ня­ют­ся воз­рас­тные клас­сы (ин­дан­га), муж­ские (ин­го­ма, уку­ве­ла) и жен­ские (иг­ху­де, укут­хом­би­са) ини­циа­ции. Муж­ские ини­циа­ции со­вер­ша­ют­ся вес­ной у всех ндебеле од­но­вре­мен­но, под руководством вер­хов­но­го пра­ви­те­ля (чис­ло ини­ции­руе­мых дос­ти­га­ет 12 тыс. человек); вклю­ча­ют об­ре­за­ние. Тра­диционные ве­ро­ва­ния - куль­ты ду­хов при­ро­ды, пред­ков (абе­зи­му), вер­хов­но­го бо­же­ст­ва де­ми­ур­га Зи­му. Со­хра­ня­ют­ся ша­ма­ны (иинь­ян­га, изан­го­ма) сре­ди муж­чин и жен­щин, ве­ра в кол­ду­нов (абат­ха­кат­хи, аба­лойи). По­хо­ро­ны со­про­во­ж­да­ют­ся жерт­во­при­но­ше­ния­ми и ис­пол­не­ни­ем хва­леб­ных пес­ней (ии­бон­го). Рас­про­ст­ра­не­ны эт­но­ге­не­тические пре­да­ния, эпические ска­за­ния, сказ­ки о жи­вот­ных и др.

Дополнительная литература:

Van Warmelo N.J. Transvaal Ndebele texts // Ethnological publications. Pretoria, 1930. Vol. 1;

Kuper H., Hughes A., Velsen J. The Shona and Ndebele of Southern Rhodesia. L., 1954;

Hughes A.J. Kin, caste and nation among the rhodesian Ndebele. Manchester, 1956.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)