НДАО ШЕЙХ АЛИУ
НДАО ШЕЙХ АЛИУ (настоящее имя Сиди Ахмет Алиун) - сенегальский писатель.
Пишет преимущественно на французском языке, а также на языке волоф. Жил в Великобритании, Франции; в 1970-1972 годах - в США. В 1990-е годы служил в министерстве культуры Сенегала.
Дебютировал как поэт в русле негритюда, воспевал красоту природы, быт и традиции сенегальцев: поэтический сборник «Женщины из Могара» («Mogariennes», 1970 год) и др. Широкую известность снискали пьесы «Исход Альбури» («L’exil d’Albouri», 1967 год), «Сын Альмами» («Le fils de l’Almamy», 1973 год), «Кровь за трон» («Du sang pour un trône», 1983 год) и др., в которых Ндао, используя традиции африканского фольклора и опыт магического реализма, воссоздал историю племён, населявших в древности африанскую саванну.
Автор романов «Ваши супруги, Ваше Величество!» («Excellence, vos ́epouses!», 1983 год), «Букет колючек для неё» («Un bouquet d’ ́epines pour elle», 1988 год), «Диктатор Мбаам» («Mbaam dictateur», 1997 год). Среди др. произведений: рассказы, литературно-критические статьи.