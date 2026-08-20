НДАО ШЕЙХ АЛИУ

НДАО ШЕЙХ АЛИУ (настоящее имя Си­ди Ах­мет Али­ун) - се­не­галь­ский пи­са­тель.

Пи­шет пре­имущественно на французском языке, а так­же на языке во­лоф. Жил в Ве­ли­ко­бри­та­нии , Фран­ции; в 1970-1972 годах - в США. В 1990-е годы слу­жил в министерстве куль­ту­ры Се­не­га­ла.

Де­бю­ти­ро­вал как по­эт в рус­ле нег­ри­тю­да , вос­пе­вал кра­со­ту при­ро­ды, быт и тра­ди­ции се­не­галь­цев: по­этический сборник «Жен­щи­ны из Мо­га­ра» («Mogarien­nes», 1970 год) и др. Ши­ро­кую из­вест­ность сни­ска­ли пье­сы «Ис­ход Аль­бу­ри» («L’exil d’Albouri», 1967 год), «Сын Аль­ма­ми» («Le fils de l’Almamy», 1973 год), «Кровь за трон» («Du sang pour un trône», 1983 год) и др., в ко­то­рых Ндао, ис­поль­зуя тра­ди­ции африканского фольк­ло­ра и опыт ма­ги­че­ско­го реа­лиз­ма , вос­соз­дал ис­то­рию пле­мён, на­се­ляв­ших в древ­но­сти африанскую са­ван­ну.

Ав­тор ро­ма­нов «Ва­ши суп­ру­ги, Ва­ше Ве­ли­че­ст­во!» («Excellence, vos ́epouses!», 1983 год), «Бу­кет ко­лю­чек для неё» («Un bouquet d’ ́epines pour elle», 1988 год), «Дик­та­тор Мба­ам» («Mbaam dictateur», 1997 год). Сре­ди др. про­из­ве­де­ний: рас­ска­зы, литературно-кри­тические ста­тьи.