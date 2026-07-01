НДЕБЕЛЕ
НДЕБЕЛЕ (южные ндебеле, трансваальские ндебеле) - народ группы нгони на северо-востоке ЮАР.
Численность 711,8 тысяч человек (2001 год, перепись). Южнотрансваальские ндебеле живут в окрестностях города Бронкхорстспрёйт на северо-западе провинции Мпумаланга (377,7 тысяч человек), на севере провинции Гаутенг (171 тысяча человек) и юге провинции Лимпопо (78,6 тысяч человек); северные (северотрансваальские ндебеле, группы ланга и селека) - в районе городов Мокопане (бывший Потхитерсрюс) и Полокване (бывший Питерсбург) в провинции Лимпопо. Говорят на языке ндебеле (исиндебеле, ндзундза) группы S40 банту языков (по др. версии - диалект языка зулу) с диалектами исиндзундза и исинала; литературный язык - на основе диалекта исиндзундза, один из официальных языков ЮАР. Письменность на основе латинской графики. Распространены также языки сепеди (северный суто), английский и африкаанс. В основном христиане (католики и протестанты: реформаты, англикане, баптисты, методисты и др.), есть приверженцы синкретической Сионской христианской церкви и традиционных верований.
Согласно устной традиции, предки ндебеле, последователи вождя Муси, откололись от предков зулу и переселились из Натала в Трансвааль в конце XVI века. В середине XVII века раскололись на группы ндзундза и манала, названные по именам первых вождей (икози). В 1820-е годы подверглись нападениям матабеле под предводительством Моселекатсе. В 1840-е годы вождество Ндзундза усилилось под руководством икози Мабхоко (Мапоч), построившего сеть укреплённых поселений и столицу Кономтджархело. После войн с бурскими поселенцами (т. н. Война Мапоча) в 1883 году ндзундза были лишены своих земель, родо-племенная структура разрушена. В конце 1970-х годов для южных ндебеле был создан бантустан Квандебеле (его территория в 1994 году включена в провинцию Мпумаланга).
Традиционная культура типична для народов Южной Африки. Основные занятия - скотоводство (крупный рогатый скот, козы) и подсечно-огневое земледелие (сорго, кукуруза, тыква, бобы). Земледелием занимались женщины, скот пасли молодые мужчины. Развиты плетение, кузнечество и резьба по дереву; гончарную посуду получали от педи. Распространено отходничество в города и на плантации. Домохозяйство окружено стеной (исирходло), состоит из нескольких домов (изиндлу), специальных построек для мальчиков (илаву) и девочек (индлу), зернохранилищ, окружающих внутренний двор - загон для скота (исибайя); передняя часть усадьбы была мужской, задняя (исибуйя) - женской половиной. Жилище ранее ульевидное из соломы, с конца XIX века круглое с глинобитными стенами и соломенной крышей, ныне прямоугольное. Женщины расписывают стены геометрическим орнаментом (укугвала; с 1997 года использовались авиакомпанией «British Airways» для украшения самолётов). Женская одежда (передники, запашные юбки, накидки) украшается орнаментом из бисера (укупотхела). Девушки носят передник (амапхепхету) и шейные украшения из травы и бисера (исиговани) во время инициаций; замужние женщины - накидку (нгуба), сложный головной убор из бисера (амакуби), на руках, ногах и шее - медные обручи (идзила; их количество указывало на статус мужа); после рождения первого ребёнка - передник (иджоголо).
Сохраняются институт вождей (амадуна, амакоси) и их советов (ибандла), элементы общинной системы землепользования (укулотджа), патрилинейные тотемные роды (изибонго) и большесемейные общины (умузи, имизи). Брак вирилокальный, практиковались полигиния, обычай избегания между невесткой и свёкром (укухлонипха), брачный выкуп (икхази), традиционная свадебная церемония (нгеситхетху), обычай минората. Система терминов родства бифуркативного типа, наблюдается отождествление чередующихся поколений (деды и внуки называются одинаково). Сиблинги делятся по относительному возрасту и относительному полу. Существовала военная организация, подобная зулусской. Сохраняются возрастные классы (инданга), мужские (ингома, укувела) и женские (игхуде, укутхомбиса) инициации. Мужские инициации совершаются весной у всех ндебеле одновременно, под руководством верховного правителя (число инициируемых достигает 12 тыс. человек); включают обрезание. Традиционные верования - культы духов природы, предков (абезиму), верховного божества демиурга Зиму. Сохраняются шаманы (ииньянга, изангома) среди мужчин и женщин, вера в колдунов (абатхакатхи, абалойи). Похороны сопровождаются жертвоприношениями и исполнением хвалебных песней (иибонго). Распространены этногенетические предания, эпические сказания, сказки о животных и др.
Дополнительная литература:
Van Warmelo N.J. Transvaal Ndebele texts // Ethnological publications. Pretoria, 1930. Vol. 1;
Kuper H., Hughes A., Velsen J. The Shona and Ndebele of Southern Rhodesia. L., 1954;
Hughes A.J. Kin, caste and nation among the rhodesian Ndebele. Manchester, 1956.