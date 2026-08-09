НАЗОРЕИ На чтение: 1 минута

В Вет­хом За­ве­те и в ран­нем иу­да­из­ме лю­ди, по­свя­щав­шие се­бя Бо­гу по­сред­ст­вом осо­бо­го обе­та.

Н. от­ка­зы­ва­лись от вку­ше­ния ви­но­гра­да и про­дук­тов его пе­ре­ра­бот­ки, осо­бен­но ви­на, не стриг­ли во­лос и не при­ка­са­лись к умер­шим (Числ. 6:1–21). Обет да­вал­ся на не­ко­то­рое вре­мя или на­все­гда. Н. по­лу­ча­ли ста­тус, близ­кий к по­ло­же­нию свя­щен­но­слу­жи­те­лей, по­сколь­ку ста­но­ви­лись свя­ты для Гос­по­да (Числ. 6:8), и со­блю­да­ли те же пред­пи­са­ния, что и свя­щен­ни­ки (ср.: Лев. 21:1, 5–6). По­жиз­нен­ны­ми Н. бы­ли Сам­сон (Суд. 13:7), про­рок Са­му­ил (1 Цар. 1:28), воз­мож­но, Ио­анн Кре­сти­тель (Лк. 1:15). Со­глас­но Тал­му­ду, обет на­зо­рей­ст­ва да­вал­ся по раз­ным при­чи­нам, в т. ч. для то­го, что­бы ис­про­сить у Бо­га удов­ле­тво­ре­ние к.-л. же­ла­ния (напр., ро­ж­де­ния сы­на – На­зир 2:7–10). Н. пе­ре­ста­ли су­ще­ст­во­вать в сред­ние ве­ка .

Автор статьи: Г. В. Хлеб­ни­ков.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)